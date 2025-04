अज़रबैजानी भाषा वाटिकन न्यूज़ पर उपलब्ध 56वीं भाषा बन गई

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 02 अपैल 2025 : वाटिकन न्यूज़ ने अज़रबैजानी भाषा को जोड़कर अपनी बहुभाषी सेवा का विस्तार किया है। 2 अप्रैल, 2025 से और संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की मृत्यु की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर - अज़रबैजान का दौरा करने वाले पहले संत पापा - वाटिकन न्यूज़ अब 56 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें इतालवी, स्पानिश, अंग्रेजी और फ्रेंच सांकेतिक भाषाएँ शामिल हैं।

अज़रबैजान के प्रेरितिक प्रीफ़ेक्ट धर्माध्यक्ष व्लादिमीर फ़ेकेटे, एस.डी.बी., ने 2002 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की देश की यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा, "23 मई 2002 को बाकू में अपने प्रवचन में, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि देश में छोटे काथलिक समुदाय को समाज में एक खमीर की तरह होना चाहिए और मार्गदर्शक भावना होना चाहिए। आज की दुनिया में, मीडिया सच्चाई फैलाने, आशा को बढ़ावा देने और विश्वासियों के विश्वास को मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है।"

धर्माध्यक्ष फ़ेकेटे ने इस पहल का समर्थन किया, जो संचार विभाग के सहयोग से आता है। उन्होंने बताया कि "अज़रबैजान में ज़्यादातर स्थानीय काथलिक अन्य भाषाएँ नहीं बोलते हैं, और वे अक्सर ऐसे स्रोतों पर भरोसा करते हैं जो विश्वव्यापी कलीसिया के बारे में जानने के लिए हमेशा विश्वसनीय नहीं होते हैं। इसलिए हमने ज्ञान को बढ़ावा देने और विश्वास को मज़बूत करने के लिए वाटिकन रेडियो - वाटिकन न्यूज़ के साथ इस परियोजना को शुरू करने का फ़ैसला किया।"

उन्होंने आगे कहा, "अब, हर किसी को संत पापा के संदेश को पढ़ने और अपनी भाषा में विश्वव्यापी कलीसिया में होने वाले प्रमुख विकासों से अपडेट रहने का अवसर मिलेगा। मुझे यकीन है कि यह कई गैर-विश्वासियों और अन्य धर्मों के सदस्यों के लिए भी एक मूल्यवान संसाधन होगा।"

उन्होंने यह भी बताया कि अज़रबैजानी भाषा न केवल अज़रबैजान में बोली जाती है, बल्कि दुनिया भर में लगभग 30 मिलियन अज़रबैजानियों द्वारा बोली जाती है।

वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट डा. पावलो रूफिनी ने इस बात पर जोर दिया कि “हर ताना-बाना अनगिनत धागों से बना होता है और हमारा संचार नेटवर्क भी ऐसा ही है। आज की तारीख में, अज़रबैजान के प्रेरितिक प्रीफेक्ट धर्माध्यक्ष व्लादिमीर फेकेटे के सहयोग की बदौलत, वह नेटवर्क अज़रबैजानी भाषा भी बोलता है।”

उन्होंने आगे कहा कि “हर भाषा कलीसिया की जीवंत संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसे हम दिन-प्रतिदिन बनाते हैं। अक्टूबर 2016 में बाकू की अपनी यात्रा के दौरान, संत पापा फ्राँसिस ने छोटे अज़रबैजानी काथलिक समुदाय की प्रशंसा की, इसकी तुलना ऊपरी कमरे में एकत्रित पहले शिष्यों से की, जो पवित्र आत्मा के उतरने की प्रतीक्षा कर रहे थे।”

डॉ. रुफ़िनी ने आगे कहा कि "वाटिकन न्यूज़ की कई भाषाओं में अज़रबैजानी को शामिल करना यह प्रदर्शित करना है कि कलीसिया में कोई भी दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। संत पापा फ्राँसिस ने एक बार कहा था कि सांप्रदायिकता की पूर्णता को जीने के लिए दो चीजें आवश्यक हैं: ऊपरी कमरे में, माँ थी, और वहाँ प्रेम था - पवित्र आत्मा द्वारा डाला गया भाईचारा प्रेम।"

"आज भी, एक-दूसरे से बात करना, प्यार की भाषा में एक-दूसरे को समझना, सद्भावना का समुदाय बनाना और कलीसिया में हमारी एकता को संचार का सबसे शक्तिशाली माध्यम बनाना - यह एक ऐसी दुनिया में हमारा मिशन है जो बाबेल की उलझन में खो जाने का जोखिम उठाती है।"

प्रीफेक्ट के साथ, संचार विभाग के संपादकीय निदेशक, अंद्रेया तोर्निएली ने समझाया कि "अज़रबैजानी में वाटिकन समाचार न केवल संत पापा के संदेश को अधिक लोगों तक पहुँचाने का एक तरीका है, बल्कि धर्मों के बीच संवाद को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। युद्ध और हिंसा से हिलती दुनिया में, पेत्रुस के उत्तराधिकारी के शब्द उन सभी के लिए एक पुल प्रदान करते हैं जो विभाजन और घृणा के आगे झुकने से इनकार करते हैं, इसके बजाय मुलाकात, आपसी समझ और भाईचारे के रास्ते बनाने की कोशिश करते हैं।"

वाटिकन रेडियो - वाटिकन न्यूज़ के प्रमुख और उप संपादकीय निदेशक मस्सिमिलियानो मेनिकेत्ती ने नई भाषा को जोड़ने के महत्व को "एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उजागर किया, क्योंकि यह लाखों लोगों को संत पापा, विश्वव्यापी कलीसिया और परमधर्मपीठ के समाचार द्वारा सीधी पहुँच प्रदान करता है।"

उन्होंने आगे कहा, "हाल के वर्षों में, हम स्थानीय कलीसियाओं के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं, ताकि दुनिया भर में नई जानकारी और प्रचार परियोजनाओं का समर्थन करने और संबंध बनाने के लिए काम किया जा सके। हमारा लक्ष्य विशेषज्ञता और संसाधनों को मिलाकर साझा, विकेंद्रीकृत नेटवर्क बनाना है।" उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि "एक ओर, यह एक गतिशील और सहयोगी संचार नेटवर्क स्थापित करेगा, जबकि दूसरी ओर, यह स्थानीय प्रतिभाओं को पोषित करेगा और विभिन्न समुदायों के भीतर विकास को प्रोत्साहित करेगा।

हमारा सपना एक ऐसा मंच बनाना है जहाँ दुनिया भर के काथलिक समुदाय पूरी तरह से जुड़े हुए हों, जिससे वे न केवल वास्तविक समय में टेक्सट, चित्र और ऑडियो साझा कर सकें, बल्कि कलीसिया के जीवंत अनुभव को भी साझा कर सकें, चाहे वे कहीं भी हों।"

