मध्य युग से लेकर वर्तमान कॉन्क्लेव

वाटिकन सिटी, गुरुवार 8 मई 2025 : "कॉन्क्लेव" शब्द दो लैटिन शब्दों से आया है: कुम (साथ) और क्लाविस (कुंजी)। कलीसिया की शब्दावली में, यह एकांत स्थान को दर्शाता है जहाँ संत पापा का चुनाव होता है और कार्डिनलों का दल नए संत पापा का चुनाव करने के लिए वहाँ एकत्रित होता है।

267वें संत पापा का चुनाव करने के लिए 7 मई को शुरू हुआ कॉन्क्लेव 76वाँ है, जिसे संत पापा ग्रेगोरी 10वें ने 1274 में स्थापित किया था, और सिस्टिन चैपल में आयोजित किया गया 26वाँ कॉन्क्लेव है।

सदियों से, विभिन्न सुधारों ने धीरे-धीरे संत पापा के चुनाव की प्रक्रिया को आकार दिया। पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन संत पापा निकोलस द्वितीय द्वारा 1059 में बुल इन नोमिन दोमिनी के साथ पेश किया गया था, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि केवल कार्डिनल ही रोमन परमाध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं।

इससे पहले, पेत्रुस के उत्तराधिकारी का चुनाव लोकधर्मियों की भागीदारी से किया जाता था: पुरोहित विश्वासियों द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवारों का मूल्यांकन करते थे और धर्माध्यक्ष संत पापा को चुनते थे। बेशक, बाहरी प्रभाव और राजनीतिक शक्तियों के हस्तक्षेप ने चुनाव में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जो अक्सर चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालते थे।

1179 में संत पापा अलेक्जेंडर तृतीय ने प्रेरितिक संविधान ‘लिसेट दे वितांदा’ में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता को शामिल किया - एक महत्वपूर्ण तत्व जो आज भी बना हुआ है।

1268-1271 में वितेर्बो में चुनाव, कलीसिया के इतिहास में सबसे लंबा चुनाव

इसके बाद कॉन्क्लेव की संस्था आई। इस व्यवस्था को 1274 में संत पापा ग्रेगोरी दसवें ने संविधान उबी पेरिकुलम में औपचारिक रूप दिया, जिसमें स्थापित किया गया कि भविष्य के चुनावों में, कार्डिनलों को अंदर और बाहर दोनों तरफ से "कुम क्लेव" में बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि वे "बिना किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत हस्तक्षेप के काथलिक कलीसिया के अगले प्रमुख को चुनने के अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें।"

इसके पहले सन 1271 में वितेर्बो शहर में उनका अपना चुनाव हुआ, जो बाहरी हस्तक्षेप के कारण लगभग तीन साल (1268-1271) तक चला, और इसे इतिहास में सबसे लंबा माना जाता है। कहानी के अनुसार 1268 में 18 कार्डिनल नए संत पापा का चुनाव करने के लिए विटेर्बो के पोप महल में एकत्र हुए, लेकिन वे निर्णय नहीं ले पाए। हताश होकर विटेर्बो के लोगों ने उन्हें महल में बंद करने का फैसला किया और दरवाजों को दीवार से बंद कर दिया। आखिरकार, लीज के तत्कालीन प्रधानडीकन तेओबाल्डो विस्कोन्टी, जो न तो कार्डिनल थे और न ही पुरोहित, संत पापा ग्रेगोरी दसवें के रूप में चुने गए।

उबी पेरिकुलम के बाद, 1276 में पहला आधिकारिक कॉन्क्लेव एरेज़ो, टस्कनी में आयोजित किया गया था जिसमें संत पापा इनोसेंट पंचम का चुनाव किया गया। 1621 में, संत पापा ग्रेगरी पंद्रहवें ने गुप्त और लिखित मतपत्रों की आवश्यकता की शुरुआत की। 1904 में, संत पापा पियुस दसवें ने बहिष्कार के किसी भी दावे को समाप्त कर दिया और कॉन्क्लेव में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में, इसके समापन के बाद भी गोपनीयता लागू की।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1945 में, संत पापा पियुस बारहवें ने नए नियमों को पेश करते हुए प्रेरितिक संविधान ‘वैकेंटिस अपोस्टोलिके सेडिस’ (रिक्त प्रेरितिक सीट) जारी किया। जिस क्षण से परमाध्यक्ष पद खाली होता है, सभी कार्डिनल - जिसमें राज्य सचिव और परमधर्मपीठीय विभागों के प्रीफेक्ट शामिल हैं - अपने कर्तव्यों को छोड़ देते हैं। केवल कैमरलेंगो, पाप मोचक और रोम के विकर अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। बाद में, मोटू प्रोप्रियो ‘इंग्रावेसेन्टुम एतातेम (बुजुर्ग अवस्था) में संत पापा पॉल षष्टम ने आदेश दिया कि केवल 80 वर्ष से कम आयु के कार्डिनल ही मतदान कर सकते हैं।

सिस्टीन चैपल में आयोजित होने वाला पहला कॉन्क्लेव 1492 में हुआ था। हालाँकि 1878 से हर कॉन्क्लेव सिस्टिन चैपल में आयोजित किया गया है, लेकिन सदियों से एक निश्चित सेटिंग तय होने से पहले विभिन्न स्थानों पर चुनाव हुए हैं। अधिकांश अभी भी रोम के भीतर आयोजित किए गए थे, लेकिन पहले के 15 चुनाव रोम के बाहर हुए हैं।

कुछ कॉन्क्लेव इटली के बाहर भी आयोजित किए गए हैं। 1314-16 का कॉन्क्लेव फ्रांस में आयोजित किया गया था, और एक सदी बाद, 1415-17 का कॉन्क्लेव जर्मनी में आयोजित किया गया था।

अपने प्रेरितिक संविधान "यूनिवर्सी डोमिनिकी ग्रेगिस" में, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने नए संत पापा के चुनाव के लिए आधिकारिक स्थान के रूप में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल की पुष्टि की, जिसे "वाया पुलक्रिटुडिनिस" (सौंदर्य का मार्ग) कहा जाता है।

कॉन्क्लेव की अवधि अलग-अलग होती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इतिहास में सबसे लंबा चुनाव संत पापा ग्रेगोरी दसवें का था, जिसमें दो साल और दो महीने लगे थे और सबसे कम समय का चुनाव 1503 में हुआ जो केवल कुछ घंटों तक चला और जिसमें संत पापा जूलियस द्वितीय का चुनाव हुआ।

दिवंगत संत पापा फ्राँसिस के लिए कॉन्क्लेव की अवधि अपेक्षाकृत छोटी थी: उन्हें 13 मार्च, 2013 को दो दिनों से कम समय में केवल पाँच राउंड के बाद चुना गया था।

आम तौर पर नव निर्वाचित संत पापा सिस्टिन चैपल के ऊपर चिमनी से निकलने वाले सफेद धुएं के एक घंटे के भीतर संत पेत्रुस प्रांगण में भीड़ का अभिवादन करने के लिए संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रमुख बालकनी पर दिखाई देते हैं।

जबकि पिछली कुछ शताब्दियों में हर संत पापा कार्डिनल रहा है। हालाँकि यह बहुत आम है, और नियुक्त होने वाला अंतिम संत पापा जो पहले कार्डिनल नहीं था, वह 1378 में संत पापा उर्बान षष्टम था।

