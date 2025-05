कार्डिनल कूवाकाड : बौद्ध और ख्रीस्तीय समाज में शांति बढ़ा सकते हैं

वाटिकन न्यूज

धार्मिक नेता, विद्वान और बौद्ध तथा ख्रीस्तीय समुदायों के प्रतिनिधि इस सप्ताह कंबोडिया में आठवें बौद्ध-ख्रीस्तीय संगोष्ठी के लिए एकत्रित हैं।

यह बैठक 27-29 मई को नोम पेन्ह में काथलिक प्रेरितिक केंद्र में आयोजित है जिसकी विषयवस्तु है: “बौद्ध और ख्रीस्तीय मेल-मिलाप और लचीलेपन के माध्यम से शांति के लिए मिलकर काम करें।”

कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, नोम पेन्ह के प्रेरितिक विकर बिशप ओलिवियर श्मिटहेस्लर ने एशिया और उससे आगे के देशों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया और धर्मों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की कंबोडिया की भावना पर जोर दिया।

कंबोडिया में काथलिक कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हुए, उन्होंने संगोष्ठी को "एक ऐसी घटना के रूप में वर्णित किया जिसे हमारे छोटी काथलिक कलीसिया के इतिहास में याद किया जाएगा" और धार्मिक सद्भाव के समर्थन के लिए शाही सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

दिवंगत पोप फ्राँसिस को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को “संवाद की संस्कृति को एक मार्ग के रूप में, आम सहयोग को एक जीवनशैली के रूप में, और आपसी समझ को एक विधि एवं मानदंड के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रेरित होना चाहिए।” धर्माध्यक्ष श्मिटहेस्लर ने उम्मीद जताई कि संगोष्ठी “इस सद्भाव का एक स्पष्ट संकेत” होगी और सभी प्रतिभागियों को “आशा की ओर” ले जाएगी।

अंतरधार्मिक संवाद के लिए परमधर्मपीठीय विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल जॉर्ज जेकब कूवाकड ने शांति को बढ़ावा देने में धार्मिक परंपराओं के बीच सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों का स्वागत किया।

उन्होंने कहा, "यह सत्र एक पवित्र स्थान प्रदान करता है, जहाँ बौद्ध और ईसाई न केवल दो सम्मानित परंपराओं के प्रतिनिधियों के रूप में, बल्कि साथी तीर्थयात्रियों के रूप में भी एकत्रित हो रहे हैं, जो शांति के लिए एक आम प्रतिबद्धता से एकजुट है।" कार्डिनल कूवाकड ने हिंसा, गरीबी, अन्याय और पर्यावरण क्षरण की वैश्विक चुनौतियों के बारे में बात की और इन मुद्दों के मद्देनजर, संगोष्ठी को आशा का संकेत बताया, जिसमें धार्मिक समुदायों को व्यक्तियों की पीड़ा और समाज के भीतर विभाजन दोनों का सामना करने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि युद्ध और अन्याय की लगातार रिपोर्टों के सामने कई लोग थक गए हैं और हतोत्साहित हो गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ख्रीस्तीय और बौद्ध दोनों आध्यात्मिक संसाधनों को साझा करते हैं जो चंगाई की दिशा में प्रयासों का समर्थन कर सकता है।

उन्होंने कहा, "मेल-मिलाप और लचीलापन, हमारे संबंधित धर्मों में गहराई से निहित हैं और स्थायी शांति का निर्माण और उसे बनाए रखने में सक्षम हैं।"

अंतरधार्मिक संवाद विभाग के प्रीफेक्ट ने तब पोप लियो 14वें का हवाला दिया, जिन्होंने राजनयिक कोर को अपने संबोधन में शांति को "एक सक्रिय और विशिष्ट उपहार" बताया था।

कार्डिनल ने कहा कि शांति व्यक्तिगत जिम्मेदारी से शुरू होती है: अभिमान को दूर करके, शब्दों को सावधानी से चुनकर और संवाद के लिए प्रतिबद्ध होकर।

कार्डिनल ने पोप फ्राँसिस के शब्दों को भी याद किया, और विशेष रूप से, उनके वसीयतनामे को, जो उनकी मृत्यु के तुरंत बाद प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने अंतिम कष्टों को “दुनिया में शांति और लोगों के बीच भाईचारे के लिए” समर्पित किया था।

इस संबंध में, कार्डिनल प्रीफेक्ट ने उन कई धार्मिक नेताओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने पोप फ्राँसिस के निधन के बाद एकजुटता व्यक्त की।

कार्डिनल कूवाकड ने कहा, “बौद्ध और ख्रीस्तीयों के रूप में, आइए हम मिलकर देखें कि कैसे सामंजस्य और लचीलापन शांतिपूर्ण और दयालु समाजों को आकार देने में मदद कर सकता है।”

उन्होंने पोप लियो 14वें के शब्दों को दोहराते हुए समाप्त किया, जब उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए कही थी: "यदि हम सहमत हैं, और वैचारिक और राजनीतिक शर्तों से मुक्त हैं, तो हम युद्ध के लिए 'नहीं' और शांति के लिए 'हाँ' कहने में सझम हो सकते हैं, हथियारों की दौड़ के लिए 'नहीं' और निरस्त्रीकरण के लिए 'हाँ', ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए 'नहीं' जो लोगों और पृथ्वी को गरीब बनाती है, और समग्र विकास के लिए 'हाँ' कह सकते हैं।"

