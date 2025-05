एक तरफ हट जाना ताकि मसीह बना रहे

अंद्रेया तोर्नेल्ली

वाटिकन सिटी, शनिवार 10 मई 2025 (वाटिकन समाचार) : कुछ शब्द दिशा निर्धारित करने के लिए होते हैं। संत पापा लियो 14वें के पहले उपदेश में, सबसे पहले जो बात उभर कर आती है, वह है पेत्रुस द्वारा बार-बार विश्वास व्यक्त करना, वही शब्द जो संत पापा जॉन पॉल प्रथम ने अपने उद्घाटन मिस्सा के दौरान अपने उपदेश के अंत में दोहराया था: "आप मसीह हैं, जीवित ईश्वर के पुत्र हैं।" लेकिन कलीसिया का एक दृष्टिकोण भी है और कलीसिया के भीतर किसी भी सेवा का अभ्यास कैसे किया जाना चाहिए, जो अंतिम पंक्तियों में उभर कर आता है। वह शहादत के रास्ते पर अंतियोक के संत इग्नासियुस को उद्धृत करते हैं: "तब मैं वास्तव में येसु मसीह का शिष्य बनूँगा, जब दुनिया मेरे शरीर को नहीं देखेगी।" वे जानवरों द्वारा खाए जाने का जिक्र कर रहे थे और फिर भी वे शब्द ख्रीस्तीय जीवन के हर पल और परिस्थिति पर प्रकाश डालते हैं। रोम के नए धर्माध्यक्ष ने कहा, "उनके शब्द, कलीसिया में उन सभी लोगों के लिए एक अनिवार्य प्रतिबद्धता पर अधिक सामान्य रूप से लागू होते हैं जो अधिकार की सेवकाई का प्रयोग करते हैं। यह एक तरफ हट जाना है ताकि मसीह बना रहे, खुद को छोटा बनाना है ताकि उसे जाना जा सके और महिमा दी जा सके, खुद को पूरी तरह से प्रयोग में लाना, ताकि सभी को उसे जानने और प्यार करने का अवसर मिल सके।" एक तरफ हट जाना, छोटा हो जाना, ताकि उसे जाना जा सके। सुर्खियों में आने की हर इच्छा, शक्ति, संरचनाओं, धन या धार्मिक विपणन रणनीतियों पर हर सांसारिक निर्भरता को त्याग दें, और इसके बजाय खुद को उस पर सौंप दें जो कलीसिया का मार्गदर्शन करता है, उनके बिना, जैसा कि उसने खुद कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी कृपा के प्रति समर्पण, जो हमेशा हमारे आगे चलती है।

नये संत पापा के इस दृष्टिकोण में, उनके पूर्ववर्ती,दिवंगत संत पापा फ्राँसिस के साथ एक सार्थक निरंतरता भी है, जो प्रायः ‘मिस्टीरियम लूने’ (चाँद का रहस्य) का हवाला देते थे, जो कलीसिया के आचार्यों के द्वारा कलीसिया का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त चंद्रमा की छवि है, जो यह सोचने में भ्रमित करेगा कि वह अपने स्वयं के प्रकाश से चमक सकता है, जबकि वह केवल दूसरे के प्रकाश को ही प्रतिबिंबित कर सकता है।

अपनी यात्रा की शुरुआत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे एक मिशनरी नए संत पापा, जो दुनिया के बाहरी इलाकों में “भेड़ों की गंध के साथ” एक चरवाहे के रूप में रहते थे, येसु के बारे में संत जोहन बपतिस्ता के शब्दों को दोहराते हुए प्रतीत होते हैं: उन्हें बढ़ना चाहिए और मुझे घटना करना चाहिए। कलीसिया में सब कुछ मिशन के लिए मौजूद है, यानी, ताकि वह बढ़ सके। कलीसिया में हर कोई, संत पापा से लेकर बपतिस्मा लेने वाले अंतिम व्यक्ति तक, छोटा होना चाहिए ताकि येसु को जाना जा सके, ताकि वह नायक बन सके। इस सत्य की खोज में, ईश्वर की खोज में संत अगुस्टीन की बेचैनी को दर्शाता है, जो उन्हें अधिक से अधिक जानने की बेचैनी बन जाती है, और उन्हें दूसरों को बताने के लिए खुद से परे जाने की बेचैनी बन जाती है, ताकि सभी में ईश्वर की इच्छा फिर से जागृत हो सके।

लियो नाम का चयन आश्चर्यजनक है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उन्हें कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत की महान और हमेशा प्रासंगिक परंपरा से जोड़ता है: श्रमिकों की रक्षा और अधिक न्यायपूर्ण आर्थिक और वित्तीय प्रणाली का आह्वान। उनके पहले अभिवादन की सादगी, पास्का शांति का आह्वान, एक ऐसी शांति जिसकी तत्काल आवश्यकता है और सभी के लिए खुलापन जो संत पापा फ्राँसिस के "हर कोई, हर कोई, हर कोई" की प्रतिध्वनि करता है, उतना ही महत्वपूर्ण है। साथ ही, धर्मसभा के मार्ग पर चलते रहने की उनकी इच्छा भी आश्चर्यजनक है और अंत में, कल प्रांगण में उपस्थित लोगों के साथ पोम्पेई की माता मरियम से प्रार्थना के दिन में “प्रणाम मरिया” प्रार्थना का पाठ किया और उनके पहले प्रवचन में अंतिम आह्वान, एक अनुग्रह जिसे "कलीसिया की माँ मरियम की कोमल मध्यस्थता की मदद से" अनुरोध किया।

एक बार फिर, हमें यह याद दिलाया गया: अतिरिक्त शगुन के क्षण में, सिस्टिन चैपल में कुछ ऐसा हुआ जिसे मानवीय तर्क या प्रणालियों द्वारा पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता। पृथ्वी के हर कोने से 133 कार्डिनल, जिनमें से कई पहले कभी नहीं मिले थे, चौबीस घंटे के भीतर रोम के धर्माध्यक्ष और विश्वव्यापी काथलिक कलीसिया के चरवाहे का चुनाव कर सकते हैं, यह एकता का एक सुंदर संकेत है। पेत्रुस के उत्तराधिकारी की गवाही, जो कुछ ही दिनों पहले संत पापा फ्राँसिस की कमज़ोरी और लोगों को उनके अंतिम पास्का आशीर्वाद में चमकी थी, अब एक सौम्य मिशनरी धर्माध्यक्ष, संत अगुस्टीन के बेटे के पास चली गई है। कलीसिया जीवित है क्योंकि येसु जीवित और मौजूद हैं, इसे कमज़ोर शिष्यों के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे हैं जो गायब होने को तैयार हैं ताकि वे, और केवल वे ही रह सकें।

