सिस्टर मेरी लेम्बो: "दुर्व्यवहार के बारे में बात करना ज़रूरी है, भले ही यह आसान न हो"

वाटिकन सिटी, बुधवार 25 जून 2025 (वाटिकन न्यूज) : "विश्वास की महिलाएँ, शक्ति की महिलाएँ" हाल ही में रोम में पोंटिफ़िकल ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय में 17 से 19 जून तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शीर्षक था, जिसमें महिलाओं और सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्य वक्ताओं में टोगो की सिस्टर मेरी लेम्बो शामिल थीं, जो दुर्व्यवहार की समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने में अग्रणी हैं, जिन्होंने अफ्रीका में पुरोहितों के हाथों धर्मबहनों द्वारा झेली जाने वाली हिंसा के मुद्दे को संबोधित किया। रोम में ग्रेगोरियन इंस्टीट्यूट फॉर सेफगार्डिंग में मनोवैज्ञानिक और प्रोफेसर लेम्बो ने इस विषय पर एक डॉक्टरेट थीसिस लिखा है जिसमें पाँच अफ्रीकी देशों के पीड़ितों की गवाही भी शामिल है। सिस्टर लेम्बो बताती हैं कि यह स्थापित करना मुश्किल है कि महाद्वीप पर यह समस्या कितनी व्यापक है, "क्योंकि कोई मात्रात्मक अध्ययन नहीं हैं"; हालाँकि, इस प्रकार का दुर्व्यवहार, एक "वास्तविकता" है जिसे संबोधित किया जाना चाहिए: "यह एक ऐसी समस्या है जिसके लिए महिलाओं को आगे आने, इसके बारे में बात करने और मामलों की रिपोर्ट करने के लिए समर्थन और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। भले ही यह आसान न हो।"

जब वह 2019 में अपना शोध पूरा कर रही थी, तो अफ्रीका में धर्मबहनों के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा एक छिपी हुई वास्तविकता थी। इस संदर्भ में, उन्हें यह आश्वस्त करने वाला लगा कि संत पापा फ्राँसिस ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इसके बारे में बात की थी। "मैं लगभग थक चुकी थी, इसके बारे में बात करना आसान नहीं था। इसलिए उनके शब्द मेरे लिए आगे बढ़ने हेतु एक प्रोत्साहन थे। ये दुर्व्यवहार एक वास्तविकता है जिसका हमें कलीसिया में सामना करना चाहिए, ताकि कलीसिया सच्चाई में जी सके।"

2019 में ही, नाबालिगों की सुरक्षा पर पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वाटिकन में हुआ। इसके तुरंत बाद, संत पापा फ्राँसिस ने नाबालिगों और कमज़ोर व्यक्तियों के यौन शोषण से निपटने के लिए नए मानदंड जारी किए। दस्तावेज़ "वोस एस्टिस लक्स मुंडी" में "कमज़ोर व्यक्ति" शब्द में वे वयस्क भी शामिल थे जिनकी इच्छा या "अपराध का विरोध करने की क्षमता" सीमित है।

सिस्टर लेम्बो ने अपने शोध के लिए कई साल ऐसे पीड़ितों को खोजने में बिताए, जो अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार थे। ऐसा इसलिए नहीं कि पीड़ित कम हैं, बल्कि इसलिए कि डर और शर्म कई महिलाओं को किसी पर भरोसा करने से रोकती है। कलीसिया और अफ्रीकी समाजों में, कामुकता पर लगभग कभी चर्चा नहीं की जाती है। सिस्टर लेम्बो बताती हैं: जहाँ तक "ईश्वर को समर्पित और संत मानी जाने वाली धार्मिक महिलाओं" का सवाल है, यह विषय एक गंभीर और दोहरा वर्जित है।

पीड़ितों के अनुरोध पर, सिस्टर लेम्बो ने दुर्व्यवहार का सामना करने वाली धर्मबहनों के मूल देश का नाम उल्लेख नहीं किया: "वे डरी हुई थीं कि उनके साथ, उनके परिवारों, उनके धर्मसमाज और यहाँ तक कि उनके समुदायों के साथ क्या होगा। मुझसे बात करके, उन्होंने अन्य महिलाओं की मदद करने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया। इसलिए कोई नाम नहीं, मुझे उनका सम्मान करना है।"

सिस्टर लेम्बो ने साक्षात्कार के दौरान "आध्यात्मिक मार्गदर्शन के संबंध में विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार" के बारे में सुना। यह सब, कई बार, सत्ता के दुरुपयोग से शुरू होता है, "क्योंकि परामर्श देने वाले व्यक्ति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन या पापस्वीकार करने वाले व्यक्ति के बीच एक विषम संबंध होता है।" कुछ पुरोहितों ने धर्मबहनों के साथ "यौन संपर्क बनाने, दबाव डालने या मजबूर करने के लिए आर्थिक निर्भरता का भी शोषण किया था ।" पीड़ितों ने मनोवैज्ञानिक सिस्टर लेम्बो को शारीरिक और आध्यात्मिक दुर्व्यवहार के बारे में भी बताया।

सिस्टर मेरी एक और महत्वपूर्ण पहलू पर भी जोर देती हैं, अर्थात्, यह तथ्य कि दुर्व्यवहार की शिकार किसी भी धर्मबहन का अपनी प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन करने का इरादा नहीं था। दुर्व्यवहार करने वाले अक्सर अपने पीड़ितों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं, उनकी इच्छा को प्रभावित करते हैं या उन्हें दबा देते हैं; ऐसी परिस्थितियों में न केवल बच्चे बल्कि वयस्क भी, विशेष रूप से नाजुक परिस्थितियों में, पीड़ित बन सकते हैं। श्रम शोषण और पुरोहितों पर निर्भरता भी इसका समर्थन करती है। अपने जागरूकता बढ़ाने वाले काम के साथ, सिस्टर लेम्बो इसलिए सेमिनेरियन और धर्मबहनों के प्रशिक्षण को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहती हैं। क्योंकि अगर आप दुर्व्यवहार की परिस्थितियों को जानते हैं, तो आप उन्हें बदल सकते हैं।

सिस्टर लेम्बो ने संतोष के साथ इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि आज अफ्रीका में इस विषय पर बात करना कुछ साल पहले की तुलना में आसान है। अन्य अफ्रीकी धर्मबहनों ने भी इस विषय को कलीसिया की बहस में लाना शुरू कर दिया है, जो आगे बढ़ने लगी है। हाल ही में, जाम्बिया में अफ्रीका और मेडागास्कर के प्रमुख सुपीरियरों के सम्मेलन (सीओएमएसएएम) ने अफ्रीकी कलीसिया से पारदर्शिता और न्याय के साथ इस समस्या पर हस्तक्षेप करने के लिए कहा। सीओएमएसएएम अफ्रीका और मेडागास्कर के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संघ द्वारा स्थापित एक परिसंघ है, तथा यह समर्पित धर्मबहनों के संस्थानों और प्रेरितिक जीवन समितियों के लिए वाटिकन विभाग के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम करता है।

इसके अलावा, इस साल पहली बार, अफ्रीकी महिला धार्मिक आदेशों के प्रतिनिधियों को एसईसीएएम महासभा में सीधे अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया था। और हाल के वर्षों में, कई अफ्रीकी धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों ने नाबालिगों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं या उन्हें कड़ा किया है और दुर्व्यवहार के मुद्दे पर पुरोहितों और प्रेरितिक कार्यकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ा रहे हैं। यह धार्मिक महिलाओं द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करता है। सिस्टर मेरी लेम्बो कहती हैं, "हमें आगे बढ़ना चाहिए और सुरक्षा के क्षेत्र में कलीसिया द्वारा अपनाए गए सभी उपायों का समर्थन करना चाहिए," "यह एक प्रक्रिया है।"

