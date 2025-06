लियोन दे पेरू: पेरू में संत पापा के मिशन को दर्शाती नई वाटिकन मीडिया डॉक्यूमेंट्री

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, सोमवार 09 जून 2025 : मिशनरी, पल्ली परोहित, प्रोफेसर, प्रशिक्षक, धर्माध्यक्ष, मित्र।

"लियोन दे पेरू" (स्पानिश में पेरू का लियो) नामक एक नई डॉक्यूमेंट्री रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, जो अब संत पापा लियो 14वें हैं, के पदचिन्हों पर चलती है। वाटिकन मीडिया के पत्रकारों साल्वातोर चेर्नुज़ियो, फ़िलिप हेरेरा-एस्पालिएट और जाएम विज़कानो हारो द्वारा निर्मित, यह डॉक्यूमेंट्री उन वर्षों का पुनर्निर्माण करती है जो अगुस्टिनियन संत पापा ने लैटिन अमेरिकी देश में बिताए थे।

यह चुलुकाना, ट्रूजिलो, लीमा, कलाओ और चिक्लायो में फैली हुई है, जो छोटे और बड़े शहरों, गाँवों, जिलों, उपनगरों, पल्लियों, स्कूलों और धर्मबहनों के घरों को छूती है।

इन स्थानों पर, तत्कालीन फादर और बाद में धर्माध्यक्ष प्रीवोस्ट ने पवित्र मिस्सा समारोह मनाया था, उपदेश दिया था, पढ़ाया था, धर्मसंघियों को प्रशिक्षण दिया था, युवाओं से मिले थे, जन्मदिन मनाया था और एल नीनो बाढ़ और कोरोनावायरस महामारी जैसी त्रासदियों के बीच सक्रिय दान किया था।

उनकी प्रेरिताई और सामाजिक कार्यों की झलक उन लोगों की कई कहानियों में मिलती है, जिन्होंने भावी संत पापा के साथ सहयोग किया और जिन्होंने उनसे सुनने, समर्थन और सहायता प्राप्त की।

धर्माध्यक्षों ने गवाही दी है, जिसमें कलाओ और चुलुकानास के वर्तमान धर्माध्यक्ष, अगुस्टिनियन कॉन्फ़्रेरेस और युवा फ़ादर क्रिस्टोफ़ नटागनज़वा जैसे पल्ली पुरोहित भी शामिल हैं, जो कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित पचाकुटेक के बेहद गरीब जिले में रहते हैं।

उस क्षेत्र में, तत्कालीन प्रेरितिक प्रशासक प्रीवोस्ट ने भोजन और दवा भेजकर बेरोज़गार, भूखे लोगों की मदद की थी। उनकी प्रतिक्रिया तुरंत थी, जैसा कि उन्होंने चिक्लायो के धर्माध्यक्ष के रूप में दिया था, बाढ़ से तबाह हुई आबादी की मदद करते हुए - बाढ़ से भरी सड़कों पर साहसपूर्वक कूद पड़े, जैसा कि जीवित बचे रोसियो ने बताया।

चिकलायो ने पूर्व कारितास निदेशक जनीना सेसा ने भी गवाही दी है, जो संकटग्रस्त लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करने के अभियान के बारे में है और बेर्था, जो गरीब परिवारों को भोजन कराने के लिए "पाद्रे रॉबर्टो" द्वारा ट्रूजिल्लो में स्थापित कॉमेडोर्स (सूप किचन) में से एक में रसोइया है।

फिल्म में कई और व्यक्तिगत कहानियाँ हैं: धर्मबहनों ने सिल्विया जैसी महिलाओं को वेश्यावृत्ति के जीवन से बचाया और जिसके साहस ने प्रीवोस्ट को मानव तस्करी विरोधी आयोग की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया; या हेक्टर और उसकी बेटी मिल्ड्रेड, जिसके लिए वर्तमान संत पापा धर्मपिता (गॉडफादर) हैं।

इनमें से प्रत्येक गवाह ने बताया कि 8 मई को हेबेमुस पापम की शाम को उन्होंने कैसा अनुभव किया और संत पापा को एक व्यक्तिगत संदेश भेजा।

“लियोन दे पेरू” जल्द ही वाटिकन मीडिया के आधिकारिक चैनलों पर प्रसारित होगा।

