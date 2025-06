आंदोलनों की जयंती में 70,000 से अधिक तीर्थयात्रियों के भाग लेने की उम्मीद

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 5 जून 25 (रेई) : आंदोलनों, संघों और नए समुदायों की जयंती शनिवार, 7 जून और रविवार, 8 जून, 2025 को रोम में मनाई जाएगी और इसमें 100 से अधिक देशों से लगभग 70,000 तीर्थयात्रियों के भाग लेने की उम्मीद है।

इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, पोलैंड, स्विटजरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, ब्रिटेन, फिलीपींस और इथियोपिया सहित कई देशों से बड़ी संख्या में लोग रोम पहुंचेंगे।

जयन्ती में मुख्य भागीदार कलीसियाई आंदोलन, नए समुदाय, विश्वासियों के संघ, करिश्माई और मिशनरी समूह होंगे, और यह पोप लियो 14वें से मिलने का उनका पहला अवसर होगा।

उपस्थित दलों में नव दीक्षार्थी, काथलिक एक्शन, कम्युनियन एंड लिबारेशन, काथलिक शालोम समुदाय, पल्ली सुसमाचार प्रचार इकाई, (CHARIS) इंटरनेशनल, संत इजिदियो समुदाय, नई क्षितिज समुदाय, काथलिक एक्शन का अंतर्राष्ट्रीय मंच, मैरियन बर्निंग यूथ (उत्साही मरिया संघी युवा), मरियम का कार्य - फोकोलारे आंदोलन, आत्मा में नवीनीकरण, और सलेशियन सहयोगी संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

शनिवार, 7 जून को, जयंती की शुरुआत सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक पोप के महागिरजाघर के पवित्र द्वारों के माध्यम से तीर्थयात्रा के साथ होगी।

दोपहर में, शाम 4 बजे से शुरू होकर, सभी प्रतिभागी पेंतेकोस्त की पूर्व संध्या पर आयोजित पोप के साथ प्रार्थना सभा की प्रतीक्षा करने के लिए संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण में एकत्र होंगे।

पेंतेकोस्त की पूर्व संध्या, शाम 6 बजे, सभी महाद्वीपों के आंदोलनों, संघों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करनेवाले दल संगीत और प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लेंगे।

130 सदस्यों वाला एक अंतर्राष्ट्रीय गायक दल प्रस्तुति देगा, तथा शांति स्थापना के लिए समर्पित अरब-ख्रीस्तीय मूल के इस्राएली हुसाम अबू सिनी, नशीली दवाओं की लत से छुटकारा पानेवाले पति और पिता निकोला बुरीची, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के गोमा के बाहरी इलाके में शरणार्थी और कमजोर बच्चों के लिए "फ्लोरिबर्ट बवाना चुई" शांति विद्यालय की निदेशक एलाइन मिनानी, यूक्रेन में मिशनरी पति-पत्नी और 12 बच्चों के माता-पिता पेद्रो और मारिया बेगोना सांकेज़ द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।

उसी शाम को प्राँगण में, 8 से 9 बजे तक, संत पिता पेंतेकोस्त जागरण प्रार्थना की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें शब्द समारोह, बपतिस्मा के वादों का नवीनीकरण और पोप लियो द्वारा एक धर्मोपदेश शामिल होगा।

अंत में, पेंतेकोस्त रविवार, 8 जून को, सुबह 10:30 बजे, पोप पेंतेकोस्त महापर्व के लिए ख्रीस्तयाग की अध्यक्षता करेंगे, जो संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में होगा, और इसी के साथ आंदोलनों की जयंती का समापन होगा।

पवित्र मिस्सा के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं है, जो सभी तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहेगा।

