यूरोपीय संघ के प्रेरितिक राजदूत: हमें शांति और आस्था के प्रसारण की आवश्यकता है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार 24 मई 2025 : यूरोपीय संघ के प्रेरितिक राजदूत ने कहा कि यूरोप में परिवारों के लिए विश्वास का संचार करना महत्वपूर्ण है और युवा लोग ईश्वर के साथ इस रिश्ते के लिए प्यासे हैं, और इसी तरह दुनिया में शांति के लिए हमेशा बड़ी चिंता दोहराते हैं-युद्ध से घिरे हुए, यहां तक ​​कि यूरोपीय धरती पर भी। वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में, महाधर्माध्यक्ष बेर्नार्दितो औज़ा ने यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के आयोग की शुक्रवार की सुबह संत पापा लियो के साथ मुलाकात के बाद यह टिप्पणी की।

वाटिकन मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के आयोग के साथ संत पापा लियो की 'गहन' मुलाकात पर विचार किया, जिसमें उन्होंने अपने सामने बैठे लोगों की खुलकर बात सुनी।

महाधर्माध्यक्ष बेर्नार्दितो ने युद्ध के लिए संत पापा की बड़ी चिंता और न्यायपूर्ण शांति की आवश्यकता को दोहराया था। इसके अलावा, इस बात पर भी जोर दिया गया कि संत पापा इस बात से निराश हैं कि सैन्य खर्च पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जो सबसे अधिक जरूरतमंद और कमजोर लोगों की सहायता की कीमत पर हो सकता है।"

महाधर्माध्यक्ष औज़ा को मार्च के अंत में यूरोपीय संघ में प्रेरितिक राजदूत नियुक्त किया गया था और उन्होंने अभी हाल ही में यह नवीनतम भूमिका शुरू की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से साझा किया, "मैं कल ही ब्रुसेल्स पहुंचा। वास्तव में, मैं राजदूत निवास भी नहीं गया हूं क्योंकि जब मैं हवाई अड्डे पर पहुंचा, तो मैंने संत पापा के साथ इस मुलाकात के लिए रोम आने के लिए उड़ान भरी। इसलिए, मेरा मतलब है, यह ईश्वरीय कृपा है और यह दुर्लभ है," और "यह एक ऐसा संयोग है कि मैं यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के आयोग के साथ यूरोपीय संघ में अपना नया मिशन शुरू कर रहा हूँ।"

महाधर्माध्यक्ष औज़ा यूरोपीय संघ में प्रेरितिक राजदूत के रूप में अपने नवीनतम कार्यभार से पहले, स्पेन के साम्राज्य और अंडोरा की रियासत में प्रेरितिक राजदूत थे। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में परमधर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक के रूप में भी लंबे समय तक काम किया था। इसलिए, एक विशेष तरीके से, प्रेरितिक राजदूत ने याद किया कि इस मुलाकात में, शांति की दिशा में काम करना और युद्ध को समाप्त करने के प्रयास करना, विशेष रूप से यूक्रेन का, बातचीत में सबसे आगे थे।

"दुनिया में कई युद्धों" और "इतने सारे संघर्षों" के बीच, जहाँ, प्रेरितिक राजदूत ने सुझाव दिया, बातचीत करना या समझौता करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, "परमधर्मपीठ योगदान करने में सक्षम हो सकता है। कम से कम, संत पापा ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है।"

फिर भी, महाधर्माध्यक्ष औजा ने कहा कि अन्य विषयों पर भी बहुत ध्यान दिया गया, जिसमें परिवारों में विश्वास का संचार करने की आवश्यकता, जनसांख्यिकीय उदासीनता से निपटने का महत्व और प्रवासियों के साथ उचित और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता शामिल है।

विशेष रूप से, महाधर्माध्यक्ष औजा ने कलीसिया और आस्था में युवाओं के बीच भी नए सिरे से रुचि पर चर्चा की। उन्होंने कहा, "बहुत से देशों में, ऐसा लगता है कि काथलिक कलीसिया के बारे में अधिक जानने के लिए वास्तव में नई रुचि और यहां तक ​​कि अधिक इच्छा है।"

उन्होंने कहा कि संत पापा फ्राँसिस के निधन और नए संत पापा के चुनाव ने भी इस रुचि को फिर से जगाने में योगदान दिया। उन्होंने कहा, "यहां तक ​​कि जो लोग वास्तव में संत पापा के बारे में नहीं जानते थे, वे भी कुछ जान गये हैं। यह विषय "हर किसी के घर, हर किसी के टेलीविजन सेट, हर किसी के इंटरनेट कनेक्शन में प्रवेश कर गया है।"

फिलिपिनो महाधर्माध्यक्ष ने सुझाव दिया कि कलीसिया "एक नई जड़त्व" देगी, इसकी बहुत उम्मीद है। साक्षात्कार के दौरान, महाधर्माध्यक्ष ने याद किया कि संत पापा लियो ने विश्वास के प्रति युवा लोगों और बच्चों की रुचि की पुष्टि करने के लिए हस्तक्षेप किया, बावजूद इसके कि प्रति-कथाएँ अन्यथा सुझाव देने की कोशिश कर रही थीं।

"संत पापा ने उल्लेख किया कि लोग, समाज, सरकारें कहेंगी कि, 'आपको युवा बच्चों से बात करने की आवश्यकता नहीं है, या हम उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों या युवा लोगों को अब धर्म, ईश्वर के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है।"

"संत पापा ने कहा, यह सच नहीं है," इसके बजाय, "एक प्यास है।"

वास्तव में, महाधर्माध्यक्ष औज़ा ने याद किया कि कैसे यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के आयोग के उपाध्यक्ष, महाधर्माध्यक्ष अंतोनी हेरौर्ड ने कहा, 'यह बहुत सच है,' और यह कैसे कुछ क्षेत्रों में बपतिस्मा की रिकॉर्ड संख्या के साथ परिलक्षित होता है, जो धर्मशिक्षा कक्षाओं में शामिल लोगों के हैं।

इस संबंध में, उन्होंने सुझाव दिया कि "युवा लोगों में बहुत अधिक ऊर्जा है," उन्होंने स्वीकार किया कि यह प्रवृत्ति "एक तरह से, शायद, कुछ वर्षों से खो गई थी।" "अभी भी उम्मीद है,कि बहुत कुछ के बाद वापसी का एक क्षण है, शायद, हमने इसके बारे में नहीं सुना है। हमने येसु मसीह के बारे में नहीं सुना है।' इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं।"

महाधर्माध्यक्ष औज़ा ने इस बात की पुष्टि की कि आस्था को आगे बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है।

"नए सुसमाचार प्रचार का प्रश्न मूल रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विश्वास के संचार का प्रश्न है और यही वास्तव में संरचनात्मक समस्या का गठन करता है, अर्थात संचार का कोई और चैनल नहीं है, माता-पिता अब विश्वास के बारे में बात नहीं करते हैं, वे अब गिरजा नहीं जाते हैं।"

उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि, इन कारणों से, बच्चे अक्सर गिरजा नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा, "अब एक आंदोलन है जो बच्चों को बपतिस्मा लेने या धर्म के बारे में सिखाने पर भी रोक लगाता है," इस सोच के साथ कि यह उचित नहीं होगा "जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते हैं, जिसे वे स्वयं चुन सकते हैं।"

फिर भी, महाधर्माध्यक्ष औज़ा का कहना है, जब बात "विश्वास के संचार में परिवार की भूमिका की आती है, इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है। यह पल्ली से अधिक महत्वपूर्ण है।" महाधर्माध्यक्ष औज़ा तर्क देते हैं, "यह केवल संचरण से कहीं अधिक है, यह परासरण की तरह है। आप पानी में एक स्पंज डालते हैं तो वह अपने में पानी को सोख लेता है। उसी तरह विश्वास पूरे परिवार को अपने में समाहित कर लेता है।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here