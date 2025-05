आगामी कॉन्क्लेव 120 से अधिक कार्डिनल निर्वाचकों वाला पहला सम्मेलन होगा

वाटिकन न्यूज

संत पेत्रुस के अगले उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए आगामी कॉनक्लेव में 133 कार्डिनल भाग लेंगे।

प्रेरितिक संविधान यूनिवर्सी दोमिनिकी ग्रेजिस (यूडीजी) के एक अनुच्छेद के आधार पर, मतदान करनेवाले कार्डिनलों की सीमा 120 है - जो कि अगले सप्ताह भाग लेनेवाले कार्डिनलों की संख्या में 13 कम है।

हालांकि, यूनिवर्सी दोमिनिकी ग्रेजिस में निर्धारित नियमों के बावजूद, कार्डिनल मंडल में कार्डिनलों की संख्या अक्सर सीमा से अधिक रही है।

1 अक्टूबर, 1975 को पोप पॉल छठवें ने पहली बार यह नियम लागू किया था कि प्रेरितिक संविधान, रोमानो पोंतिफिची एलिजेंदो में "कार्डिनल निर्वाचकों की अधिकतम संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए"। इससे पहले, 1969 की सभा में (कनसिस्टरी) में, कार्डिनल मंडल में निर्वाचक कार्डिनलों की संख्या 134 तक पहुँच गयी थी।

पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा संख्या को 120 तक सीमित करने के नियम की पुष्टि करने के बावजूद, हाल के संत पापाओं ने इस संख्या से अधिक कार्डिनल बनाए हैं।

पोलिश पोप के लिए यह चार अवसरों पर हुआ: 28 जून 1988 की सभा में (160 कार्डिनल, जिनमें से 121 निर्वाचक और 39 गैर-निर्वाचक थे), 21 फरवरी 1998 (165 कार्डिनल, जिनमें से 122 निर्वाचक और 43 गैर-निर्वाचक थे), 21 फरवरी 2001 (183 कार्डिनल, जिनमें से 136 निर्वाचक और 47 गैर-निर्वाचक थे) और 21 अक्टूबर 2003 (194 कार्डिनल, जिनमें से 134 निर्वाचक और 60 गैर-निर्वाचक थे)।

पोप जॉन पॉल द्वितीय की मृत्यु के बाद, 18 अप्रैल 2005 को यह सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें कार्डिनलमंडल में 183 कार्डिनल शामिल थे - 117 निर्वाचक और 66 गैर-निर्वाचक।

यह पोप बेनेडिक्ट 16वें के साथ भी जारी रहा, जिन्होंने दो मौकों पर कार्डिनल निर्वाचकों की 120 की संख्या को पार किया: 20 नवंबर, 2010 के कॉन्सिस्ट्री में (203 कार्डिनल थे, जिनमें से 121 निर्वाचक और 82 गैर-निर्वाचक थे), और 18 फरवरी, 2012 (213 कार्डिनल, जिनमें से 125 निर्वाचक और 88 गैर-निर्वाचक थे)।

जब उन्होंने 2013 में पोप बेनेडिक्ट 16वें ने इस्तीफा दिया, तब उसके बाद हुए कॉनक्लेव में, कार्डिनलमंडल में 207 कार्डिनल शामिल थे जिनमें केवल 117 निर्वाचक थे।

पोप फ्राँसिस ने भी यही किया और 10 कार्डिनल रचना सभा (कंसिस्टरी) में कार्डिनलों की संख्या 120 से अधिक कर दी:

. 22 फरवरी, 2014 (218 कार्डिनल: 122 निर्वाचक, 96 गैर-निर्वाचक)

· 14 फरवरी, 2015 (227 कार्डिनल: 125 निर्वाचक, 102 गैर-निर्वाचक)

· 19 नवंबर, 2016 (228 कार्डिनल: 121 निर्वाचक, 107 गैर-निर्वाचक)

· 28 जून, 2017 (225 कार्डिनल: 121 निर्वाचक, 104 गैर-निर्वाचक)

· 28 जून, 2018 (226 कार्डिनल: 125 निर्वाचक, 101 गैर-निर्वाचक)

· 5 अक्टूबर, 2019 (225 कार्डिनल: 128 निर्वाचक, 97 गैर-निर्वाचक)

· 28 नवंबर, 2020 (229 कार्डिनल: 128 निर्वाचक, 101 गैर-निर्वाचक)

· 27 अगस्त, 2022 (226 कार्डिनल: 132 निर्वाचक, 94 गैर-निर्वाचक)

· 30 सितंबर, 2023 (242 कार्डिनल: 137 निर्वाचक, 105 गैर-निर्वाचक)

· 7 दिसंबर, 2024 (253 कार्डिनल: 140 निर्वाचक, 113 गैर-निर्वाचक)

सीमा पार करने के इतिहास के बावजूद, यह 2025 का सम्मेलन पहली बार होगा जब 120 से अधिक कार्डिनल निर्वाचकों के साथ कॉन्क्लेव सम्पन्न होगा।

कार्डिनल मंडल ने 30 अप्रैल को एक घोषणा जारी की, जिसमें आगामी सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी 133 निर्वाचकों के अधिकार को मान्यता दी गई और यह निर्धारित किया गया कि यूडीजी के विधायी प्रावधान को पोप फ्राँसिस द्वारा मौन रूप से समाप्त कर दिया गया था, जब निर्धारित सीमा पार हो गई थी।

यूनिवर्सिटी डोमिनिक ग्रेजिस, अनुच्छेद 36 में कहा गया है, "पवित्र रोमन कलीसिया का एक कार्डिनल जिसे एक कार्डिनल रचना सभा (कंसिस्ट्री) में बनाया और सार्वजनिक किया गया है, उसे, इस तथ्य से, पोप का चुनाव करने का अधिकार है।"

प्रेरितिक संविधान में कहा गया है कि कोई भी कार्डिनल जिसे कानूनी रूप से पदच्युत नहीं किया गया है या जिसने "पोप की सहमति से कार्डिनल पद का त्याग नहीं किया है" वह काथलिक कलीसिया के नए पोप के चुनाव में भाग ले सकता है।

