धर्माध्यक्षीय सम्मेलन और परिषदों ने पारिस्थितिकी परिवर्तन की अपील की

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 02 जुलाई 2025 : एशिया, अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रीय धर्माध्यक्षीय सम्मेलन और परिषदों ने लैटिन अमेरिका के लिए पोंटिफिकल आयोग के साथ समन्वय में, दुनिया भर में जलवायु न्याय और पारिस्थितिक परिवर्तन की अपील करने के लिए हाथ मिलाया है।

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप30 के मद्देनजर, जो 10 से 21 नवंबर, 2025 तक ब्राजील के बेलेम में होगा, इन निकायों ने "जलवायु न्याय और आम घर के लिए एक आह्वान: पारिस्थितिक परिवर्तन, रुपांतरण और झूठे समाधानों का प्रतिरोध" शीर्षक से एक संयुक्त दस्तावेज प्रकाशित किया है, जिसे मंगलवार 1 जुलाई को वाटिकन प्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रस्तुत किया गया। इस दस्तावेज को पहले संत पापा लियो 14वें को भी दिखाया गया था। दस्तावेज जलवायु न्याय के लिए कलीसिया की प्रतिबद्धता को दोहराता है और राष्ट्रों व सरकारों को कार्रवाई करने के लिए कहता है, जो एक अभिन्न पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने के लिए संत पापा के आह्वान से प्रेरित है और संत पापा फ्राँसिस के विश्वपत्र ‘लौदातो सी’ के अनुरूप है, जो इस वर्ष अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है।

“आज हमारा संदेश कूटनीतिक नहीं है; यह पूरी तरह से प्रेरितिक है। यह एक ऐसी व्यवस्था के सामने विवेक का आह्वान है जो सृष्टि को निगलने की धमकी देती है, जैसे कि ग्रह एक और वस्तु हो,” उक्त बात भारत में गोवा और दामावो के महाधर्माध्यक्ष और एशियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के महासंघ (एफएबीसी) के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ पोर्टो एलेग्रे (ब्राजील) के महाधर्माध्यक्ष एवं ब्राजील के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीएनबीबी) के अध्यक्ष कार्डिनल जैमे स्पेंगलर, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन धर्माध्यक्षीय परिषद (सीईएलएएम) के अध्यक्ष; किंशासा (कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य) के महाधर्माध्यक्ष और अफ्रीका एवं मडागास्कर के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (एसईसीएएम) के सिम्पोजियम के अध्यक्ष कार्डिनल फ्रिडोलिन अम्बोंगो बेसुंगू; और लैटिन अमेरिका के लिए पोंटिफिकल कमीशन के सचिव एमलिस कुडा भी मौजूद थे।

लैटिन अमेरिका के लिए पोंटिफिकल कमीशन के सचिव एमलिस कुडा ने कहा, "एक निवर्तमान धर्मसभा कलीसिया के मिशनरी प्रेरितों के रूप में, हम कोप 30 में सृष्टि के विरुद्ध टुकड़ों में चल रहे इस युद्ध के बीच शांति बहाल करने के लिए जाएंगे, जहां कई लोग मर रहे हैं और अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते हैं तो और भी अधिक लोग मरेंगे। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि, जैसा कि संत पापा लियो 14वें कहते हैं, कलीसिया 'हमेशा करीब रहने की कोशिश करती है, खासकर उन लोगों के करीब जो पीड़ित हैं'।"

"मैं एक ऐसी आवाज़ उठा रहा हूँ जो सिर्फ़ मेरी नहीं है, बल्कि अमेज़न के लोगों की है, इस भूमि के शहीदों की है - हम जलवायु के बारे में कह सकते हैं - और नदी के किनारे रहने वाले, आदिवासी, अफ्रीकी मूल के किसानों और शहरी समुदायों की है", कार्डिनल स्पेंगलर ने लैटिन अमेरिका के परिप्रेक्ष्य से बोलते हुए अपने भाषण में कहा। "जीवनशैली, उत्पादन और उपभोग में बदलाव की आवश्यकता के बारे में जागरूक होने की तत्काल आवश्यकता है"। उदाहरण के लिए उन्होंने "हरित पूंजीवाद" या "संक्रमण अर्थव्यवस्था" या अमेज़न में नए तेल कुओं के खुलने जैसे नामों के तहत आर्थिक हितों को "छिपाने" की निंदा की और इस बात पर ज़ोर दिया कि कलीसिया "प्रकृति के वित्तीयकरण" जैसे तंत्र को अस्वीकार करती है।

एशियाई महाद्वीप के दृष्टिकोण से, कार्डिनल फेराओ ने समझाया कि "लाखों लोग पहले से ही जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों को झेल रहे हैं: चक्रवात, मजबूरी में पलायन, द्वीपों का नुकसान, नदियों का प्रदूषण" जबकि "झूठे समाधान सामने आ रहे हैं: विशाल बुनियादी ढांचे, "स्वच्छ" ऊर्जा के लिए विस्थापन जो मानव गरिमा का सम्मान नहीं करता है, और ग्रीन बैटरी के नाम पर निष्प्राण खनन।" उन्होंने कहा, "अमीर देशों को वैश्विक दक्षिण को ऋण दिए बिना अपने पारिस्थितिक ऋण को पहचानना और चुकाना चाहिए," उन्होंने कहा कि कलीसिया "शैक्षणिक कार्यक्रम", "नए आर्थिक रास्ते" या "महिलाओं और लड़कियों का साथ" जैसे विकल्पों को बढ़ावा देना चाहती है जो अक्सर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

स्वतः ही मंच पर आकर कार्डिनल माइकेल चेर्नी ने संत पापा फ्राँसिस की विरासत से दस्तावेज़ के संबंध पर ज़ोर देते हुए कहा, "मुझे आश्चर्य है कि दस साल पहले, क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लौदातो सी’ की पूर्ति और कार्यान्वयन के रूप में देख सकता था। संत पापा फ्राँसिस ने जो आह्वान किया है और संत पापा लियो जिस पर जोर दे रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं, उसकी एक असाधारण अभिव्यक्ति है। मैं उनका आभारी हूँ।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here