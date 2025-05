एथलेतिका वातिकाना: खेल की जयंती पर ‘आशा की गति’ को बढ़ावा मिलेगा

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 22 मई 2025 (रेई) : खेल की जयंती 14-15 जून को निर्धारित है और इसकी शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से होगी, जिसका शीर्षक है "आशा की गति।" संस्कृति और शिक्षा के लिए गठित विभाग द्वारा आयोजित यह सम्मेलन संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण के पास अगुस्तिनियनुम पैट्रिस्टिक पोंटिफिकल इंस्टीट्यूट में आयोजित किया जाएगा। विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल जोस टॉलेंटिनो डी मेंडोंका और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक उद्घाटन भाषण देंगे।

इसके बाद, चार एथलीट "मैदान से" अपने साक्ष्य साझा करेंगे।

- पुर्तगाल से सेरजो कॉन्सेइकाओ, एसी मिलान के वर्तमान कोच और पोरतो, लात्सियो, पर्मा और इंटर के पूर्व खिलाड़ी, साथ ही उनकी राष्ट्रीय टीम के सदस्य;

- बोत्सवाना से पेरिस 2024 खेलों में 22 वर्षीय ओलंपिक 200 मीटर चैंपियन लेत्साइल टेबोगो। उन्होंने 29 अगस्त 2024 को, पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी और अपनी मां की यादों को साझा किया था, जिनकी कैंसर से मृत्यु हो गई थी;

- वालेंटिना वेज़ाली, इतिहास की सबसे महान तलवारबाजों में से एक, जिन्होंने नौ ओलंपिक पदक (छह स्वर्ण) और 26 विश्व चैम्पियनशिप पदक (सोलह स्वर्ण) जीते हैं;

- एमिलियो कास्त्रो ग्रूसो, एक तलवारबाज जिसने पेरिस खेलों में पैरालंपिक शरणार्थी टीम के साथ प्रतिस्पर्धा की। कोलंबिया में जन्मे ग्रूसो, जब 16 वर्ष के थे, तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, और बाद में एक सड़क दुर्घटना में वे अपने पैरों का उपयोग नहीं कर पाए, लेकिन खेल के माध्यम से और सबसे बढ़कर विश्वास के माध्यम से जीवन में हौसला पाया।

सम्मेलन में अन्य प्रस्तुतकर्ताओं में एथलेतिका वातिकाना के अध्यक्ष जामपाओलो मातेई; स्पैनिश पुरोहित और 2012 ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी लिटस बॉलबे साला; पाओला जिलियोती; सलेसियन धर्मबहन फ्रांचेस्का शिलबेता; और फोटोग्राफर जोवन्नी ज़ेनोनी।

इस कार्यक्रम का संचालन इतालवी समाचार पत्र राय न्यूज़ 24 की पत्रकार और तैराकी स्टार नोवेल्ला कैलिगारिस और वाटिकन संचार विभाग के उप संपादकीय निदेशक अलेसांद्रो जिसोती करेंगे।

कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित लिंक के माध्यम से www.dce.va पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए पंजीकरण कर सकता है:

https://collaboration.cloud.va/index.php/apps/forms/s/JKBXkazQgL7kaHaaBTbEb5Rj

