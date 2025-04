आभासी वास्तविकता के समय में उपस्थिति का संकेत

अंद्रेया तोर्नेल्ली

बीमारों और स्वास्थ्य सेवा जगत को समर्पित जयंती समारोह के अंतिम क्षणों में संत पापा फ्राँसिस की अप्रत्याशित भागीदारी एक अर्थपूर्ण संदेश का प्रतिनिधित्व करती है। यहां तक ​​कि आभासी वास्तविकता के युग में भी, जिसमें हम मानते हैं कि हम कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे रहकर हर चीज में भाग ले सकते हैं, भौतिक रूप से वहां मौजूद रहना बहुत महत्वपूर्ण है। वहां व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना, यात्रा करने, बाहर जाने, प्रतीक्षा करने का प्रयास करना; चलने का प्रयास करना, दूसरों के करीब जाना, पसीना बहाना, स्वयं को सूर्य की रोशनी या मौसम के संपर्क में लाना, अपने आस-पास के लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलने, दूसरों की संगति का अनुभव करने, तीर्थयात्रियों के समूह का हिस्सा बनने के लिए सार्थक है।

अपने अघोषित गतिविधि से, पेत्रुस के उत्तराधिकारी हमें सिखाते हैं कि भौतिक उपस्थिति से, वहां होने से कभी भी कुछ भी सचमुच प्रतिस्थापित नहीं हो सकता है। इसलिए संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में संत पापा का आना अपने आप में किसी भी शब्द से अधिक महत्वपूर्ण संदेश है: अपनी कमजोर आवाज के बावजूद, ऑक्सीजन नलिका के बावजूद, वे वहां उपस्थित होना चाहते थे।

फिर इसका दूसरा अर्थ है: संत पापा फ्राँसिस ने जेमेली अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपनी पहली यात्रा के लिए एक जयंती समारोह चुना, जिसके प्रति वे विशेष रूप से अपने को बहुत करीब महसूस करते हैं: यह समारोह बीमारों, पीड़ितों और पीड़ितों की देखभाल करने वालों को समर्पित है। यद्यपि सबसे बुरा समय बीत चुका है, संत पापा स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तथापि उनमें अभी भी बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। नाजुक लोगों के बीच नाजुक होते हुए भी उन्होंने "अपनी" जयंती मनाना नहीं छोड़ा, महागिरजाघर में पाप स्वीकार किया और पवित्र द्वार को पार किया, जैसा कि हजारों लोग हर दिन करते हैं। वह दरवाजा जिसे उन्होंने क्रिसमस की रात को परमाध्यक्ष के रूप में खोला था, कल उन्होंने एक साधारण तीर्थयात्री के रूप में पार लिया, जो अभी भी निमोनिया से पीड़ित है।

अंततः, रविवार की सुबह संत पापा का आश्चर्यजनक प्रकट होना, हमें चरवाहे और उसके झुंड, तथा धर्माध्यक्ष और उसके लोगों के बीच के रिश्ते के बारे में बताता है। अपने स्वास्थ्य लाभ के बावजूद, तथा डॉक्टरों की चेतावनियों के बावजूद, संत पापा फ्राँसिस ने लोगों से मिलना-जुलना बंद नहीं किया है, हालांकि उन्हें अपने स्वास्थ्य के खतरों के बारे में पता है। ऐसा करते हुए, वे हमें बताते हैं कि, भले ही कभी-कभी अस्पताल में भर्ती होने, महामारी लॉकडाउन, या यात्रा करने में असमर्थता के कारण या अन्य परिस्थितियों के कारण आभासी दृष्टिकोण की आवश्यकता हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मिलना अपूरणीय है। क्योंकि, जैसा कि उन्होंने एक वर्ष पहले कहा था, "प्रेम को ठोसता की आवश्यकता होती है, प्रेम को उपस्थिति, मुलाकात की आवश्यकता होती है, इसे समय और स्थान की आवश्यकता होती है: इसे सुंदर शब्दों, स्क्रीन पर छवियों तक सीमित नहीं किया जा सकता..." और यह ईश्वर के लोगों के लिए संत पापा के प्रेम पर भी लागू होता है, जिनके साथ उन्होंने हमेशा इशारों और कोमलता के साथ "बात" की है।

