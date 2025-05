कार्डिनलों की दसवीं आम सभा के लिए सभी 133 निर्वाचक कार्डिनल रोम पहुंचे

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 5 मई 2025 : वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक, मत्तेओ ब्रूनी ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि दसवीं आम सभा में 132 कार्डिनल निर्वाचकों सहित 179 कार्डिनलों ने भाग लिया।

उन्होंने कहा कि 7 मई से शुरू होने वाले सम्मेलन से पहले सभी 133 कार्डिनल निर्वाचक रोम में मौजूद हैं।

कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवान्नी बत्तिस्ता रे ने सभा को बताया कि कैमरलेंगो कार्डिनल केविन फारेल ने कार्डिनलों के कमरे के आवंटन के लिए शनिवार दोपहर को लॉटरी निकाली। सभी को कासा सांता मार्था और पुराने सांता मार्था में ठहराया जाएगा।

श्री ब्रूनी ने कहा कि कार्डिनल निर्वाचक अपनी इच्छानुसार कासा सांता मार्था से पैदल भी सिस्टिन चैपल तक जा सकेंगे, लेकिन एक सुरक्षित मार्ग से।

सोमवार की सुबह सभा में 26 हस्तक्षेप हुए, जिनमें निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:

- कैनन लॉ और वाटिकन सिटी स्टेट की भूमिका;

- कलीसिया की मिशनरी प्रकृति;

- गरीबों की रक्षा में कारितास की भूमिका;

- इतने सारे पत्रकारों की उपस्थिति पर प्रकाश डाला गया, जिसे इस बात का संकेत माना गया कि सुसमाचार आज दुनिया के लिए अर्थ रखता है - जिम्मेदारी के साथ एक आह्वान;

- कोविड महामारी के दौरान की गई प्रार्थना को डर के समय में आशा के खुले द्वार के रूप में याद किया गया;

- नए परमाध्यक्ष के बारे में: लोगों के करीब एक चरवाहे के लिए बहुत सारी आशाएँ, एकता का प्रवेश द्वार, मसीह के खून में सभी को इकट्ठा करना, एक ऐसी दुनिया में जहाँ वैश्विक व्यवस्था संकट में है;

- विश्वास को प्रसारित करने, सृष्टि की देखभाल, युद्ध और एक खंडित दुनिया की चुनौतियों पर चर्चा की गई;

- कलीसिया के भीतर विभाजन पर चिंता व्यक्त की गई;

- धर्मसभा के संदर्भ में कलीसिया में महिलाओं की भूमिका;

- व्यवसाय, परिवार और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया;

- द्वितीय वाटिकन परिषद के दस्तावेजों, विशेष रूप से देई वर्बुम का संदर्भ दिया गया, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार ईश्वर का वचन ईश्वर के लोगों के लिए पोषण है।

श्री ब्रूनी ने कहा कि आम सभाओं के दौरान सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कार्डिनल जो बोलना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने का अवसर मिले।

सिस्टिन चैपल पर काम लगभग पूरा हो चुका है, साथ ही दो कासा सांता मार्था में आवास संबंधी भी काम पूरा हो चुका है, और कार्डिनल मंगलवार सुबह तक प्रवेश कर सकते हैं।

श्री ब्रूनी ने कहा कि पत्रकार सिस्टिन चैपल का दौरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटिकन जेंडरमेरी ने इसे पहले ही सुरक्षित कर लिया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सिस्टिन चैपल में तैयार भाग को दिखाने वाली तस्वीरें जारी की जाएंगी।

