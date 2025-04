यूक्रेन में कार्ड. क्रायेस्की: "गरीब रोटी के लिए सुबह 5 बजे से ही लाइन में खड़े हो गये

वाटिकन न्यूज

ज़ापोरीज्जिया, बुधवार 9 अप्रैल 2025 : संत पापा के दानदाता कार्डिनल कोनराड क्रायेस्की यूक्रेन में अपने दसवें मिशन पर पीड़ित मानवता से मिलते हैं, जो शायद तीन वर्षों के युद्ध से थक चुकी है। ज़ापोरीज्जिया में, जहां फ्रांसिस द्वारा दान की गई तीन एम्बुलेंसें पहुंचा दी गईं, जबकि चौथी खार्किव पहुंची, एक हजार लोग सुबह पांच बजे से खाद्य सहायता के वितरण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे अपोस्टोलिक चैरिटी द्वारा प्राप्त दान से खरीदा गया था।

दयालु पिता परमेश्वर के सह-गिरजाघर के सामने वाले चौक में कई लोग, विशेषकर महिलाएं, भोजन लेने के लिए अपने हाथ में प्लास्टिक की थैली लेकर पहुंचीं। लाइन व्यवस्थित है, कोई भी धक्का नहीं देता क्योंकि वे जानते हैं कि वे खाली हाथ घर नहीं जाएंगे। कार्डिनल क्रायेस्की भी स्वयंसेवकों की तरह कड़ी मेहनत करते हैं, जो युद्ध से पीड़ित इस आबादी की सहायता के लिए हमेशा यथासंभव वितरण करने में व्यस्त रहते हैं। कई लोग हाथ मिलाकर या सिर हिलाकर धन्यवाद कहते हैं। उन्हें रोटी, मांस के डिब्बे और सूप मिले। कार्डिनल ने वाटिकन समाचार को बताया, कि उनके साथ गरीबों के संत फ्रांसिस सेवकों के तीसरे ऑर्डर के सदस्य भी हैं, जो, "सप्ताह में तीन या चार बार थोड़ा भोजन वितरित करते हैं लेकिन इसका मतलब है कि लोग भूखे हैं, इस युद्ध क्षेत्र में गरीबी है।"

मठवासियों को संत पापा से सहायता मिली ताकि वे अपना मिशन पूरा कर सकें, सप्ताह के दौरान रोटी तैयार कर सकें और फिर उसे वितरित कर सकें। कार्डिनल क्रायेस्की कहते हैं, "मैं उस बेकरी में गया जहाँ वे काम करते हैं, उनके पास एक ओवन है जो लगभग 15 साल पुराना है और इसलिए इसे बदला जाना चाहिए। मैंने उनसे वादा किया कि संत पापा इसका ध्यान रखेंगे और वे सुरक्षित रूप से बेकिंग जारी रख सकेंगे।"

संत पापा द्वारा दान की गई एम्बुलेंस, जिनकी घोषणा कल चारिटी सेवा विभाग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से की गई, चार दिन की यात्रा के बाद अपने गंतव्य पर पहुंच गईं। कार्डिनल के अतिरिक्त, उन्हें यूक्रेन के तीन अन्य ड्राइवरों द्वारा चलाया गया, जिनमें खार्किव-ज़ापोरिज्ज्या के लैटिन धर्मप्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष जॉन सोबिलो, फादर थोमस नादबेरेज़्नी, जो युद्ध से पहले मेलिटोपोल में सेवा करते थे, और खार्किव-ज़ापोरिज्ज्या धर्मप्रांत के कारितास संगठन के निदेशक फादर वोइशिएक स्टैसिविक्ज़ शामिल थे। कार्डिनल क्रायेस्की कहते हैं "ईश्वर का शुक्र है, हम 3,300 किलोमीटर की यात्रा के बाद पहुंचे। हमें बर्फ के कारण होने वाली परेशानियों के अलावा कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई, हमने अपनी गति धीमी कर ली थी क्योंकि सड़क बर्फीली थी।" धनराशि वितरित करने के बाद, कार्डिनल ने पीड़ितों के करीब रहने की मंशा व्यक्त की, आतरिक रुप से विस्थापितों के कुछ आवासों का दौरा किया, आवश्यक वस्तुएं दान कीं, इस प्रकार "पीड़ित यूक्रेन" को संत पापा की ओर से सांत्वना प्रदान की।

