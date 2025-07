महाधर्माध्यक्ष गलाघर भारत में : मार इवानियोस पवित्रता के लिए आमंत्रित करते हैं

वाटिकन न्यूज

भारत, मंगलवार, 15 जुलाई 2025 (रेई) : "पूजनीय महाधर्माध्यक्ष मार इवानियोस ने अपने भाइयों को मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित करने, दैनिक जीवन में पवित्रता की खोज करने और निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया।"

वाटिकन विदेश सचिव, महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघर ने यह बात भारत की अपनी सप्ताहभर की यात्रा के दौरान मंगलवार को वार्षिक मार इवानियोस समारोह में कही।

अपने प्रवचन में महाधर्माध्यक्ष गलाघर ने कहा कि वे अत्यंत कृतज्ञता के साथ उनके समक्ष खड़े हुए हैं, तथा उन्होंने उनमें से प्रत्येक को पोप लियो का अभिवादन और प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, पोप ने “मुझे आपको हार्दिक शुभकामनाएँ देने के लिए कहा है।"

महाधर्माध्यक्ष ने आगे कहा, "त्रिवेंद्रम में श्रद्धालुओं की इस पवित्र सभा में स्वागत किया जाना सचमुच सम्मान की बात है, एक ऐसा स्थान जो प्रेरित संत थॉमस के समय से ही विश्वास के उत्साह को गर्व से सुरक्षित रखा है, और आदरणीय महाधर्माध्यक्ष मार इवानियोस का पर्व मनाना, एक ऐसे व्यक्ति का, जिनका जीवन और मिशन, आज भी हमें प्रेरित करता है।"

"ईश्वर का यह वफादार सेवक,"वाटिकन विदेश सचिव ने बताया, "केवल एक कलीसियाई नेता या शिक्षक नहीं थे," बल्कि "एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने एकता, पवित्रता और सेवा के लिए सुसमाचार के आह्वान को मूर्त रूप दिया।"

महाधर्माध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि एकता का यह सिद्धांत प्रार्थना, विनम्रता और संवाद के फलस्वरूप उनकी प्रेरिताई का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा, "सच्ची एकता बलपूर्वक थोपी नहीं जा सकती, बल्कि उसे सुसमाचारी हृदय से प्राप्त किया जाना चाहिए, जो हमें पिता और पुत्र की तरह एक होने का आह्वान करता है।"

महाधर्माध्यक्ष गलाघर ने आग्रह किया, "उनका उदाहरण हमें अपने मतभेदों से परे देखने और मसीह में विश्वास के साझा आधार की तलाश करने की चुनौती देता है।"

महाधर्माध्यक्ष ने याद दिलाया कि शिक्षा के प्रति मार इवानियोस की प्रतिबद्धता उनकी प्रेरिताई की स्तंभ थी। उन्होंने कहा, "एकता के इस दूत ने यह समझा कि शिक्षा परिवर्तनकारी होनी चाहिए, न केवल बौद्धिक रूप से, बल्कि सबसे बढ़कर नैतिक और आध्यात्मिक रूप से," और "समग्र होनी चाहिए; मन, शरीर, हृदय और आत्मा, सम्पूर्ण व्यक्ति का पोषण करना चाहिए।"

वाटिकन अधिकारी ने याद दिलाया कि उनका लक्ष्य हमारे प्रभु के सच्चे शिष्यों का निर्माण करना था, लेकिन उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का भी समर्थन किया "उस समय जब यह व्यापक रूप से स्थापित नहीं था, जिससे उनके व्यापक दृष्टिकोण और मानवीय गरिमा के प्रति गहन सम्मान का पता चलता है।"

परमधर्मपीठ के विदेश सचिव ने आगे कहा, "उनके आध्यात्मिक लेख, प्रार्थना, संस्कारों और ईश्वर के प्रेम में निहित जीवन जीने के महत्व पर जोर देते हैं।"

महाधर्माध्यक्ष गलाघर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मार इवानियोस ने "अपने भाइयों को मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध विकसित करने, रोज़मर्रा के जीवन में पवित्रता की खोज करने और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने हेतु प्रोत्साहित किया।"

महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि जब हम मार इवानियोस के जीवन और शिक्षाओं पर विचार करते हैं, तो "हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी विरासत केवल एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है।" बल्कि, "यह हम सभी के लिए एक जीवंत आह्वान है। चाहे प्रार्थना, शिक्षा, एकता या सेवा के माध्यम से हो, हमें अपने संदर्भ में उनके मिशन को जारी रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है।"

अंत में, उन्होंने प्रार्थना की कि"भले चरवाहे प्रभु हमें वफादार शिष्य, साहसी नेता और दयालु सेवक बनने की कृपा प्रदान करें, ताकि हम एक कलीसिया और एक ऐसे विश्व का निर्माण करें जहां एकता, शांति और प्रेम का रोज हो।"

