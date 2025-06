क्यूबा में महाधर्माध्यक्ष गलाघेर: शांति और एकता को बढ़ावा दें

वाटिकन न्यूज़

हवाना, शुक्रवार 06 जून 2025 : वाटिकन और क्यूबा के बीच राजनयिक संबंधों की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर हवाना के महागिरजाघर में आयोजित पवित्र मिस्सा के दौरान, राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव, महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर ने संत पापा लियो 14वें के दृष्टिकोण के आलोक में कलीसिया के मिशन को याद किया।

अपने प्रवचन में, महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने कलीसिया के मिशनरी कार्य और वाटिकन कूटनीति दोनों के आधारभूत सिद्धांतों के रूप में शांति, न्याय और सत्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रेरितिक राजदूतों के कार्यों और संत पापा जॉन पॉल द्वितीय, संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें और संत पापा फ्राँसिस की यात्राओं के माध्यम से क्यूबा के लोगों के साथ वाटिकन की दीर्घकालिक निकटता पर प्रकाश डाला। उन्होंने 2015 में संत पापा फ्राँसिस की यात्रा को ख्रीस्तियों के बीच एकता और सामंजस्य तथा लोगों के बीच भाईचारे द्वारा निर्देशित यात्रा बताया।

क्यूबा की अपनी यात्रा के दौरान संत पापा फ्राँसिस के शब्दों को याद करते हुए, महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने संत पापा की इच्छा को ध्यान में रखा कि देश “न्याय, शांति, स्वतंत्रता और सुलह के मार्ग” पर चले। समारोह के दौरान, महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने धन्य ओलालो वाल्डेस, धन्य जोस लोपेज़ पिटेइरा और ईशसेवक फेलिक्स वरेला की मध्यस्थता का भी आह्वान किया और प्रार्थना की कि शांति और आपसी सम्मान के बंधन बढ़ते रहें। पवित्र मिस्सा में नवनियुक्त संत पापा लियो 14वें के लिए भी धन्यवाद दिया गया साथ ही महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने क्यूबा के लोगों को संत पापा की शुभकामनाएं दीं।

महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने इस बात पर जोर दिया कि संत पापा लियो 14वें का चुनाव ईश्वर के अपने लोगों के प्रति स्थायी देखभाल का संकेत है। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर के उपदेश में सांप्रदायिकता का विषय केंद्रीय था, जिसे न केवल सतर्कता में बल्कि कलीसिया के भीतर एकता में भी देखा गया। उन्होंने धर्माध्यक्ष और संत पापा के साथ एकता को प्रोत्साहित किया, उन विचारधाराओं के खिलाफ चेतावनी दी जो सुसमाचार को विकृत करती हैं या कलीसिया को विभाजित करती हैं।

उन्होंने संत पापा लियो 14वें के धर्माध्यक्षीय आदर्श वाक्य का हवाला दिया – “इन इलो यूनो यूनम” ("उसमें जो एक है, हम एक हैं") - एकता और सुलह के लिए कलीसिया के आह्वान की याद दिलाने के लिए यह संत पापा के मिशन और सोच को व्यक्त करता है।

पवित्र मिस्सा में घोषित सुसमाचार पर विचार करते हुए, महाधर्माध्यक्ष गलघेर ने अपने शिष्यों के बीच एकता के लिए येसु की प्रार्थना को याद किया। कलीसिया के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, उन्होंने कहा कि यह पवित्र आत्मा और संत पापा की प्रेरिताई द्वारा निर्देशित, अक्सर विभाजन, प्रवास और अन्याय से चिह्नित इतिहास को मार्गदर्शन देना जारी रखता है। उन्होंने विशेष रूप से कठिनाई के समय में क्यूबा के लोगों के एल कोबरे की दया की कुंवारी माता में अटूट विश्वास को याद किया।

