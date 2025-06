‘प्रसन्नचित पुरोहित’: संत पापा बुलाहटीय प्रेरिताई के नेताओं से मिलेंगे

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 23 जून 2025 : सेमिनरियनों और पुरोहितों की जयंती को चिह्नित करते हुए, पुरोहितों के लिए गठित विभाग एक अंतर्राष्ट्रीय सभा को बढ़ावा दे रही है जिसका शीर्षक है ‘प्रसन्नचित पुरोहित’ - मैंने तुम्हें मित्र कहा है" (योहन 15:15)।

यह कार्यक्रम, जिसमें संत पापा लियो 14वें भाग लेंगे, बुलाहटीय प्रेरिताई मंत्रालय और सेमिनरियों के प्रशिक्षण में लगे सभी लोगों को समर्पित है। यह गुरुवार, 26 जून, 2025 को दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक वाटिकन के पास ऑडिटोरियम कॉन्सिलियाज़ियोने में होगा।

संत योहन के सुसमाचार 15:15 से लिया गया विषय - "मैंने तुम्हें मित्र कहा है" – पुरोहिताई बुलाहट के दिल को रेखांकित करता है: अच्छे चरवाहे मसीह के साथ मित्रता और ईश्वर के लोगों की खुशी से सेवा करना। यह मास्टर के निमंत्रण को खोजने और पूरा करने का आह्वान है, जो सबसे बढ़कर खुशी का आह्वान है।

मुलाकात की शुरुआत प्रार्थना के एक पल और पुरोहितों के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल लाज़ारो यू ह्युंग-सिक के स्वागत भाषण से होगी। वे आशा के जयंती वर्ष के भीतर इस आयोजन के महत्व पर जोर देकर सत्र का परिचय देंगे।

पहले सत्र में दुनिया भर से बुलाहटीय प्रेरिताई के पाँच महत्वपूर्ण सर्वोत्तम प्रथाओं का वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे।

- मेक्सिकन धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के बुलाहटीय प्रेरिताई मंत्रालय के पूर्व सचिव फादर जोस अल्बर्टो एस्ट्राडा गार्सिया, स्थानीय स्तर पर संगत के एक ठोस उदाहरण के रूप में मॉन्टेरी के धर्मप्रांतीय बुलाहट केंद्र को प्रस्तुत करेंगे।

- इटली का प्रतिनिधित्व करते हुए, बुलाहट मंत्रालय के राष्ट्रीय कार्यालय के निदेशक फादर मिशेल जानोला, देश में वर्तमान बुलाहट आउटरीच के विभिन्न आयामों के बारे में बोलेंगे।

- अर्जेंटीना से, डॉ. मारिया लिया ज़र्विनो एक मिशनरी युवा मंत्रालय के अनुभव पर प्रकाश डालेंगी जो पुरोहिताई, समर्पित जीवन और ख्रीस्तीय विवाह के लिए बुलाहट को बढ़ावा देता है।

- आयरलैंड का प्रतिनिधित्व करते हुए, होली फामिली मिशन के महानिदेशक और सह-संस्थापक डॉ. मौरा मर्फी, युवा लोगों द्वारा स्वयं संचालित एक आश्चर्यजनक बुलाहटीय नवीनीकरण की गवाही देंगे: 12 सेमिनरियनों की ऐतिहासिक न्यूनतम संख्या से, आयरलैंड में अब 35 से अधिक सेमिनरियन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

- स्पेन के लिए, स्पेनी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के सेमिनरी के लिए उपसमिति सचिवालय के निदेशक फादर फ्लोरेंटिनो पेरेज़ वैकर, बुलाहट मंत्रालय में एक नई राष्ट्रीय पहल प्रस्तुत करेंगे।

"प्रसन्नचित पुरोहित" कार्यक्रम के केंद्र में संत पापा लियो 14वें का संबोधन होगा। वे आज के पुरोहितीय बुलाहट के अर्थ, इसकी सुंदरता और प्रेरिताई के दैनिक जीवन में पवित्रता और संवाद पर संदेश देंगे।

संत पापा के भाषण के बाद संभवतः खुले संवाद के लिए जगह होगी, जिसमें प्रश्न, साक्ष्य और साझा अनुभव शामिल होंगे।

सभा का दूसरा भाग प्रारंभिक सेमिनरी प्रशिक्षण में पाँच अनुकरणीय मॉडलों पर केंद्रित होगा:

- अफ्रीका से, साक्ष्यों में बताया जाएगा कि कैसे, प्रचुर मात्रा में बुलाहटों के बीच भी, विवेक और ठोस प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है - बड़े सेमिनरियों के भीतर छोटे, समुदाय-आधारित संरचनाओं के माध्यम से और विशेष रूप से गरीब सेटिंग्स में एक रचनात्मक उपकरण के रूप में शारीरिक श्रम को शामिल करना।

- फिलीपींस में मालोलोस के इम्माकुलेट कॉन्सेप्शन सेमिनरी का प्रदर्शन किया जाएगा, जो जमीनी स्तर के कलीसियाई समुदायों से निकटता से जुड़े अभिन्न, सहभागी और मिशन-संचालित प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है।

- कोलंबिया में सोकोरो और संत गिल धर्मप्रांत के संत कार्लो मेजर सेमिनरी को पेश किया जाएगा, जो एक केंद्रीय इमारत के चारों ओर व्यवस्थित पाँच छोटे आवासीय समुदायों से बना है, बीच में एक चैपल है - जो उनके बीच मसीह की जीवित उपस्थिति का प्रतीक है।

- ब्राज़ील से, सेमिनरी मिशनरी परिषदों के राष्ट्रीय नेटवर्क पर चर्चा की जाएगी। इसमें 110 से अधिक स्थानीय समूह शामिल हैं जो मिशनरी अनुभवों, प्रशिक्षण सत्रों और हर तीन साल में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन को बढ़ावा देते हैं।

- अंत में, संयुक्त राज्य अमेरिका से, विचिटा (कैनसस) के धर्मप्रांत को सेमिनरी प्रशिक्षण के लिए एक उत्कृष्ट मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे इसके प्रभावी दृष्टिकोण के लिए मान्यता प्राप्त है जो कई बुलाहटों को आकर्षित करता है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल जानकारी देना और प्रेरित करना है, बल्कि पुरोहितों, प्रशिक्षणकर्ताओं, धर्मसंघी पुरोहितों और धर्मबहनों तथा आरंभिक प्रशिक्षण और बुलाहट मंत्रालय में शामिल आम लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना भी है।

यह कार्यक्रम शाम 6:00 बजे समाप्त होगा, ताकि प्रतिभागी संत पेत्रुस महागिरजाघर में जागरण प्रार्थना समारोह में शामिल हो सकेंगे।

इसमें भाग लेना निःशुल्क है, लेकिन पुरोहितों के लिए गठित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट: www.clerus.va के माध्यम से पंजीकरण आवश्यक है, जब तक कि उपलब्ध स्थान भर न जाएं।

