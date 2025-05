कार्डिनल ग्रेच ने धर्मसंघियों से सिनॉडल कलीसिया के लिए ‘आशा के इंजन’ बनने का आग्रह किया

वाटिकन न्यूज

साक्रोफनो, रोम शनिवार 24 मई 2025 : "संत पापा लियो 14वें हमें 2021-2024 की धर्मसभा प्रक्रिया के दौरान कलीसिया की मिट्टी में बोए गए कई बीजों को फलदायी बनाते हुए धर्मसभा के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।" धर्माध्यक्षों की धर्मसभा के महासचिव कार्डिनल मारियो ग्रेच ने शुक्रवार को अपनी सभा के दौरान सुपीरियर जनरलों के संघ के (यूएसजी) के सदस्यों को यह निमंत्रण दिया। पुरुष धर्मसंघों के प्रमुखों ने 21-23 मई को रोम के पास साक्रोफ़ानो में अपनी 103वीं आम सभा आयोजित की।

अपने संबोधन में, कार्डिनल ग्रेच ने "पवित्र जीवन: सहभागी कलीसिया में आशा का इंजन" विषय पर विचार किया साथ ही संत पापा फ्राँसिस के कलीसिया को अच्छी तरह से सुनने के आह्वान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि संत पापा लियो 14वें ने पहले ही धर्मसभा के बारे में अक्सर बात की है, विशेष रूप से संत पापा के रूप में अपने चुनाव की शाम को अपने संबोधन में: "हम एक सहभागी कलीसिया बनना चाहते हैं, एक कलीसिया जो आगे बढ़ती है।"

कार्डिनल ग्रेच ने कहा कि कलीसिया ने अपने अंतिम दस्तावेज़ के साथ सिनॉडालिटी पर धर्मसभा के "उत्सव" चरण का समापन किया है, उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चरण ईश्वर के लोगों द्वारा इसका "स्वागत" है। उन्होंने कहा, "स्वागत का नायक पवित्र आत्मा है, जो ईश्वर के लोगों की गहराई में कार्य करता है और धीरे-धीरे उन्हें सुधार के मार्ग पर ले जाता है, जिसके लिए वह स्वयं दिव्य इंजन है।"

कार्डिनल ने कलीसिया में समर्पित जीवन की भूमिका को भविष्यवाणी के रूप में उजागर किया, जो स्थानीय संस्कृतियों और समाजों में सुसमाचार के आत्मसात में सहायता करता है। उन्होंने बताया कि धर्मसभा के पहले चरण में स्थानीय कलीसियाओं की विभिन्न वास्तविकताओं के साथ गहन परामर्श शामिल था, ताकि काथलिकों को एक साथ चलने का मौका दिया जा सके। उन्होंने कहा कि समर्पित जीवन ने लंबे समय से अपने साझा जीवन और मिशन के लिए धर्मसभा सुनने और सामुदायिक विवेक के सिद्धांत को अपनाया है।

कार्डिनल ग्रेच ने कहा कि धर्मसंघी भी "अधिकार का भविष्यसूचक प्रयोग" करते हैं, जिसमें कई धर्मसंघियों ने नेतृत्व के पारदर्शी और जवाबदेह रूप के लिए धर्मसभा में अपनी प्रशंसा व्यक्त की। हालांकि, उन्होंने कहा, धर्मसंघी प्राधिकारी कभी-कभी विवेक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दुरुपयोग में गिर गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप यौन शोषण के निंदनीय मामले सामने आए हैं। कार्डिनल ने कहा कि दुर्व्यवहार के पैटर्न का सामना करने के लिए प्रतिबंधों और, सबसे महत्वपूर्ण बात, "मानसिकता, शैली और कलीसियाई संस्कृति" में बदलाव की आवश्यकता होती है।

इसके बाद कार्डिनल ग्रेच ने कलीसिया के मिशनरी उत्साह पर संत पापा लियो 14वें के फोकस पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मिशन, "भागीदारी और संवाद" के माध्यम से सभी चरणों में सभी को शामिल करने के लिए धर्मसभा अभियान की बाहरी अभिव्यक्ति के रूप में खड़ा है।

कार्डिनल ग्रेच ने निष्कर्ष निकाला, "कलीसिया की यात्रा के इस नए चरण में, आप प्राचीन और आधुनिक संस्थानों से संबंधित समर्पित पुरुषों और महिलाओं को चर्च के मिशनरी नवीनीकरण के अग्रदूत होने का कार्य सौंपा जाना चाहिए।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here