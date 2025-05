पूर्वी कलीसियाओं की जयंती: पूर्वी सीरियाई रीति में दिव्य संस्कार

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 14 मई 2025 : दुनिया भर से आए तीर्थयात्रियों के जुलूसों में से एक जुलूस एक बार फिर वाटिकन महागिरजाघऱ की भव्यता से होकर गुजरा और संत पेत्रुस के सिहासन वेदी पर की दर्जनों याचकों और ख्रीस्तियों की उपस्थिति में पवित्र क़ुरबाना की अध्यक्षता खलदेई कलीसिया के प्राधिधर्माध्यक्ष लुई राफेल साको ने की।

पूर्वी कलीसियाओं की जयंती की पूर्व संध्या पर, सुनहरे वस्त्रों में चमकता हुआ जुलूस सीरियाई परंपरा के मंत्रों की धुनों पर आगे बढ़ा। एडाई और मारी के अनाफोरा की विशेषता - पूर्वी सीरियाई परंपरा की एक प्राचीन यूखरिस्तीय प्रार्थना और माना जाता है कि इसे एडेसा के थैडियस और मारी, प्रेरित थॉमस के शिष्यों द्वारा रचित किया गया था – पवित्र मिस्सा ने खलदेई कलीसिया और सिरो-मालाबार कलीसिया की साझा जड़ों को एक साथ लाया।

"यह उत्सव न केवल संरक्षित विरासत का बल्कि जीवंत मिलन का प्रतीक हो।" यह आशा सिरो-मालाबार कलीसिया के प्रधान महाधर्माध्यक्ष, मार राफेल थाटिल द्वारा प्रवचन के दौरान व्यक्त की गई थी। प्रधान महाधर्माध्यक्ष ने कहा, "आइए, हम अपने आप को एक साथ आगे बढ़ने की इच्छा में नवीनीकृत होने दें।" पूर्व और पश्चिम, एक एकल तीर्थयात्री कलीसिया के रूप में, उपचार की आवश्यकता वाले विश्व में आशा की घोषणा करते हुए, प्रधान महाधर्माध्यक्ष थाटिल ने इस बात पर जोर दिया कि जयंती केवल एक स्मरणोत्सव नहीं है, बल्कि आत्मा के आनंद को फिर से खोजने, दुनिया में यह गवाही देने के लिए एक सम्मेलन है कि मसीह जीवित हैं और अपनी कलीसिया के साथ चलते हैं।

विश्वासियों में अपनेपन की भावना प्रबल होती है, एक उत्कट आध्यात्मिकता होती है; बच्चे अपने गले में माला पहनते हैं और मंत्रोच्चार प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यताओं को याद करते हैं।

उन्होंने दिवंगत संत पापा फ्राँसिस को याद किया - गरीबों के लिए अथक वकालत करने वाले, जिनकी आवाज़ सभी को समाज की विविध संस्कृतियों को सुनने और अपनाने के लिए बुलाती है, और कलीसिया को विनम्रता और आनंदमय सेवा के मार्ग पर प्रेरित करता रहता है - अब नज़रें पेत्रुस के नए उत्तराधिकारी, संत पापा लियो 14वें पर टिकी हैं, जो दिलों को नई उम्मीद से भर देते हैं।

उन्होंने कहा, उनका आदर्श वाक्य याद दिलाता है कि एकता कोई निर्मित चीज़ नहीं है, , बल्कि यह उस व्यक्ति की ओर से एक उपहार है जो हमें एक शरीर बनाता है। इसलिए, इस अनुष्ठान को मनाना न केवल किसी सुंदर चीज़ की प्रशंसा करना है, "बल्कि कलीसिया के रहस्य में प्रवेश करना है, जो सार्वभौमिक सत्य है, जो विविधता को गले लगाती है।"

पूर्वी कलीसियाओं के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल क्लाउडियो गुगेरोटी ने दिव्य आराधना के अंत में अपनी टिप्पणी में इस बात पर जोर दिया कि पूर्वी कलीसिया स्वभाव से मिशनरी कलीसिया हैं।

विशेष रूप से, कार्डिनल ने विभाजन, उत्पीड़न और शहादत से चिह्नित इतिहास को याद किया, एक ऐसा इतिहास जिसने इन कलीसियाओं को गायब होने का जोखिम उठाया। "फिर भी आप यहाँ हैं, विश्वास से भरे हुए, पुनर्जीवित मसीह के गवाह। मैं आपको हमारे लिए जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मिशनरी बने रहें," उन्होंने जोर देकर कहा, "क्योंकि कलीसिया का मिशन खत्म नहीं हुआ है।"

यह स्वीकार करते हुए कि प्रवासी एक सच्ची त्रासदी थे, उन्होंने फिर भी उन्हें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि "ईश्वर सुसमाचार प्रचार के लिए एक नया अवसर प्रदान कर रहा है। आप आज मिशनरी हैं; अपनी संस्कृतियों के अनुसार अपनी परंपराओं को जारी रखें। यदि आप उन्हें खो देते हैं, तो कलीसिया अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देता है - जिसे बदला नहीं जा सकता।"

इस भावना के साथ, कार्डिनल प्रीफेक्ट ने प्रभु के आशीर्वाद का आह्वान किया ताकि ये विविध पहचानें हर अच्छी चीज़ में समाहित हो सकें, इस उम्मीद में कि हम “एक साथ रहने में आनंदित” हो सकें।

और अंत में, कार्डिनल गुगेरोटी ने यह आदेश दिया, “एकता बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर का नाम एकता और प्रेम है।”

