विश्व एक्सपो में कार्डिनल परोलिन : 'सुंदरता निराशावाद का प्रतिकार है'

वाटिकन न्यूज

जापान के ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 में वाटिकन के राष्ट्रीय दिवस को मनाने करने के लिए, वाटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने पोप लियो 14वें की ओर से पूरे जापानी लोगों को विशेष शुभकामनाएँ दीं।

"मैं सम्मानित जापानी लोगों को हर तरह की शुभकामनाएँ देता हूँ, इस आशा के साथ कि इस देश में रहनेवाले सभी लोगों को समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मिले।"

वर्ल्ड एक्सपो के मंत्री को संबोधित अपने संदेश में, कार्डिनल ने वाटिकन और जापान के बीच संबंधों के लंबे इतिहास पर प्रकाश डाला, जो 1555 में एक जापानी काथलिक के साथ पोप की पहली मुलाकात की 470वीं वर्षगांठ जुड़ी है।

हालाँकि दोनों देशों की सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ें बहुत अलग हैं, कार्डिनल परोलिन ने जोर देकर कहा कि उन्होंने “लंबे समय से एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने और एक-दूसरे की खूबियों की सराहना करने का विकल्प चुना है।” दोनों देशों के बीच 80 साल के राजनयिक संबंधों को काथलिक कलीसिया और पूरे जापानी समाज के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सहायता जैसे संबंधों द्वारा बढ़ाया गया है।

राज्य सचिव ने शांति, स्थिरता की साझा इच्छा और “अनियंत्रित हथियारों के प्रसार को सीमित करने के हमारे साझा प्रयासों” पर भी जोर दिया। उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की 80वीं वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में याद किया जिसने शांति के प्रति प्रतिबद्धता को आकार दिया है।

कई साझा मूल्यों में से चुनते हुए, वर्ल्ड एक्सपो में वाटिकन पैवेलियन की थीम में दो को प्राथमिकता दी गई है: सुंदरता और आशा, जिसे कार्डिनल ने “वर्तमान वैश्विक संदर्भ में बहुत प्रासंगिक” के रूप में वर्णित किया।

सुंदरता पर विचार करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि इसका अर्थ है "अंतर्निहित रूप से यह पहचानना कि दुनिया में कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं, जिनका बचाव और प्रसार किया जाना चाहिए।" सुंदरता मुश्किल समय में दिल और घावों को भरने में मदद करती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुंदरता "निंदा की दवा बन जाती है, एक सार्वभौमिक भाषा जो व्यक्तियों को एकजुट करती और लोगों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देती है।" कार्डिनल परोलिन ने बताया कि आजकल सुंदरता की सभी अभिव्यक्तियों को महत्व देना कितना जरूरी है, जिसमें सामाजिक सुंदरता भी शामिल है, जो "एकजुटता की पहल, स्वयंसेवी परियोजनाओं, सुलह और क्षमा के लिए किए गए विकल्पों से निकलती है।"

आज “हमारी दुनिया में सुंदरता की सांस को जीवित रखने” के लिए, उन्होंने शिक्षा, गरीबों की सहायता और विभाजित लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में दूसरों की सेवा करनेवाले लोगों के “अक्सर मौन और छिपे हुए” कार्यों पर प्रकाश डाला। ये ऐसे बीज हैं जो “परियोजनाओं को नवीनीकृत कर सकते हैं और हमारी आधुनिक दुनिया के कई अंधेरे स्थानों में प्रकाश बहाल कर सकते हैं।”

पवेलियन के विषय पर आगे बढ़ते हुए, कार्डिनल ने तर्क दिया कि आशा सुंदरता के इस विचार से निकटता से जुड़ी हुई है। उन्होंने समझाया कि ख्रीस्तीयों के लिए, आशा “ईश्वर में विश्वास और मानवता के प्रति उनके प्रेम में निहित है।” यह एक एकाकी मूल्य नहीं है। यह समुदाय की भावना पैदा नहीं करता है और “व्यक्तिगत सफलता की इच्छाओं तक सीमित नहीं है।”

कार्डिनल पारोलिन ने कहा कि आज आशा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। हिंसा और विश्वव्यापी चुनौतियों से भरे समय में, भविष्य ऐसी चीज बन गई है जिसकी ओर लोग भय के साथ देखते हैं। कार्डिनल ने जोर देकर कहा, "केवल आशा में ही हम भय का प्रतिकारक और प्रतिबद्धता एवं कार्रवाई के लिए प्रोत्साहन पाते हैं।" आशा लोगों को अपने समुदायों में सेवा करने के लिए प्रेरित करती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, "यह संवाद और सहयोग के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता का आह्वान बन जाती है, खासकर, जब तनाव और संघर्ष असहनीय लगते हैं।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here