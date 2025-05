सिनॉड के महासचिव ने संत पापा लियो 14वें के चुनाव का स्वागत किया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 14 मई 2025 : धर्मसभा के महासचिव ने नवनिर्वाचित संत पापा लियो 14वें के साथ "सभी कलीसियाओं की संगति के लिए उनकी सेवा" के समर्थन में "एक साथ चलने पर खुशी" व्यक्त की है।

संत पापा लियो 14वें को "सबसे धन्य पिता" के रूप में संबोधित एक पत्र में, सचिवालय ने याद दिलाया कि धर्मसभा "पवित्र आत्मा द्वारा संचालित एक कलीसिया की यात्रा पुनर्जीवित प्रभु का उपहार है, जो हमें एक मिशनरी कलीसिया के रूप में बढ़ने में मदद करती है, जो लगातार सुसमाचार को ध्यान से सुनने के माध्यम से हृदयपरिवर्तन से गुजरती है।"

पत्र में कहा गया है कि पिछले साल की आम सभा के अंतिम दस्तावेज़ में निहित संकेतों को "स्थानीय कलीसिया और कलीसियाओं के समूहों में लागू किया जा सकता है" विभिन्न संदर्भों के साथ-साथ "जो पहले से किया गया है और जो किया जाना बाकी है, ताकि मिशनरी धर्मसभा कलीसिया के लिए उचित शैली को और भी बेहतर तरीके से सीखा और विकसित किया जा सके।" सचिवालय संत पापा फ्राँसिस द्वारा स्थापित अध्ययन समूहों के काम की ओर भी इशारा करता है, जिसे संत पापा लियो 14वें को सौंपा जाएगा, जो ऐसे निर्णय लेंगे जिसमें संपूर्ण कलीसिया शामिल होगी।”

“अब जबकि [धर्मसभा] यात्रा संत पापा आपके मार्गदर्शन में जारी है, हम विश्वास के साथ उन निर्देशों की ओर देखते हैं जो आप इंगित करेंगे, ताकि कलीसिया को एक समुदाय के रूप में विकसित होने में मदद मिल सके जो सुनने के लिए चौकस हो, प्रत्येक व्यक्ति के करीब हो, प्रामाणिक और स्वागत करने वाले रिश्तों में सक्षम हो - सभी के लिए खुला ईश्वर का घर और परिवार: एक मिशनरी धर्मसभा कलीसिया।”

इस वर्ष की शुरुआत में, संत पापा फ्राँसिस ने कलीसिया की धर्मसभा यात्रा के अगले चरण की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने “विशेष, धर्मसभा के बाद की कलीसियाई सभा” को मंजूरी दी, जो धर्मसभा के परिणामों के कार्यान्वयन की तीन साल की प्रक्रिया के बाद वाटिकन में आयोजित की जाएगी।

निर्णय की घोषणा करते हुए एक पत्र में, धर्मसभा के महासचिव, कार्डिनल मारियो ग्रेच ने समझाया कि सभा एक नई धर्मसभा नहीं है, बल्कि धर्मसभा के निष्कर्षों को कलीसिया की ओर से “स्वागत” करने का भाग है।

