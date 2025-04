नोवेमदियालेस: कार्डिनलों ने नौ दिवसीय शोक का कार्यक्रम तय किया

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, गुरुवार 24 अप्रैल 2025 : प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए, काथलिक कलीसिया लगातार नौ दिनों तक शोक मनाएगी, जिसमें दिवंगत संत पापा फ्राँसिस के लिए अनंतविश्राम से प्रार्थना की जाएगी।

जबकि ये युखरीस्तीय समारोह सभी के लिए खुले हैं, प्रत्येक दिन एक अलग समूह संत पापा के साथ उनके संबंध के आधार पर भाग लेने के लिए निर्धारित है।

समूहों की यह विविधता "परमाध्यक्ष के मंत्रालय के दायरे और रोम की कलीसिया की सार्वभौमिकता" दोनों को दर्शाती है (सीएफ. ऑर्डो एक्सेक्विअरम रोमानी पोंटिफिस, संख्या 124-125)

रोम में मौजूद कार्डिनलों ने कार्यक्रम निर्धारित किया कि उनमें से कौन बुधवार शाम को आयोजित होने वाले अपने दूसरी आम सभा के दौरान मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करेगा।

नोवेमदियालेस का पहला दिन सुबह 10:00 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण में संत पापा फ्राँसिस के अंतिम संस्कार का आयोजन किया जाएगा।

अगले दिनों में, नोवेमदियालेस मिस्सा समारोह मनाने वाले लोग इस प्रकार होंगे (सभी समय रोम में स्थानीय समय - GMT +2 हैं):

- दूसरा दिन: रविवार, 27 अप्रैल, सुबह 10:30 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण में मिस्सा समारोह की अध्यक्षता कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन करेंगे और समूह वाटिकन सिटी के कर्मचारी और विश्वासी होंगे।

- तीसरा दिन: सोमवार, 28 अप्रैल, शाम 5:00 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में मिस्सा की अध्यक्षता रोम धर्मप्रांत के लिए संत पापा के विकर जनरल कार्डिनल बाल्डासारे रेना करेंगे और समूह रोम की कलीसिया होगी।

- चौथा दिन: मंगलवार, 29 अप्रैल, शाम 5:00 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में वाटिकन के प्रधानयाजक कार्डिनल मौरो गम्बेती मिस्सा करेंगे और संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के विभिन्न कार्य समूह मिस्सा में भाग लेंगे।

- पाँचवाँ दिन: बुधवार, 30 अप्रैल, शाम 5:00 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में कार्डिनल मंडल के वाइस-डीन कार्डिनल लियोनार्डो सांद्री, मिस्सा समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें समूह पेपल चैपल होगा।

- छठा दिन: गुरुवार, 1 मई, शाम 5:00 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में पवित्र रोमन कलीसिया के कैमरलेंगो कार्डिनल केविन जोसेफ फारेल पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें समूह रोमन कूरिया होगा।

- सातवाँ दिन: शुक्रवार, 2 मई, शाम 5:00 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता पूर्वी चर्चों के लिए डिकास्टरी के प्रीफेक्ट एमेरिटस कार्डिनल क्लाउडियो गुगेरोटी करेंगे, जिसमें समूह पूर्वी चर्च होगा।

- आठवां दिन: शनिवार, 3 मई, शाम 5:00 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में समर्पित जीवन के संस्थानों और प्रेरितिक जीवन के समुदायों के लिए गठित विभाग के प्रो-प्रीफेक्ट सेवानिवृत कार्डिनल एंजेल फर्नांडीज आर्टाइम, समर्पित जीवन के संस्थानों और प्रेरितिक जीवन के समुदायों के सदस्यों के साथ पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

- नौवां दिन: रविवार, 4 मई, शाम 5:00 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में कार्डिनल डोमिनिक मैम्बर्टी, कार्डिनल मंडल के प्रोटोडेकॉन, पेपल चैपल समूह के साथ पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

केवल कार्डिनलों को ही 30 अप्रैल और 4 मई को पेपल चैपल को समर्पित पवित्र मिस्सा समारोह में भाग लेने की अनुमति होगी।

