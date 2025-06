यूक्रेन के प्रेरितिक राजदूत: मैंने संत पापा लियो के साथ अपनी आशा और दुख साझा किया

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, सोमवार 09 जून 2025 : आशा, प्रार्थना, मानवता की गवाही, तथा यूक्रेन में हाल ही में हुए भीषण हमलों के लिए दुख, ये वे बातें हैं जो युद्धग्रस्त देश के प्रेरितिक राजदूत, महाधर्माध्यक्ष विस्वालदास कुलबोकास ने संत पापा लियो 14वें से शुक्रवार, 6 जून को वाटिकन के प्रेरितिक भवन में मुलाकात के दौरान साझा कीं।

वाटिकन मीडिया के साथ इस साक्षात्कार में, प्रेरितिक राजदूत ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में तथा देश में भयावह स्थिति के बारे में बताया।

महामहिम, आपकी संत पापा लियो 14वें के साथ पहली मुलाकात कैसी रही?

महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी और इसे बहुत प्रार्थना के साथ तैयार किया गया था - मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना, कीव के प्रेरितिक राजदूतावास में मेरे सहयोगियों, धर्माध्यक्षों, यहाँ तक कि यूक्रेन में कुछ राज्य अधिकारियों और लिथुआनिया में पूर्व पल्लीवासियों की प्रार्थना। क्योंकि सबसे बढ़कर, यह एक आध्यात्मिक बैठक थी। यह संत पापा लियो 14वें के साथ मेरी पहली मुलाकात थी, और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। बैठक काफी लंबी थी और मुख्य रूप से युद्ध के समय में एक कलीसिया के रूप में हमसे संबंधित मामलों पर केंद्रित थी। मेरे लिए संत पापा के दिल को महसूस करना महत्वपूर्ण था, ठीक उसी तरह जैसे मेरे लिए युद्ध के समय के दौरान अपने स्वयं के अनुभव, विशेष रूप से आध्यात्मिक अनुभव साझा करना महत्वपूर्ण था। यह एक बहुत ही सांत्वना देने वाली बैठक भी थी, जो प्रार्थना से भरी हुई थी। मैं इस पर जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रार्थना हमारा मुख्य हथियार है। मैं इसे इसी तरह वर्णित करता हूँ और संत पापा भी इसे सबसे शक्तिशाली हथियार कहते हैं।

हमने कुछ खास मामलों पर बातें की, जिसमें 6 जून की रात को कीव, टेरनोपिल, लुटस्क और यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों और शहरों में हुई बमबारी शामिल है। हमने चर्चा की कि शहरों के बीच और भीतर बिना सोए या स्वतंत्र रूप से घूमने-फिरने के बिना जीने का क्या मतलब है। बैठक का निष्कर्ष यह था: हम, कलीसिया के रूप में, सबसे खराब परिस्थितियों में भी, इस बात के गवाह हैं कि मानवीय कमज़ोरी और पाप के बावजूद ईश्वर हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते है - यह हमारी आशा है, और मैं साझा करने और प्रार्थना के इस क्षण के लिए संत पापा का बहुत आभारी हूँ, जिसे मैं अपने साथ यूक्रेन वापस ले जाऊँगा।

आपने कई यूक्रेनी क्षेत्रों पर रूस के बड़े हमले का उल्लेख किया है। आप देश में सामान्य स्थिति का वर्णन कैसे करेंगे?

महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास : स्थिति क्षेत्र दर क्षेत्र अलग-अलग है। उदाहरण के लिए, खेरसॉन में, क्षेत्रीय प्रशासन भवन नष्ट हो गया। वहाँ, चार साल से लगातार बमबारी हो रही है - शायद दस मिनट का मौन भी न रखा जा सकता क्योंकि हमले बहुत बार होते हैं। ओडेसा, ज़ापोरिज्जिया और खार्किव जैसे अन्य स्थान कुछ रुकावटों के साथ लगातार अलर्ट पर हैं, फिर देश के बाकी हिस्से हैं, जहाँ अलर्ट कम बार होते हैं। लेकिन राजधानी कीव में भी, कम से कम ड्रोन हमलों के बिना महीने में एक या दो रातें भी मिलना मुश्किल है।

उदाहरण के लिए, प्रेरितिक राजदूतावास के कर्मचारी जो ऊपरी मंजिलों पर रहते हैं, अक्सर कार्यालय में देर से पहुंचते हैं और वे मुझे बताते हैं कि वे बहुत उत्पादक नहीं होंगे क्योंकि उनके पास काम करने के लिए शारीरिक शक्ति नहीं है। इसके अलावा अन्य कठिनाइयाँ भी हैं - हमलों के दौरान, सुपरमार्केट, बैंक, राज्य कार्यालय और स्कूल बंद हो जाते हैं और यहाँ तक कि मंत्रिस्तरीय बैठकें भी स्थगित कर दी जाती हैं। पहले से ही कुछ भूमिगत स्कूल चल रहे हैं और देश भर में 140 और निर्माणाधीन हैं। सुमी जैसे पूरे क्षेत्र में, बच्चे केवल तभी इकट्ठा होते हैं जब विज़िटिंग ग्रुप आते हैं, जैसे "एंजल्स ऑफ़ जॉय" एसोसिएशन जो उनके लिए पार्टियाँ आयोजित करता है।

क्या आप हमें अग्रिम मोर्चे पर स्थिति के बारे में और बता सकते हैं?

महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास : मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूँगा। मोर्चे पर, मरते हुए सैनिक केवल एक ही चीज़ माँगते हैं: अपने पापों की क्षमा। उस समय, कोई भी डॉक्टर या सर्जन उनकी मदद नहीं कर सकता - केवल एक सैन्य पुरोहित या उनके लिए प्रार्थना करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ही उनकी मदद कर सकता है। यही बात घायलों और आघातग्रस्त लोगों पर भी लागू होती है। मनोवैज्ञानिक अक्सर मुझे बताते हैं कि कलीसिया में बहुत संभावनाएँ हैं क्योंकि पुरोहित और धर्मसंघी दोनों, कठिन परिस्थितियों में लोगों के साथ काम करने के वर्षों के अनुभव के कारण, घायलों द्वारा बहुत अधिक सकारात्मक रूप से स्वीकार किए जाते हैं - यहाँ तक कि गंभीर रूप से घायल लोगों द्वारा भी। तो यह एक ऐसा काम है जिसे कलीसिया मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है।

मीडिया कवरेज में, हम अक्सर युद्ध, विनाश और पीड़ा की तस्वीरें देखते हैं। स्वाभाविक रूप से, यह हमें परेशान करता है, और कई लोग आंतरिक शांति के लिए खुद को इससे दूर रखने की आवश्यकता महसूस करते हैं, लेकिन करुणा खोने का जोखिम भी है। हम इस तरह की कठोर वास्तविकता का सामना करते हुए करुणा रखने और अपने आंतरिक आनंद को बनाए रखने के बीच कैसे सामंजस्य बिठा सकते हैं?

महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास : यहाँ दो पहलू हैं। एक बहुत दुखद है: यदि, 21वीं सदी में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय कानून का बचाव करने में असमर्थ है, तो यह एक बड़ी त्रासदी है। यह विचार मुझे दूसरे निष्कर्ष पर ले जाता है: हमारी एकमात्र आशा प्रभु में निहित है, जो कार्रवाई, समर्पण, बलिदान, दृढ़ता और साहस को प्रेरित करता है।

जब मैं आशा और आनंद की बात करता हूँ, तो मेरा मतलब उस आशा और आनंद से भी है जो सैन्य पुरोहित मोर्चे पर लाते हैं: वे प्रार्थना करते हैं, सैनिकों को कुंवारी मरिया के निष्कलंक दिल में समर्पित करते हैं, और रोजरी मालाएँ बाँटते हैं। मुझे याद है कि एक सैनिक ने मुझसे कहा था: "कल मैंने अपने दो साथियों को मरते हुए देखा। मैं उनकी पत्नियों को यह नहीं बता सकता कि उनके पति मर चुके हैं क्योंकि मैं इसे साबित नहीं कर सकता - मैंने इसे केवल अपनी आँखों से देखा है। मेरे लिए, यह बहुत दर्दनाक है।" और वे रो पड़े।

प्रेरितिक राजदूत के रूप में, मेरे लिए इन सभी लोगों से बात करना - यहाँ तक कि सैन्य कमांडरों से भी - और यह देखना कि सैनिकों में कितना दिल है, एक बड़ी सांत्वना है। उनके साथ बात करते हुए, मैं न केवल उनकी मानवता को देखता हूँ, बल्कि मानवता में बढ़ने की उनकी इच्छा को भी देखता हूँ। वे कहते हैं: "जब हमारे पास अपने साथियों के इलाज के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है, तो हम इसे अपने वेतन से देते हैं।" यह, मेरे लिए, इस बात का गवाह है कि मानवता क्या होनी चाहिए: एक दूसरे की मदद करना।

महामहिम, क्या आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे?

महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास : संत पापा लियो के साथ मेरी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत के बाद, उनके परमाध्यक्षीय पद के उद्घाटन समारोह के अवसर पर और रूसी संघ के राष्ट्रपति के साथ उनके फोन कॉल के बाद हुई। यहां तक ​​कि विश्व के नेता भी, कम से कम इन प्रतीकात्मक इशारों के माध्यम से, इन कठिन समय में कलीसिया और संत पापा के साथ संपर्क बनाए रखने की इच्छा दिखाते हैं।

मैं कहूंगा कि ये संपर्क संत पापा की भूमिका न केवल कलीसिया के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए भी रेखांकित करते हैं - और इसमें, मेरा मानना ​​है कि हर काथलिक का कर्तव्य है कि वह इन दिनों पवित्र आत्मा से प्रार्थना करे: कलीसिया के लिए, संत पापा के लिए, ताकि कलीसिया और येसु मसीह की शक्ति फल दे सके।

