काथलिक और बौद्ध प्रतिनिधिमंडल कंबोडिया में 8वीं संगोष्ठी आयोजित करेंगे

वाटिकन सिटी, सोमवार 26 मई 2025 : अंतरधार्मिक संवाद के लिए गठित विभाग, कंबोडिया में बौद्ध विश्वविद्यालयों और मठों और कंबोडिया के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के साथ मिलकर 27-29 मई, 2025 को प्नोम पेन्ह में आठवें बौद्ध-ख्रीस्तीय संगोष्ठी की मेजबानी करेगा।

वाटिकन प्रेस कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, इस कार्यक्रम का विषय है: "बौद्ध और ख्रीस्तीय सुलह और लचीलेपन के माध्यम से शांति के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।"

एशिया और अन्य जगहों से लगभग 150 ख्रीस्तीय और बौद्ध प्रतिभागी कंबोडियाई राजधानी शहर में "हमारे समय में शांति को बढ़ावा देने के लिए चिंतन, संवाद और सहयोग करने" के लिए मिलेंगे।

प्रतिनिधि 16 देशों और एशिया के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संघ (एफएबीसी) से आएंगे।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "संघर्ष और हिंसा से तबाह दुनिया में, यह संगोष्ठी न केवल हिंसा को रोकने के लिए बल्कि उपचार, सुलह और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए धर्म की शक्ति का एक सामयिक अनुस्मारक है।"

यह संगोष्ठी “शांति की सेवा में बौद्धों और ख्रीस्तियों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने और सहयोग को मजबूत करने” की परंपरा को जारी रखने का प्रयास करती है।

विज्ञप्ति ने निष्कर्ष निकाला कि “महा घोषानंद की विरासत से चिह्नित भूमि में आयोजित, यह अंतर्राष्ट्रीय सभा इस बात का पता लगाएगी कि कैसे पवित्र ग्रंथ, आध्यात्मिक शिक्षाएँ और जीवन अनुभव उपचार और आशा प्रदान कर सकते हैं,”

7वां बौद्ध-ख्रीस्तीय संगोष्ठी 13-16 नवंबर, 2023 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ, और “मानवता तथा ग्रह के घावों को भरने” के लिए आम कार्रवाई खोजने पर केंद्रित था।

