काथलिक डिजिटल मिशनरी और प्रभावशाली लोगों की जयंती में आशा

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 29 जुलाई 2025 (रेई) : युवाओं की जयंती का एक हिस्सा और 28-29 जुलाई को आयोजित, डिजिटल मिशनरियों और प्रभावशाली लोगों की जयंती, जिसे सुसमाचार प्रचार विभाग द्वारा संचार विभाग के सहयोग से बढ़ावा दिया गया है, उन लोगों को एक साथ लाती है जो ऑनलाइन सुसमाचार प्रचार करते हैं ताकि वे बिना किसी सीमा के एक कलीसिया के रूप में चिंतन, प्रार्थना और उत्सव मना सकें।

रोम के कोचिलात्सियोने ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के अपने उद्घाटन भाषण में, संचार विभाग के प्रीफेक्ट पाओलो रूफिनी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें सुनने एवं मुलाकात के एक पवित्र स्थान में आमंत्रित किया।

उन्होंने कहा, "व्यक्तिगत रूप से एक साथ होना बहुत सुंदर है," और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हमें एकजुट करते हैं, लेकिन "जो चीज हमें वास्तव में बांधती है वह वेब नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो हमसे परे है: स्वयं ईश्वर।"

वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट पाओलो रुफिनी ने इस तथ्य पर चिंतन करते हुए कहा कि इंटरनेट के अस्तित्व में आने से बहुत पहले से ही कलीसिया एक "नेटवर्क" रही है, और यह नेटवर्क कोड या विषयवस्तु से नहीं, बल्कि व्यक्तियों से बना है - अपूर्ण, विविध, फिर भी एक बपतिस्मा और एक विश्वास से एकजुट। उन्होंने उपस्थित लोगों से आत्म-प्रशंसा और सतहीपन के प्रलोभनों का विरोध करने और इसके बजाय विनम्रता के साथ अपने मिशन पर चिंतन करने का आग्रह किया।

"हम निराशा के बीच आशा कैसे बोते हैं? हम विभाजन को कैसे दूर करते हैं? क्या हमारा संचार प्रार्थना में निहित है, या हमने खुद को कॉर्पोरेट मार्केटिंग की भाषा अपनाने दिया है?"

उन्होंने स्वीकार किया कि ये आसान सवाल नहीं हैं, लेकिन आज की डिजिटल संस्कृति में, जो संभावनाओं से भरपूर तो है, लेकिन गहरे जोखिम से भी भरी है, सुसमाचार का प्रचार करने की चाह रखनेवाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये जरूरी हैं।

उन्होंने उपस्थित लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, "आइए हम इस बात की गवाही दें कि इस ज्वार में बह जाना संभव नहीं है: आइए, हम जाल को दूसरी तरफ फेंक दें।"

वाटिकन के राज्य सचिव, कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए "आशा से जुड़े रहने" की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे युग में जहाँ गलत सूचना, ध्रुवीकरण और अलगाव ऑनलाइन चर्चाओं पर हावी हो सकते हैं, डिजिटल मिशनरियों को कुछ अलग पेश करने के लिए बुलाया गया है: मसीह का प्रकाश।

उन्होंने समझाया, "आप केवल सामग्री निर्माता नहीं हैं, आप गवाह हैं। आप केवल मंच नहीं बना रहे हैं; आप पुल बना रहे हैं।"

कार्डिनल पारोलिन ने इस बात पर जोर दिया कि ऑनलाइन ख्रीस्तीय उपस्थिति सत्य, उदारता और विनम्रता से चिह्नित होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य मुलाकात की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा, "एक छोटी सी पोस्ट भी, जब विश्वास और प्रेम से साझा की जाती है, तो अनुग्रह की चिंगारी बन सकती है।" उन्होंने प्रभावशाली लोगों को प्रार्थना, धर्मग्रंथ और संस्कारों में दृढ़ रहने और कलीसियाई समुदाय से शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।

रविवार को, देवदूत प्रार्थना के पूर्व अपने संदेश में, पोप लियो 14वें ने एक सप्ताह के कार्यक्रमों के लिए रोम पहुँच रहे युवाओं का स्वागत किया, जिनका समापन अगले सप्ताह के अंत में जागरण प्रार्थना और पवित्र मिस्सा के साथ होगा।

इस बीच, सोमवार को वाटिकन के आसपास की पल्लियों में मिस्सा के साथ जयंती कार्यक्रम शुरू हुए, और जो सम्मेलन, चिंतन और गोलमेजों की एक श्रृंखला के साथ जारी है, जिसमें जेसुइट फादर डेविड मैक्कलुम और अंतोनियो स्पादारो के योगदान भी शामिल है, कि कलीसिया में सुसमाचार के स्थायी ज्ञान के साथ नेटवर्क की संस्कृति का जवाब कैसे दिया जाए।

कार्यशालाओं में डिजिटल प्रचार में वास्तविक दुनिया की चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि प्रार्थना और सामुदायिक कार्यक्रमों ने स्क्रीन से परे एकता की भावना को बढ़ावा दिया। विशेष आकर्षणों में कार्डिनल रोड्रिग्ज माराडियागा और जोस कोबो कैनो के नेतृत्व में आराधना और मेल-मिलाप, तथा तेजे समुदाय द्वारा आयोजित एक प्रार्थना सभा शामिल थी।

29 जुलाई को, प्रतिभागी संत पेत्रुस महागिरजाघर की तीर्थयात्रा कर, पवित्र द्वार में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ वे कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले की अगुवाई में ख्रीस्तयाग में भाग लेंगे। बाद में, वाटिकन वाटिकी के दर्शन के दौरान, वे अपने डिजिटल मिशन को मरियम को समर्पित करेंगे, जिन्हें डा. रूफिनी ने "ईश्वर की प्रथम प्रेरक" कहा है।

यह समर्पण डिजिटल रचनात्मकता और संचार को विनम्रता, विवेक और प्रेम में स्थापित करने की इच्छा को दर्शाता है। जैसा कि रूफिनी ने तीर्थयात्रियों को याद दिलाया, "हम यहाँ अनुयायियों का पीछा करने या खुद को ब्रांड बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस डिजिटल युग में मिशनरी शिष्य बनने के लिए आये हैं।"

डिजिटल मिशनरियों और काथलिक प्रभावशाली (इंफ्लूवेंसर्स) की जयंती रोम के पियात्सा रिसोर्जिमेंतो में संगीत और साक्ष्यों के साथ संपन्न हो रहा है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसका उद्देश्य विविधता, एकता और दुनिया के साथ आशा साझा करने के आनंद का उत्सव मनाना है।

पूरे आयोजन के दौरान, वाटिकन न्यूज़ कई भाषाओं में लाइव कवरेज प्रदान कर रहा है, साथ ही वाटिकन वॉक्स ऐप और वाटिकन रेडियो का सहयोग भी प्राप्त कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जयंती की भावना उन लोगों तक भी पहुँचे जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते।

रूफिनी ने कहा, "हम अकेले नहीं हैं। हम सब एक ही लोग हैं। और साथ मिलकर, हमें डिजिटल दुनिया को न केवल जुड़ा हुआ, बल्कि सच्चा मानवीय और सच्चा ख्रीस्तीय बनाने के लिए बुलाया गया है।"

