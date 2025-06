संत पेत्रुस महागिरजाघर प्रबंधन ने महागिरजाघर पर ‘शून्य प्रभाव’ की योजना का अनावरण किया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 17 जून 2025 (रेई) : उत्सर्जन में कमी लाना, वायु गुणवत्ता की निगरानी करना, तथा हमारे आमघर की देखभाल करना। ये वे सिद्धांत हैं जिन्हें संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार संस्था फैब्रिक ऑफ सेंट पीटर्स ने अपने पर्यावरणीय स्थिरता परियोजना का आधार बनाया है। इस पहल का उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े गिरजाघर को दुनियाभर में सांस्कृतिक विरासत स्थलों के लिए एक मॉडल बनाना है।

2022 में शुरू की गई इस योजना में न केवल महागरजाघर बल्कि कैनोनिका पैलेस, संत मर्था आवास और मोज़ेक स्टूडियो भी शामिल हैं।

संत पेत्रुस महागिरजाघर के संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार संस्था के अध्यक्ष कार्डिनल मौरो गैम्बेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “जारी परियोजना का उद्देश्य संत पेत्रुस महागिरजाघर को - साथ ही इसे जीवन देनेवाले समुदाय और हर साल आनेवाले लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को - एक ‘शून्य-प्रभाव घर’ बनाना है जो सभी का स्वागत करता और सभी को मानवता में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।"

कार्डिनल गैम्बेटी ने कहा कि युद्ध, आर्थिक अस्थिरता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण संकटों और परिवर्तनों से घिरे ग्रह के लिए पर्यावरण "फैशन से बाहर" लग सकता है, लेकिन वास्तव में, "जलवायु परिवर्तन और स्थिरता अब पश्चिमी देशों के शैक्षिक, राजनीतिक और औद्योगिक एजेंडे का एक स्थिर हिस्सा बन गया है।" कार्डिनल ने कहा कि एक पारिस्थितिक दृष्टिकोण अपने साथ "सभ्यताओं के विकास या पतन से जुड़े संरचनात्मक मुद्दे" लाता है, क्योंकि यह अर्थशास्त्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ा हुआ है।

इस पृष्टभूमि पर वाटिकन, लौदातो सी एवं फ्रतेल्ली तूत्ती तथा प्रेरितिक प्रबोधन लौदाते देयूम के सिद्धांतों से प्रेरित होकर संस्था के अध्यक्ष ने पहले से चल रही कई वाटिकन प्रयासों का जिक्र करते हुए बताया कि यह एक सक्रिय शक्ति के रूप में उभर रहा है। इनमें शामिल हैं: टिकाऊ गतिशीलता कार्यक्रम पारिस्थितिक बदलाव 2030 और कास्टेल गंडोल्फो में बोर्गो लौदातो सी’, जिसे “एकीकृत पारिस्थितिकी और परिपत्र अर्थव्यवस्था” की प्रयोगशाला के रूप में देखा गया है।

“शुद्ध शून्य उत्सर्जन” के लक्ष्य पर परियोजना की वैज्ञानिक समिति के समन्वयक वाल्टर गणपिनी ने भी प्रकाश डाला, जो न केवल प्रेरितिक विश्व पत्र लौदातो सी के सिद्धांत के अनुरूप है बल्कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों और यूरोपीय ग्रीन डील के साथ भी है।

इसमें परिष्कृत विश्लेषण विधियों और उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ कई तकनीकी पहलू शामिल हैं। जैसा कि गणपिनी ने श्रोताओं को याद दिलाया, “पोप फ्राँसिस ने कहा है, हम ‘बीमार दुनिया में स्वस्थ नहीं रह सकते।’”

यह परियोजना वन हेल्थ मॉडल का अनुसरण करती है - एक परस्पर जुड़ी दुनिया की समग्र दृष्टि। लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकेले पर्याप्त नहीं हैं। वक्ताओं ने जयंती वर्ष के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए "सर्वोत्तम प्रथाओं" को फैलाने के महत्व पर जोर दिया, ताकि सृष्टि की देखभाल और देखरेख द्वारा चिह्नित स्थायी व्यवहार और जीवन शैली को प्रोत्साहित किया जा सके।

2023 में, नई प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा और सतत आर्थिक विकास के लिए इतालवी राष्ट्रीय एजेंसी ईएनईए ने व्यवधान के लिए क्षेत्रों और अवसरों की पहचान करने हेतु एक आकलन पेश किया। "एल्डो मोरो" बारी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जनलुएजी दी जेनारो ने बतलाया कि “वायु गुणवत्ता में सुधार” परियोजना का एक प्रमुख तकनीकी उद्देश्य बनकर उभरा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हाल ही में महामारी के बाद से यह मुद्दा और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है।

औसतन, 45,000 श्रद्धालु प्रतिदिन संत पेत्रुस महागिरजाघर में प्रवेश करते हैं, इस वर्ष अधिकतम 90,000 आगंतुक आए। कई धार्मिक समारोहों के दौरान, धूपबत्ती प्राकृतिक रूप से जलाई जाती है। हालाँकि, अंदर के बड़े स्थान और अच्छा प्राकृतिक वेंटिलेशन प्रदूषकों के फैलाव को नियंत्रित करते हैं।

2023 में स्थापित एक प्रणाली की बदौलत निगरानी संभव है। बसिलिका के अंदर सात अलग-अलग स्थानों पर लगाए गए सेंसर पार्टिकुलेट मैटर (पीएम), कुल वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (टीवीओसी), कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ₂) और माइक्रोक्लाइमैटिक मापदंडों की वास्तविक समय सांद्रता का पता लगाने में सक्षम हैं। ये गैसों की निगरानी के लिए प्रमुख संकेतक हैं जो आगंतुकों के स्वास्थ्य और कलात्मक विरासत के संरक्षण को प्रभावित कर सकते हैं।

जैसा कि मिलान के पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर निकोलो एस्टे ने बताया, व्यवधान जीवित शरीर के अंगों के अनुकूल" इन स्थानों की अद्वितीय प्रकृति के प्रति बहुत संवेदनशीलता के साथ डिजाइन किए गए हैं इस कारण से, जलवायु नियंत्रण और भवन प्रदर्शन से संबंधित प्रणालियों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

संत पेत्रुस महागिरजाघर में, एलईडी स्थिरता का उपयोग करके प्राकृतिक वेंटिलेशन को बढ़ाने और पार्श्व गलियारे में प्रकाश व्यवस्था को अपग्रेड करने पर काम किया गया है। मोज़ेक स्टूडियो और कैनोनिका पैलेस में, परियोजना कस्टम-डिज़ाइन किए गए समाधानों के साथ हीटिंग, कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन को संबोधित करेगी। इन लक्षित उपायों का एक मजबूत सकारात्मक प्रभाव होगा और उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।

