कार्डिनल पारोलिन: ‘कोई युद्ध अपरिहार्य नहीं है, कोई शांति असंभव नहीं है’

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 4 जून 2025 : यूक्रेन पर इस्तांबुल शिखर सम्मेलन रुक जाने के बाद, वाटिकन के राज्य सचिव ने गतिरोध और जारी हिंसा के लिए चिंता व्यक्त की, साथ ही

दृढ़ संकल्प भी व्यक्त करते हुए कहा, "इस्तांबुल शिखर सम्मेलन की विफलता युद्ध को रोकने के प्रयासों के अंत का संकेत नहीं दे सकती और न ही देनी चाहिए। परमधर्मपीठ, शांति के अपने मिशन के प्रति वफादार है और हिंसा के तर्क एवं युद्ध को अपरिहार्य मानने वाले झूठे यथार्थवाद का विरोध करने के अपने आह्वान को नवीनीकृत करता है।"

संत पापा लियो 14वें की प्रतिबद्धता और उनके शब्दों को उद्धृत करते हुए, कार्डिनल पारोलिन ने कहा, "इस शांति को फैलाने के लिए, मैं हर संभव प्रयास पकरूंगा।"

उन्होंने कहा, "वाटिकन उपलब्ध है जहाँ दुश्मन आमने-सामने मिल सकें, ताकि लोगों में आशा की किरण जगे और सम्मान, शांति की गरिमा वापस आए।"

संत पापा लियो 14वें ने यूक्रेन में लगातार "न्यायपूर्ण और स्थायी" शांति का आह्वान किया है। यह पूछे जाने पर कि इसका ठोस अर्थ क्या है, कार्डिनल पारोलिन ने समझाया: "यदि यह केवल थोपे गए समाधानों या आपसी भय का परिणाम है तो कोई सच्ची शांति नहीं है। सच्ची शांति गहन, सम्मानजनक और गंभीर संवाद से उत्पन्न होती है।"

उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि शांति को सभी पक्षों की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए, "बिना किसी अपमान के, बिना किसी ऐसी स्थिति के जो खुले घाव छोड़ दें।"

उन्होंने आगे कहा कि शांति को बनाए रखने के लिए, इसे "अंतर्राष्ट्रीय कानून, न्याय और स्वतंत्रता के ठोस सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, न कि हथियारों द्वारा बनाए गए नाजुक संतुलन पर।"

यूरोप के बढ़ते सैन्य खर्च को संबोधित करते हुए, कार्डिनल पारोलिन ने अस्थिरता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, “जबकि प्रत्येक देश के लिए संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करना वैध और आवश्यक है, हमें यह पूछना चाहिए कि सैन्य निर्माण किस हद तक राष्ट्रों के बीच विश्वास को बढ़ावा देता है और स्थायी शांति बनाने में मदद करता है।”

उन्होंने चेतावनी दी कि अत्यधिक हथियारों के संचय से “हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देने और भय को बढ़ावा देने का जोखिम है,” जिससे संभावित रूप से “सभी के लिए नाटकीय परिणाम” हो सकते हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा, “आत्मरक्षा का अधिकार पूर्ण नहीं है।” “इसके साथ संघर्ष के मूल कारणों को कम करने और यदि संभव हो तो समाप्त करने का कर्तव्य भी होना चाहिए।”

गाजा की स्थिति के बारे में कार्डिनल पारोलिन ने स्पष्ट कहा, “2025 में गाजा में जो हो रहा है, उसे देखना अस्वीकार्य है, जहां नागरिक एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी का सामना कर रहे हैं।” उन्होंने इजरायल सरकार से मानवीय सहायता पर लगी रोक को तुरंत हटाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युद्ध समस्याओं को हल करने का साधन नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा कि वाटिकन बातचीत के जरिए समाधान का समर्थन करना जारी रखता है। कार्डिनल ने कहा, “दो युद्ध विरामों के कारण 140 से अधिक बंधकों को रिहा किया गया, जिससे पता चलता है कि अत्यधिक जटिल संदर्भ में भी बातचीत प्रभावी हो सकती है।”

यह पूछे जाने पर कि क्या संत पापा लियो 14वें के उद्घाटन समारोह में इजराइली राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग की उपस्थिति राज्यों के बीच "कूटनीतिक मधुरता" का संकेत देती है। कार्डिनल पारोलिन ने पुष्टि की कि "वाटिकन ने कभी किसी के लिए अपने दरवाज़े बंद नहीं किए हैं।"

उन्होंने कहा कि हर्ज़ोग "एक राज्य के राष्ट्रपति हैं और धर्म से अलग स्तर पर काम करते हैं, अर्थात् राजनीतिक स्तर पर, जिसे वाटिकन दोनों राज्यों के बीच साझा हितों के मामलों पर न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्रक्रिया के दृष्टिकोण से विकसित करने की उम्मीद करता है, और " उन्होंने यहूदी-विरोधी भावना के खिलाफ़ पोप फ्रांसिस के मज़बूत और सुसंगत रुख पर भी प्रकाश डाला और पुष्टि की कि संत पापा लियो 14वें "यहूदी-ख्रीस्तीय संबंधों को बढ़ावा देना जारी रखेंगे।"

संत पापा फ्राँसिस के अंतिम संस्कार और संत पापा लियो 14वें के शपथ ग्रहण समारोह में वैश्विक नेताओं की हालिया उपस्थिति पर विचार करते हुए, कार्डिनल परोलिन ने वाटिकन की कूटनीतिक भूमिका की पुनः पुष्टि की कि “यह शांति के लिए वाटिकन की प्रतिबद्धता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का एक महत्वपूर्ण संकेत था।”

संत पापा लियो 14वें के परमाध्यक्षीय काल के शुरुआती दिनों में “एक साथ पुल बनाने की तत्काल अपील” के बारे में परोलिन ने कहा, “जिसने विश्व नेताओं के बीच रुचि और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा दिया है।”

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here