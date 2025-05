वाटिकन ने बाल श्रम रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता और समर्थन की पुष्टि की

वाटिकन न्यूज

"क्योंकि, जिस तरह खराब मौसम वसंत की कलियों को नष्ट कर देता है, उसी तरह जीवन के कठिन परिश्रम का समय से पहले अनुभव बच्चे की युवा क्षमताओं को नष्ट कर देता है, और किसी भी सच्ची शिक्षा को असंभव बना देता है।"

"रेरूम नोवारूम" - 15 मई 1891 के पूंजी और श्रम पर विश्वपत्र - के इस उद्धरण के साथ, जिसने नए पोप को नाम चुनने के लिए प्रेरित किया, महाधर्माध्यक्ष गाब्रिएल काच्चा ने बाल श्रम का मुकाबला करने के लिए वाटिकन की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया।

यह अवसर 13 मई को न्यूयॉर्क में अनौपचारिक संवाद के दौरान उनके भाषण का था, जिसका शीर्षक था “गरिमापूर्ण बचपन पर: सभी रूपों में बाल श्रम को समाप्त करना, जिसमें जबरन भर्ती और सशस्त्र संघर्ष में बच्चों का उपयोग शामिल है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि “दुनिया के दस में से एक बच्चा अभी भी शोषणकारी स्थितियों में फंसा हुआ है, इस मुद्दे पर चर्चा करने की तत्काल आवश्यकता है।”

संयुक्त राष्ट्र में वाटिकन के स्थायी पर्यवेक्षक ने दोहराया कि प्रत्येक बच्चा "मानव परिवार के लिए ईश्वर का एक अनूठा उपहार है" और उसे "ऐसे वातावरण में बड़ा होना चाहिए जो गरिमा का सम्मान करता हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता हो और बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देता हो।" उन्होंने कहा कि बाल श्रम का जारी रहना इस सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी का आह्वान है कि "हमारे मानव परिवार के इन सबसे कमजोर सदस्यों की रक्षा करें।"

उन्होंने कहा कि विशेष चिंता का विषय सशस्त्र संघर्षों में बच्चों की निरंतर भर्ती और शोषण है, जिसे महाधर्माध्यक्ष कच्चा ने “उनकी अंतर्निहित मानवीय गरिमा का गंभीर उल्लंघन” और “उनके मौलिक अधिकारों का सीधा अपमान” बताया। उन्होंने कहा कि जबरन विवाह और यौन शोषण सहित अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार समस्या को और भी जटिल बनाते हैं।

जवाब में, परमधर्मपीठ ने ऐसी परिस्थितियों में मजबूर किए गए “सभी बच्चों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई” और “सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उन्हें पीड़ितों के रूप में माना जाना चाहिए जिन्हें करुणा, देखभाल और आशा की आवश्यकता है।” महाधर्माध्यक्ष कच्चा ने बताया कि विकलांग बच्चे विशेष रूप से जो कमजोर हैं उन्हें “समावेशी और व्यापक सुरक्षात्मक उपायों” की आवश्यकता है।

बच्चों की गरिमा को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए वाटिकन की प्रतिबद्धता व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के साथ संरेखित है। महाधर्माध्यक्ष कच्चा ने अंत में कहा कि इन प्रयासों को हर बच्चे के "समग्र विकास" के लिए परिस्थितियाँ बनाने हेतु मजबूत किया जाना चाहिए: "स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसरों तक निरंतर पहुँच जो प्रत्येक बच्चे को विकसित होने और समाज में सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाती है।"

