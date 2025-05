कार्डिनलों ने नौवीं आम सभा में इस जयंती पर आशा की आवश्यकता पर चर्चा की

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 5 मई 2025 : वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक, मत्तेओ ब्रूनी ने शनिवार सुबह संवाददाताओं को बताया कि आगामी सम्मेलन की तैयारी के लिए नौवीं आम सभा में 177 कार्डिनल मौजूद थे।

सभा सुबह 9:00 बजे प्रार्थना के साथ शुरू हुई। उपस्थित 177 कार्डिनल में से 127 निर्वाचक थे। सभा के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की:

- एक दोहरा कार्य: कलीसिया के भीतर एकता और दुनिया में भाईचारा

- संत पापा फ्राँसिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया, अक्सर उनके प्रेरितिक पत्र ‘इवांजेली गौदियुम’ और उनके द्वारा शुरू की गई प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए, जिन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए

- कलीसियाओं के बीच सहयोग और एकजुटता

- संत पापा के संबंध में रोमन कूरिया की भूमिका

- शांति को बढ़ावा देने में कलीसिया और संत पापा की सेवा

- शिक्षा का मूल्य

- (इस साल की जयंती का हवाला देते हुए) उम्मीद है कि अगला संत पापा भविष्यवक्ता होगा, कि कलीसिया खुद को ऊपरी कमरे में बंद नहीं करेगी, बल्कि बाहर निकलेगी और एक ऐसी दुनिया में रोशनी लाएगी जिसे उम्मीद की सख्त जरूरत है।

श्री ब्रूनी ने हाल के दिनों में उभरे आवर्ती विषयों में धर्मसभा और कार्डिनल मंडल का उल्लेख किया, साथ ही साथ:

- जयंती और आशा का विषय

- दुनिया पर एक नज़र और कलीसिया के प्रति उसकी प्यास और रुचि

- एक कलीसिया जो दुनिया में रहती है, अपनी दुनिया में नहीं, ताकि वह खुद को दूसरों से अलग महत्वहीन न समझे

- विश्वव्यापी संवाद और मिशन

सामान्य मामलों के संचालन के लिए विशेष आयोग में कार्डिनल कैमरलेंगो, कार्डिनल केविन फारेल की सहायता के लिए लॉटरी द्वारा चुने गए कार्डिनल की घोषणा की गई: कार्डिनल फ्रांसिस प्रीवोस्ट और कार्डिनल मार्सेलो सेमेरारो। आयोग के तीसरे सदस्य कार्डिनल रेनहार्ड मार्क्स बने हुए हैं, जो अर्थव्यवस्था परिषद के समन्वयक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवान्नी बतिस्ता रे ने सभी को याद दिलाया कि संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में मई महीने के दौरान हर शनिवार शाम 9:00 बजे रोज़री का आयोजन कर रही है।

यह भी ध्यान दिया गया कि रविवार को, कार्डिनल अपने नामित गिरजाघऱ में मिस्सा समारोह मना सकते हैं।

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए, श्री ब्रूनी ने कहा कि कार्डिनलों को समायोजित करने के लिए कासा सांता मार्था में काम एक उन्नत चरण में पहुंच गया है और सोमवार, 5 मई तक पूरा हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि कार्डिनल मंगलवार शाम, 6 मई से बुधवार सुबह, 7 मई तक कासा सांता मार्था में प्रवेश करेंगे।

मंगलवार, 6 मई को, कार्डिनल सुबह 9:00 बजे एक आम सभा में मिलेंगे और यदि आवश्यक हो तो दोपहर का सत्र आयोजित करेंगे।

सोमवार, 5 मई को, पत्रकारों को सभाओं के बारे में अपडेट करने के लिए प्रेस ब्रीफिंग सामान्य सभा का दूसरा सत्र शाम 7 बजे समाप्त होने के बाद केवल शाम को हो सकती है।

