वाटिकन प्रवचनकर्त्ता: स्वर्गारोहण की ज़िम्मेदारी पर चिन्तन

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 11 अप्रैल 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): वाटिकन में परमधर्मपीठीय कार्यालयों में सेवारत धर्माधिकारियों के लिये जारी चालीसाकालीन आध्यात्मिक साधना के अवसर पर प्रवचन करते हुए, शुक्रवार को, प्रवचनकर्त्ता फादर रोबेर्तो पासोलीनी ने प्रभु येसु ख्रीस्त के स्वर्गारोहण की ज़िम्मेदारी पर चिन्तन किया।

फादर पासोलीनी ने कहा कि प्रभु येसु ख्रीस्त ईश्वर के साथ रिश्ते में प्रवेश करने हेतु विश्वास के साथ पार करने का एक द्वार है, जो बारीकियों और गतिशीलता से समृद्ध एक जीवन भी है, जिसके लिए हमें धैर्य के साथ अपने दिलों को परिवर्तित करने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

उन्होंने कहा कि येसु के बपतिस्मा, उनकी सार्वजनिक प्रेरिताई और जीवन तथा अंततः पुनरुत्थान पर विचार करते हुए, हमने सुसमाचार द्वारा परिवर्तित मानवता के आवश्यक लक्षणों को पहचानने का प्रयास किया है, सर्वप्रथम, हर चीज का उपहार के रूप में स्वागत करना; फिर, सफलताओं और असफलताओं से आगे बढ़ना; अंततः, हर हार के बाद फिर से उठ खड़े होने की विनम्रता रखना और शांति में जो कुछ अनुभव किया गया है, उसके आनन्द का अनुभव पाने का प्रयास करना।

हालांकि, उन्होंने कहा कि एक अंतिम गुण है, जो अक्सर छिपा होता है, जिसे हमारा जीवन अपनाना सीख सकता है: वह है हर संभव और आवश्यक कार्य के उपरान्त अलविदा कहना जानना और प्रभु येसु ने स्वर्गारोहण के समय यही किया था। उस विदाई समारोह में उन्होंने हमारे लिए एक बहुमूल्य विरासत छोड़ी: उन्होंने हमें दिखाया कि इतिहास को उसकी स्वतंत्रता प्रदान करके तथा एक सार्वभौमिक और समावेशी आशा की सीमाओं को व्यापक बनाकर, हम इस परिदृश्य से बाहर निकल सकते हैं।

फादर पासोलीनी ने कहा कि स्वर्गारोहण में प्रभु येसु ख्रीस्त ने हमारा परित्याग नहीं किया बल्कि हमसे यह प्रतिज्ञा की कि वे पुनः लौटेंगे, इसलिये हमें अपनी निगाहें पृथ्वी की ओर झुकानी चाहिए, क्योंकि येसु मसीह उसी तरह वापस आएंगे जिस तरह मानवता ने उन्हें स्वर्ग में आरोहित होते देखा था।

उन्होंने कहा कि हम ख्रीस्तीयों को यह पहचानने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि मसीह की वापसी के इस रहस्यमय ढंग में उनके संपूर्ण पास्का रहस्य को हम शामिल करें: दुःखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान। वास्तव में, ईस्टर अथवा पास्का ही वह मार्ग है जिसके माध्यम से ख्रीस्त के शरीर अर्थात् कलीसिया के सदस्यों को विश्व में स्वयं को दृश्यमान बनाने के लिए बुलाया जाता है।

दूसरे शब्दों में, वाटिकन के प्रवचनकर्त्ता ने कहा, समय के अंत में येसु मसीह की शानदार वापसी का ऐतिहासिक पूर्वानुमान ईश्वर की संतानों की जीवित गवाही के द्वारा लगाया जाता है: स्त्रियों और पुरुषों को ख्रीस्त के मुखमण्डल को पारदर्शी बनाने, उनकी दानशीलता को मूर्त रूप देने और विश्व में उनके आगमन के रहस्य को प्रकट करने के लिए बुलाया गया है।

