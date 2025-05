कॉन्क्लेव, मध्य युग और भविष्य के बीच की कहानी

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 1 मई 2025 (रेई) : कुछ दिनों के लिए, सिस्टीन चैपल इतिहास की निगाहों के लिए खुल जाता है और दुनिया की निगाहों के लिए बंद हो जाता है। आगामी 7 मई से कार्डिनल निर्वाचकों को पोप का चुनाव करने के लिए बुलाया जाएगा। आगामी कॉन्क्लेव, जो कलीसिया के इतिहास में 76वाँ कॉन्क्लेव होगा; माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध कलाकृति अंतिम न्याय के तत्वावधान में आयोजित 26वाँ कॉन्क्लेव होगा।

कॉन्क्लेव, लैटिन शब्द "कुम-क्लावे" से आता है, घर में आरक्षित स्थान को संदर्भित करता है, चाबी से “पूरी तरह बंद" किया गया स्थान। कलीसिया की भाषा में इसका प्रयोग उस बंद स्थान को इंगित करने के लिए किया जाता है जहाँ पोप का चुनाव होता है। यह उन कार्डिनलों को भी इंगित करता है, जिन्हें नए पोप का चुनाव करने के लिए बुलाया जाता है।

76वाँ कॉन्क्लेव जो 7 मई को शुरू होनेवाला है इसकी स्थापना 1274 में पोप ग्रेगरी 10वें ने की थी। इस तिथि से पहले लोग पोप के साधारण चुनाव की बात करते थे। कलीसिया के इतिहास में लगभग 1,200 वर्षों तक, रोम के बिशप के रूप में संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी का चुनाव वास्तव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी से होता था। याजक विश्वासियों द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवारों की जांच करते थे और पोप का चयन धर्माध्यक्षों द्वारा किया जाता था। चौथी से ग्यारहवीं सदी तक, चुनाव में बाहरी प्रभावों का प्रश्न भी छाया रहा: रोमन सम्राटों, कैरोलिंगियनों और दूसरे-दूसरे लोगों ने पोप की नियुक्ति की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रयास किया।

सदियों की इस लम्बी अवधि में कई परिवर्तन हुए, जिन्होंने कॉन्क्लेव के स्वरूप को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। इस अर्थ में हस्तक्षेप करनेवाले पहले व्यक्ति पोप निकोलस द्वितीय थे, जिन्होंने 1059 में 'इन नोमिने डोमिनी' (प्रभु के नाम पर) नामक दस्तावेज (पोप का आदेशपत्र) लिखा। इस दस्तावेज में विशेष रूप से यह स्थापित किया गया था कि केवल कार्डिनल ही पोप का चुनाव कर सकते हैं। अंततः 1179 में अलेक्जेंडर तृतीय ने संविधान लिसेट दी वितांदा द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया। इसमें दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता को जोड़ा गया, जो पोप के चुनाव का एक महत्वपूर्ण तत्व था, जो आज तक कायम है।

1268 में एक महासभा आयोजित किया गया था जिसका वर्णन कई ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। पोप का चुनाव करने के लिए 18 कार्डिनल वितेरबो स्थित पोप के महल पर एकत्रित हुए। यह इतिहास का सबसे लंबा "कॉन्क्लेव" था। पोप का चुनाव दो वर्ष और नौ महीने के बाद किया गया। ये परेशानी भरा समय था। इस लम्बी अवधि के दौरान, वितेरबो की जनता ने निराश होकर कार्डिनलों को महल में बंद करने का निर्णय लिया। दरवाजे ईंटों से बंद कर दिए गए और छत हटा दी गई। अंततः, लीज के प्रधान उपयाजक (आर्च डीकन) ग्रेगरी 10वें, जो उस समय पवित्र भूमि में थे, पोप चुने गए। 1274 में उन्होंने संविधान यूबी पेरिकुलुम लागू किया, जिससे आधिकारिक तौर पर कॉन्क्लेव की स्थापना हुई। यह भी निश्चित किया गया कि इसे ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए जो वास्तव में अंदर और बाहर से "बंद" हो।

इन प्रावधानों के आधार पर, संविधान यूबी पेरिकुलुम की घोषणा के बाद, इतिहास में पहला कॉनक्लेव, अरेज़ो में 1276 में पोप इनोसेंट पाँचवें के चुनाव के साथ सम्पन्न हुआ। 1621 में पोप ग्रेगरी 15वें ने एक गुप्त और लिखित वोट की बाध्यता पेश की। 1904 में पोप पीयुस 10वें ने किसी भी रूप में विशिष्टता के कथित अधिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया। चुनाव के बाद भी, कॉन्क्लेव में क्या हुआ, इसके बारे में गोपनीयता बनाए रखने की बाध्यता लागू की गई, साथ ही दस्तावेज केवल पोप के लिए उपलब्ध रखने का नियम लागू किया गया।

युद्ध के बाद, 1945 में पोप पीयुस 12वें ने "वकंतिस एपोस्तोलिके सेदिस" संविधान लागू किया, जिसमें कुछ नवाचार पेश किए गए। विशेष रूप से, जिस समय सेदे वकंते (रिक्त सिंहासन) शुरू होता है, सभी कार्डिनल - जिसमें राज्य सचिव और वाटिकन के सभी विभागों के प्रीफेक्ट भी शामिल हैं - अपने कार्यालय से मुक्त हो जाते हैं, सिवाय कैमरलेन्गो (वाटिकन की सम्पति एवं राजस्व के प्रबंधक), पेनिटेंसियेरी या दण्डविभाग और रोम के विकर। मोतू प्रोप्रियो इंग्रावेशेन्तेम आएतातेम (उम्र बढ़ने) के तहत पॉल छटवें ने निर्णय लिया कि कार्डिनल केवल 80 वर्ष की आयु तक ही निर्वाचक हो सकते हैं।

पोप के चुनाव के लिए वर्तमान में यूनिवेर्सी डोमिनिची ग्रेजिस (प्रभु का सम्पूर्ण झुंड) कानून लागू है, जिसे 1996 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने लागू किया गया था और 2013 में पोप बेनेडिक्ट 16वें द्वारा संशोधित किया गया था। यह निश्चित करता है कि कॉन्क्लेव को सिस्टिन चैपल में आयोजित किया जाना चाहिए, जिसे विया पुलक्रितुदिनिस अर्थात् सौंदर्य का मार्ग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो मन और हृदय को शाश्वत ईश्वर की ओर आकर्षित करने में सक्षम है। बेनेडिक्ट सोलहवें के मोतू प्रोप्रियो दी अलिकिबुस म्यूताशिनिबुस इन नॉर्मिस दी इलेकसियोने रोमानी पोंतिफिचिस में यह भी प्रावधान है कि 34 मतदानों के बाद भी अगर कोई चुनाव न हो, तो कार्डिनलों को उन दो नामों पर वोट डालने के लिए कहा जाता है, जिन्हें अंतिम मतदान में सबसे अधिक वोट मिले थे, जबकि दो-तिहाई बहुमत के नियम को बनाए रखा जाता है, जो विश्वव्यापी कलीसिया के नए पोप का चुनाव करने के लिए आवश्यक है।

इसलिए माइकेल अंजेलो के भित्तिचित्र ही रोमन पोप के चुनाव पर नजर रखते हैं। सिस्टिन चैपल में कलीसिया के इतिहास का एक नया अध्याय खुलनेवाला है। दुनिया की निगाहें और उम्मीदें इस "विया पुलक्रितुदिनिस" की ओर लगी हुई हैं, जो कॉन्क्लेव के लिए बंद है, रोम के नए धर्माध्यक्ष के चेहरे की झलक पाने और उनका नाम जानने के लिए प्रतीक्षा कर रही है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here