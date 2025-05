कार्डिनलों को एक कमरे में बंद करना 'कॉन्क्लेव' कैसे शुरु हुआ

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, बुधवार 7 मई 2025 : रोम हमेशा से ही परमाध्यक्षीय सत्ता का केंद्र नहीं रहा है। कलीसिया के इतिहास के दो उल्लेखनीय कालखंडों में, संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में संत पापा रोम के बाहर रहते थे।

आपने अविग्नन परमाध्यक्ष के बारे में सुना होगा - 14वीं शताब्दी में 68 वर्षों की अवधि जब परमाध्यक्ष और फ्रांसीसी सम्राट के बीच संघर्ष के बाद संत पापा अविग्नन, फ्रांस में रहते थे।

लेकिन, शायद कम ज्ञात और संभावित रूप से अधिक महत्वपूर्ण अवधि संक्षिप्त समय था जब रोम से सिर्फ़ 90 मिनट उत्तर में एक छोटा शहर वितेर्बो न केवल नौ परमाध्यक्षों का निवास बन गया, बल्कि कॉन्क्लेव का जन्मस्थान भी बन गया, जैसा कि हम आज जानते हैं।

लेकिन वितेर्बो का यह शहर परमाध्यक्षीय सत्ता के रूप में एक विकल्प क्यों था?

13वीं सदी में रोम आज की तुलना में बहुत अलग था। यह विभाजन और हिंसा से भरा हुआ था। दो परिवार - गुएल्फ़ और गिबेलिन - शासन करते थे और इस बात पर लड़ रहे थे कि धर्माध्यक्षों और मठाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है। एक का मानना ​​था कि धर्मनिरपेक्ष शासक के पास शक्ति थी, जबकि दूसरे ने पोप के अधिकार का बचाव किया।

नतीजतन, रोम शहर में संघर्ष छिड़ गया। इसे असुरक्षित माना गया और संत पापा अलेक्जेंडर चतुर्थ ने परमाध्यक्ष निवास को विटरबो में स्थानांतरित करने का फैसला किया।

इस छोटे शहर में कई खूबियाँ थीं: रोम से इसकी निकटता, गुएल्फ़ परिवार से इसके संबंध और इसकी ढाई मील लंबी गोलाकार दीवार। ख्रीस्तियों के लिए, वितेर्बो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह वाया फ़्रैन्सिजेना नामक महत्वपूर्ण तीर्थयात्रा मार्ग पर स्थित है।

इन सभी खूबियों के कारण, 1257 में, रोम को छोड़ दिया गया और वितेर्बो को संत पापा के निवास के रूप में अपना लिया गया।

24 साल तक - 1257 से 1281 तक - वितेर्बो में संत पापा का महल परमाध्यक्षों का निवास स्थान था। यहीं पर नौ लोगों को काथलिक कलीसिया का मुखिया चुना गया था। हालाँकि, 1268 तक, चुनाव प्रक्रिया आज की तुलना में बहुत अलग थी, जो बहुत अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित और गहन है।

इतिहासकार और धर्मगुरु आम तौर पर मानते हैं कि 13वीं शताब्दी तक, संत पापा की भूमिका किसी भी अन्य धर्मप्रांत की तरह ही निभाई जाती थी, जिसका अर्थ है कि नए संत पापा का चुनाव पड़ोसी धर्माध्यक्ष, पुरोहितों और रोम के विश्वासियों द्वारा किया जाता था। संत पापा सिल्वेस्टर प्रथम के बाद चौथी शताब्दी तक लोक धर्मियों को चुनाव प्रक्रिया के हिस्से में शामिल नहीं किया गया था। कभी-कभी, यूरोपीय सम्राट एक उत्तराधिकारी को नामित करते थे।

फिर भी, संत पापा क्लेमेंट चतुर्थ की मृत्यु तक कॉन्क्लेव का विचार नहीं बना था, जिसने संत पापा के चुनाव के तरीके में एक बड़ा बदलाव किया।

1268 में, कलीसिया को एक सेदे वैकेंट (एक रिक्त सीट) और एक नए संत पापा के चुनाव का सामना करना पड़ रहा था। उस समय, 20 में से 19 कार्डिनल निर्वाचक उत्तराधिकारी चुनने में भाग लेने के लिए वितेर्बो गए। किसी को भी नहीं पता था कि यह चुनाव कलीसिया के इतिहास में सबसे लंबा कॉन्क्लेव बन जाएगा।

एक साल तक नए संत पापा का चयन न होने के बाद, वितेर्बो के नागरिकों ने मामले को अपने हाथों में ले लिया। कार्डिनलों पर निर्णय लेने के लिए दबाव डालने के प्रयास में, उन्होंने लोगों के कप्तान, रानिएरो गट्टी के साथ मिलकर कार्डिनलों को परमाध्यक्ष के महल में एक चाबी या "कुम क्लेव" के साथ बंद कर दिया, जिससे लैटिन में कॉन्क्लेव शब्द निकला है। बाहर से बंद किए गए कार्डिनलों को भी रोटी और पानी तक सीमित कर दिया गया था।

अंत में, सितंबर 1271 में, बिना किसी संत पापा के तीन साल से अधिक समय के बाद, संत पापा ग्रेगोरी दसवें चुने गए।

वितेर्बो में अनुभव के बाद, कुछ कार्डिनलों को एहसास हुआ कि संत पापा के चुनाव की लंबी और अनौपचारिक प्रक्रिया पुरानी हो चुकी थी। हाल ही में चुने गए संत पापा ग्रेगोरी दसवें ने एक प्रेरितिक संविधान, ‘उबी पेरिकुलम’ प्रकाशित किया, जिसमें नए संत पापा के चयन के लिए ठोस नियम थे। यह प्रेरितिक संविधान आधुनिक समय की प्रक्रिया का आधार बना हुआ है जिसका उपयोग कलीसिया आज भी करती है।

इन नए नियमों के प्रकाशन के बाद भी, नई प्रक्रिया को तुरंत नहीं अपनाया गया। जब तक कि संत पापा बोनिफास अष्टम ने ‘उबी पेरिकुलम’ को कैनन लॉ में शामिल करके संत पापा का चुनाव करने का एकमात्र साधन बताया।

इसके साथ ही, वितेर्बो - जिसे संत पापा का शहर भी कहा जाता है और इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले संत पापा चुनाव का स्थान - कॉन्क्लेव का जन्मस्थान बन गया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here