कार्डिनल पारोलिन को पुरस्कार मिला: न्यायपूर्ण दुनिया के लिए संत पापा के कार्यों में मदद करना

न्यूयार्क, बुधवार 21 मई 2025 : 19 मई को, वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने शांति का मार्ग फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत पुरस्कार स्वीकार किया, जिसकी स्थापना 1991 में तत्कालीन महाधर्माध्यक्ष रेनाटो राफेल मार्टिनो ने संयुक्त राष्ट्र में परमधर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान की थी।

न्यूयॉर्क में आयोजित समारोह में, कार्डिनल पारोलिन ने पुरस्कार के लिए अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "मैं इस वर्ष का शांति का मार्ग पुरस्कार पाकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ," और तुरंत साझा किया कि यह पुरस्कार सिर्फ़ उनके लिए नहीं है। "मैं इसे परमधर्मपीठ की ओर से और सबसे बढ़कर, राज्य सचिवालय की ओर से स्वीकार करता हूँ, जो हमारी दुनिया में शांति और न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए संत पापा की ओर से अथक प्रयास करता है।"

कार्डिनल पारोलिन ने आगे कहा कि "आज शाम को दिया गया सम्मान व्यक्तिगत से परे है और सहयोगी भावना को दर्शाता है जो उपचार और सुलह की मांग कर रहे विश्व में हमारे पवित्र मिशन को रेखांकित करता है।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परमधर्मपीठ के मिशन का मूल, संघर्ष रहित विश्व की स्थापना के लिए उत्तरोत्तर परमाध्यक्षों द्वारा निर्धारित किया गया मार्ग है।

2025 में संत पापा पॉल षष्टम की संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक यात्रा की 60वीं वर्षगांठ, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की दूसरी यात्रा की 30वीं वर्षगांठ और संत पापा फ्राँसिस के महासभा को संबोधित करने की 10वीं वर्षगांठ है। इन ऐतिहासिक क्षणों पर विचार करते हुए, कार्डिनल परोलिन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे "प्रत्येक परमाध्यक्ष ने अपने समय में, सीमाओं से परे ज्ञान प्रदान करते हुए, अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया की ओर मार्ग प्रशस्त किया है।"

कार्डिनल पारोलिन ने संत पापा पॉल षष्टम से शुरू करते हुए विभिन्न परमाध्यक्षों के शब्दों को याद किया, जिन्होंने 1965 में "भविष्यसूचक स्पष्टता" के साथ घोषणा की थी कि स्थायी शांति "आध्यात्मिक और नैतिक नवीनीकरण में निहित होनी चाहिए।" कार्डिनल पारोलिन ने जोर देकर कहा कि ये शब्द आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। "नैतिक विकास के बिना तकनीकी प्रगति मानवता को खतरनाक रूप से असंतुलित कर देती है।"

इसके बाद उन्होंने संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की 1979 की अपील का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक और अपरिवर्तनीय गरिमा पर जोर देते हुए, मानवता से अपार अच्छाई और अकथनीय बुराई दोनों के लिए अपनी क्षमता का सामना करने का आग्रह किया था। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने अधिनायकवादी शासन और संघर्ष के तहत अपने स्वयं के अनुभव से प्रेरणा ली, होलोकॉस्ट और द्वितीय विश्व युद्ध का वर्णन करते हुए "न केवल ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में, बल्कि चल रही नैतिक चुनौतियों के रूप में जो अभी भी हमारी प्रतिक्रिया की मांग करती हैं।"

राज्य सचिव कार्डिनल पारोलिन ने संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के शब्दों को भी याद किया, जिन्होंने 2008 में मानवाधिकारों को रेखांकित करने वाले "सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय सत्य" की पुष्टि की थी और जोर देकर कहा था कि मानव गरिमा की रक्षा को पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए।

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र का दौरा करने वाले सबसे हालिया संत पापा फ्राँसिस के संबोधन का संदर्भ देते हुए कार्डिनल पारोलिन ने कहा कि संत पापा फ्राँसिस ने "पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के परस्पर संबंध" पर जोर दिया था, साथ ही "फेंकने की संस्कृति" की आलोचना की। अब, "यह परंपरा संत पापा लियो 14वें के साथ जारी है", जिन्होंने परमाध्यक्ष के रूप में अपने पहले शब्दों में एक ऐसी शांति का आह्वान किया जो "निरस्त्र और निहत्था" हो - एक "सकारात्मक शक्ति" जो "संघर्ष और विभाजन से अलग हो गई है।" वाटिकन राज्य सचिव ने नए परमाध्यक्ष द्वारा चुने गए नाम के महत्व पर भी ध्यान दिलाया तथा आज की तीव्र तकनीकी प्रगति के संदर्भ में कलीसिया की सामाजिक शिक्षा पर जोर दिया, जो मानव गरिमा और न्याय को चुनौती दे रही है।

इस संदर्भ में, कार्डिनल पारोलिन ने दोहराया कि यह शांति का मार्ग पुरस्कार "परमधर्मपीठ के संयुक्त राष्ट्र के साथ सहायक - यद्यपि कभी-कभी आलोचनात्मक - संबंधों की मान्यता है, और उन सभी समर्पित व्यक्तियों के लिए भी श्रद्धांजलि है जो संत पापा को उनके मिशन में सहायता करते हैं।"

उन्होंने दोहराया कि "शांति के मार्ग पर धैर्य और दृढ़ता के साथ, साहस और रचनात्मकता के साथ चलना चाहिए," और "परमाध्यक्षों ने हमें रास्ता दिखाया है।"

राज्य सचिव ने संयुक्त राष्ट्र से खुद को नवीनीकृत करना जारी रखने का भी आह्वान किया - न केवल संस्थागत रूप से, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी। उन्होंने कहा कि इस प्रयास का वास्तविक प्रभाव "संधि या संकल्पों में" नहीं, बल्कि "मानव हृदय के वास्तविक परिवर्तन में अधिक न्याय, करुणा और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा के प्रति श्रद्धा" में देखा जाएगा।

समापन करते हुए, कार्डिनल परोलिन ने संयुक्त राष्ट्र में परमधर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक के मिशन के समर्थन तथा कलीसिया के शांति मिशन में उसके निरंतर योगदान के लिए शांति के मार्ग फाउंडेशन को धन्यवाद दिया।

