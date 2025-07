काथलिक संगीत पुरस्कारों ने 2025 के फाइनल में भाग लेनेवालों की घोषणा की

वाटिकन न्यूज

आयोजकों की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, काथलिक संगीत के तथाकथित ग्रैमी, काथलिक संगीत पुरस्कार 2025 के फाइनल प्रतिभागियों की घोषणा कर दी गई है।

काथलिक संगीत पुरस्कार (सीएमए) स्पैनिश, अंग्रेजी, इतालवी और पुर्तगाली भाषाओं में काथलिक संगीत में उत्कृष्टता का उत्सव मनानेवाला एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है।

पुरस्कार समारोह रविवार, 27 जुलाई, 2025 को शाम 7:00 बजे आयोजित किया जाएगा।

यह कार्यक्रम वाटिकन के ऑडिटोरियम कॉनचिलात्सियोने में आयोजित किया जाएगा और दुनियाभर के श्रद्धालुओं और प्रशंसकों के लिए सोशल नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा।

कार्डिनल ऑस्कर रोड्रिग्ज माराडियागा और ब्रादर रिकार्डो ग्रजोना की अध्यक्षता वाली बिरादरी और फंडासिओन रामोन पैने के विचार से, धर्म की सेवा में संगीत कला को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित, यह पुरस्कार, जैसा कि प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है, उन कलाकारों और समुदायों के लिए एक संदर्भ के रूप में है जो संगीत के माध्यम से ख्रीस्तीय मूल्यों को एक अंतर-सांस्कृतिक और बहुभाषी दृष्टिकोण के साथ बढ़ावा देते हैं।

इस प्रथम संस्करण में विभिन्न पद्धति, शैलियों और प्रेरितिक उद्देश्यों को शामिल करते हुए 19 श्रेणियाँ शामिल हैं, जो प्रतियोगिता में शामिल कृतियों की कलात्मक प्रतिभा, तकनीकी गुणवत्ता और आध्यात्मिक प्रभाव को मान्यता प्रदान करती हैं।

श्रेणियाँ इस प्रकार हैं: सर्वश्रेष्ठ एल्बम; सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका; सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक; सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित गीत; सर्वश्रेष्ठ धार्मिक गीत; सर्वश्रेष्ठ गीत स्तुति; सर्वश्रेष्ठ सुसमाचार प्रचार गीत; सर्वश्रेष्ठ मरियम गीत; धर्मशिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत; सर्वश्रेष्ठ पल्ली गायक मंडली; सर्वश्रेष्ठ पॉप गीत; सर्वश्रेष्ठ उष्णकटिबंधीय गीत; सर्वश्रेष्ठ समूह, बैंड या युगल; सर्वश्रेष्ठ शहरी गीत; सर्वश्रेष्ठ रॉक गीत; किसी भी भाषा में सर्वश्रेष्ठ गीत; सर्वश्रेष्ठ निर्माण; सर्वश्रेष्ठ ध्वनि अभियांत्रिकी; और, सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो।

सुसमाचार प्रचार विषयवस्तु, कलात्मक मूल्य और तकनीकी व्यावसायिकता के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद, संगीत और प्रेरितिक देखभाल जगत के विशेषज्ञों से बनी एक अंतरराष्ट्रीय जूरी द्वारा फाइनल प्रतिभागियों का चयन किया गया।

शनिवार, 26 जुलाई को सुबह 11 बजे वाटिकन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और उसके बाद रविवार शाम ऑडिटोरियम में पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा।

