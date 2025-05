कार्डिनल पारोलिन: गाजा में पर्याप्त बम गिरे; हम यूक्रेन में युद्धविराम का आह्वान करते हैं

अंद्रेया तोर्निएली

वाटिकन सिटी, बुधवार 28 मई 2025 : वाटिकन राज्य सचिव, कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने वाटिकन न्यूज़ से कई मुद्दों पर बात की, जो वर्तमान में परमधर्मपीठ के ध्यान के केंद्र में हैं। इनमें गाजा से आने वाली भयानक तस्वीरें, वाशिंगटन, डीसी में यहूदी विरोधी हमला, यूक्रेन पर शांति शिखर सम्मेलन की संभावना और संत पापा लियो 14वें के परमाध्यक्षीय पद के शुरुआती दिन शामिल हैं।

प्रश्न: महामहिम, गाजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं और आबादी थक चुकी है; स्कूलों और अस्पतालों पर बम गिर रहे हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि बमबारी को रोकने का कोई इरादा नहीं है…

कार्डिनल पारोलिन : गाजा में जो कुछ हो रहा है, वह अस्वीकार्य है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून हमेशा लागू होना चाहिए और सभी पर लागू होना चाहिए। हम बमबारी को समाप्त करने और आबादी तक आवश्यक सहायता पहुँचाने का आह्वान करते हैं: मेरा मानना ​​है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस त्रासदी को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

साथ ही, हम इस मांग को दृढ़ता से दोहराते हैं कि हमास अपने सभी बंधकों को तुरंत रिहा करे और 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल के खिलाफ बर्बर हमले के बाद मारे गए लोगों के शव लौटाए।

प्रश्न: वाशिंगटन में हाल ही में हुए हमले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, जिसमें इज़रायली दूतावास के दो कर्मचारी मारे गए थे?

कार्डिनल पारोलिन : इसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। 7 अक्टूबर की तरह ही, निर्दोष पीड़ित भी हैं - और ये भी शांति और मानवीय पहल के लिए प्रतिबद्ध थे। हमें सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यहूदी-विरोधी भावना का कैंसर, जो कभी पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ, फिर से सिर न उठाए।

प्रश्न: हाल के दिनों में, इस्तांबुल बैठक के सीमित परिणामों के बाद, वाटिकन द्वारा आयोजित नई वार्ता की संभावना का उल्लेख किया गया है - हालाँकि रूसियों ने पहले ही "नहीं" कह दिया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस मोर्चे पर क्या हो रहा है?

कार्डिनल पारोलिन : संत पापा लियो 14वें ने किसी भी वार्ता की मेजबानी करने के लिए परमधर्मपीठ की पूर्ण उपलब्धता की पेशकश की है, एक तटस्थ, संरक्षित स्थल प्रदान किया है। यह मध्यस्थता नहीं थी - क्योंकि पार्टियों द्वारा मध्यस्थता का अनुरोध किया जाना चाहिए। इस मामले में, संभावित बैठक के लिए केवल आतिथ्य का सार्वजनिक प्रस्ताव दिया गया है। अब जिनेवा जैसे अन्य संभावित स्थानों पर चर्चा की जा रही है।

किसी भी घटना में, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि रूस और यूक्रेनियन के बीच वार्ता, जिसकी हम सभी आशा करते हैं - कहाँ होगी। वास्तव में जो मायने रखता है वह यह है कि ये वार्ताएँ आखिरकार शुरू होती हैं, क्योंकि युद्ध को रोकना अत्यावश्यक है।

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, तबाही, नष्ट हुए शहरों, नागरिकों की जान गंवाने को समाप्त करने के लिए एक युद्धविराम की आवश्यकता है। फिर एक स्थिर, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति तक पहुँचना अत्यावश्यक है, जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करें और जिस पर सहमति हो।

प्रश्न: नए संत पापा का चुनाव के पहले ही पल से उनके होठों पर "शांति" शब्द था।

कार्डिनल पारोलिन : हां, संत पापा लियो 14वे अपने पूर्ववर्तियों के पदचिन्हों पर मजबूती से चलते रहे हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि संत पेत्रुस महागिरजाघर के केंद्रीय बालकनी से अपने पहले स्वर्ग की रानी प्रार्थना में - ठीक उसी स्थान पर जहां से संत पापा फ्राँसिस ने आखिरी बार शांति और निरस्त्रीकरण की बात करते हुए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया था – संत पापा लियो 14वें ने संयुक्त राष्ट्र में संत पॉल षष्टम के शब्दों को दोहराया: "फिर कभी युद्ध नहीं!"

संत पापा और पूरा परमधर्मपीठ शांति स्थापित करने और संवाद एवं बातचीत के लिए हर पहल का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रश्न: कुछ लोग विश्व मंच पर वाटिकन की नई “नायकत्व” की बात कर रहे हैं…

कार्डिनल पारोलिन : मैं संत पापा लियो 14वें के उन गहन शब्दों का उल्लेख करना चाहूँगा जिसे उन्होंने सिस्टिन चैपल में कार्डिनलों के साथ पवित्र मिस्सा में तथा अपने परमाध्यक्षीय पद के उद्घाटन के अवसर पर दिए थे: हमें पृष्ठभूमि में चले जाना चाहिए क्योंकि मसीह नायक है; ख्रीस्तीय खुद को दूसरों से श्रेष्ठ न समझें बल्कि वे “आटे में थोड़ा खमीर” बनने के लिए बुलाये गये हैं, जो प्रेम, एकता और शांति की गवाही देते हैं।

“नायकत्व” की बात करने के बजाय, मैं शांति और भाईचारे की सेवा के इस संदर्भ में कूटनीतिक पहल को रखना चाहूँगा।

प्रश्न: पत्रकारों को संबोधित करते हुए संत पापा लियो ने “अलग तरह के संचार” की मांग की। क्या “शब्दों का युद्ध” भी होता है?

कार्डिनल पारोलिन : पत्रकार और सामान्य रूप से संचारक एक बहुमूल्य कार्य करते हैं, युद्ध के समय में तो और भी अधिक। संत पापा ने ऐसे संचार की मांग की है जो “आक्रामक शब्दों में न लिपटा हो” और “सत्य की खोज को उस प्रेम से कभी अलग न करे जिसके साथ हमें विनम्रतापूर्वक इसकी तलाश करनी चाहिए।”

शब्द भी युद्ध के साधन बन सकते हैं, या वे हमें एक-दूसरे को समझने, संवाद करने, एक-दूसरे को भाई-बहन के रूप में पहचानने में मदद कर सकते हैं। शांति हममें से प्रत्येक में शुरू होती है और हमें इसे दूसरों के साथ संवाद करने के तरीके से शुरू करने के लिए कहा जाता है। जैसा कि संत पापा लियो ने समझाया, हमें अपने संचार में भी “युद्ध के प्रतिमान को अस्वीकार करना चाहिए।”

प्रश्न: सत्य की खोज की बात करें तो संत पापा फ्राँसिस के परमाध्यक्षीय काल के अंतिम दिनों में, कॉन्क्लेव से पहले के दिनों तक, इस बारे में टिप्पणियाँ की गईं कि कूरिया में विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने दुर्व्यवहार के आरोपों को किस तरह से संभाला, जो उन्हें पहले मिले थे। क्या इनका विश्लेषण किया गया है?

कार्डिनल पारोलिन : रोमन कूरिया विभागों के कुछ प्रमुखों के आचरण के बारे में टिप्पणियों और अफवाहों के संबंध में, जो कि धर्मप्रांतीय धर्माध्यक्षों के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान दुर्व्यवहार की रिपोर्टों के संबंध में थे, सक्षम निकायों द्वारा की गई जांच - वस्तुनिष्ठ और दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच के माध्यम से - से पता चला है कि मामलों को एड नॉर्मम आईयूरिस, यानी लागू मानदंडों के अनुसार संभाला गया था, और तत्कालीन धर्मप्रांतीय धर्माध्यक्षों द्वारा आरोपों की समीक्षा और मूल्यांकन के लिए सक्षम विभाग को भेजा गया था।

मामले को सौंपे गए अधिकारियों द्वारा किए गए सत्यापन में निश्चित रूप से धर्मप्रांतीय धर्माध्यक्षों के आचरण में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

प्रश्न: लियो नाम चुनकर, नए संत पापा ने खुद को ‘रेरुम नोवारुम’ के संत पापा के साथ निरंतरता में रखा है: 19वीं सदी के अंत में औद्योगिक क्रांति हुई थी; आज हम डिजिटल क्रांति के युग में रह रहे हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमें इन चुनौतियों का कैसे जवाब देना चाहिए?

कार्डिनल पारोलिन : हम उन विचारों का इंतजार कर रहे हैं जो पेत्रुस के उत्तराधिकारी इस पर करना चाहेंगे। मेरा मानना ​​है कि सही रास्ता न तो बिना आलोचना के स्वीकार करना है और न ही शैतानीकरण। प्रौद्योगिकी द्वारा हमें प्रदान की जाने वाली अधिक परिष्कृत और शक्तिशाली क्षमताएँ हमेशा अच्छे के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण बने रहना चाहिए, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम मनुष्यों के जीवन या मृत्यु से संबंधित निर्णयों को मशीन को नहीं सौंप सकते।

हमें डिजिटल क्षेत्र और इस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता को झूठे संदेशों के साथ जनमत को प्रभावित करने के लिए प्रचार के साधन के रूप में उपयोग किए जाने से रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए - जैसा कि दुर्भाग्य से कभी-कभी होता है।

जेल में बंद पत्रकारों को याद करते हुए, संत पापा लियो 14वें ने "उन लोगों के साहस की बात की जो गरिमा, न्याय और लोगों के सूचित होने के अधिकार की रक्षा करते हैं, क्योंकि केवल सूचित लोग ही स्वतंत्र विकल्प बना सकते हैं।"

