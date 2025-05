पेत्रुस का पितृत्व

अंद्रेया तोरनिएली

प्रेरित संत पेत्रुस के नए उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए बुलाये गये कॉन्क्लेव की शुरुआत से पहले एक विशेष क्षण में, रोम के धर्माध्यक्ष की प्रेरिताई के एक बुनियादी पहलू को याद करना सार्थक है, जिसे खासकर, ईश प्रजा पितातुल्य मानती है। पोप फ्राँसिस की मृत्यु की अप्रत्याशित घोषणा के बाद, लाखों लोगों ने पिता से वंचित, अनाथ महसूस किया।

संत पापा पॉल छठवें ने दिसंबर 1964 में भारत की प्रेरितिक यात्रा से लौटने पर अपने मित्र, दार्शनिक जीन गुइटन के साथ बातचीत के दौरान पितृत्व के अनुभव पर विचार किया। पोप के आगमन पर सभी धर्मों के दस लाख से अधिक लोगों ने सड़कों पर उनका स्वागत किया। यह एक अविस्मरणीय आलिंगन था। सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी, लोगों ने खुली छत वाली कार (लिंकन) को चारों ओर से घेर लिया, कार को पोप पॉल छठवें ने बाद में कलकत्ता की मदर तेरेसा को दान कर दिया। दो घंटे तक, पोप ने लोगों का अभिवादन किया और उन्हें आशीर्वाद दिया।

भीड़ के साथ उस मुलाकात को याद करते हुए, पोप पॉल छठवें ने गुइटन से कहा, "मेरा मानना ​​है कि पोप की सभी गरिमाओं में से सबसे अधिक गहरा है पितृत्व। मैं एक बार ख्रीस्तयाग के दौरान पीयुस 12वें के साथ था। वे खुद को बेथेस्दा के तालाब में फेंकने के समान भीड़ से घिर गये। लोग उनसे लिपट गये, उनके कपड़े फाड़ दिये। और वे चमक रहे थे। उन्होंने पुनः शक्ति प्राप्त की। लेकिन पितृत्व को दर्शाने और व्यक्तिगत रूप से पिता होने के बीच, बहुत अंतर है। पितृत्व एक ऐसी भावना है जो आत्मा और दिल पर छा जाती है, जो दिन के हर घंटे हमारे साथ होती है, जो कम नहीं हो सकती, बल्कि बढ़ती ही जाती है - क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ती है।"

पोप संत पॉल छठवें ने कहा, "यह एक कार्य नहीं बल्कि पितृत्व है। और कोई पिता होने से नहीं रुक सकता... मैं पूरी मानवता के पिता की तरह महसूस करता हूँ... और यह भावना, एक पोप की चेतना में, हमेशा नई, हमेशा ताज़ा, हमेशा जन्म की स्थिति में, हमेशा स्वतंत्र और रचनात्मक होती है। यह एक ऐसी भावना है जो थकती नहीं है, जो परेशान नहीं होती, जो हर थकान को दूर करती है। कभी नहीं - एक पल के लिए भी - आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते समय मुझे थकान महसूस नहीं हुई। नहीं, मैं आशीर्वाद देने या माफ करने से कभी नहीं थकूँगा।"

उन्होंने कहा, "जब मैं मुम्बई पहुँचा, तो कांग्रेस के स्थल तक पहुंचने के लिए बीस किलोमीटर की यात्रा करनी थी। असंख्य, घनी, शांत, निश्चल भीड़ सड़क पर खड़ी थी - आध्यात्मिक और गरीब भीड़, उत्सुक, खचाखच भरी, आधे कपड़े पहने, चौकस भीड़ जो केवल भारत में ही देखने को मिलती है। मैंने आशीर्वाद देना जारी रखा। एक पुरोहित मित्र जो मेरे पास ही था - मुझे अंत में, मूसा के सेवक की तरह मेरी बांह को सहारा दे रहा था। और फिर भी, मैं खुद को श्रेष्ठ नहीं, बल्कि भाई मानता हूँ – सबसे छोटा - क्योंकि मैं सभी का भार उठाता हूँ।"

भारत में उस अनुभव से कई महीने पहले ही पोप पॉल छठवें को यह एहसास हो चुका था कि लोगों के गले लग जाने का क्या मतलब होता है। जनवरी 1964 में उनकी पहली प्रेरितिक यात्रा के दौरान ऐसा ही हुआ, जो पवित्र भूमि की थी, एक ऐसी यात्रा जिसकी दिवंगत पोप को गहरी इच्छा थी।

येरूसालेम में, दमिश्क गेट पर, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उससे नियोजित स्वागत समारोह बाधित हो गई। पोप की कार नाव की तरह हिल रही थी, और वह मुश्किल से बाहर निकलकर और राजा हुसैन के सैनिकों की सुरक्षा में, बड़ी मुश्किल से दमिश्क गेट से गुजरी - उनके साथ उनके साथी नहीं जा पाए। पोप पॉल छठवें पवित्र शहर की प्राचीन गलियों में भीड़ से घिरे हुए पूरे विया दोलोरोसा में चले। कई बार ऐसा लगा कि वे भीड़ में समा जाएँगे। (लेकिन) उनका चेहरा शांत और मुस्कुराता रहा, हाथ आशीर्वाद में उठे रहे।

उस शाम, पोप के निजी मित्र फादर जुलियो बेविलाक्वा ने येरुसालेम में प्रेरितिक प्रतिनिधिमंडल के बाहर एकत्रित पत्रकारों के एक समूह को बताया कि कई साल पहले, जोवन्नी बतिस्ता मोंतिनी ने उनसे कहा था, "मैं एक ऐसे पोप का सपना देखता हूँ जो दरबार के दिखावटीपन और नवाचार के बंधनों से मुक्त हो। अंततः अपने उपयाजकों के बीच अकेला।"

और इसलिए, फादर बेविलाक्वा ने अंत में कहा, "यही कारण है कि मुझे विश्वास है कि आज, हालांकि भीड़ से घिरे होते, वे उस समय की तुलना में अधिक खुश होते हैं जब वे संत पेत्रुस के सिंहासन पर आसीन होते हैं...।"

