कार्ड. क्रायेस्की: "संत पापा ने फोन पर मुझे यूक्रेन में मिशन हेतु समर्थन दिया"

वाटिकन न्यूज

ज़ापोरीज्जिया, बुधवार 9 अप्रैल 2025 : संत पापा का एक मजाक, जो एक बार फिर दर्शाता है कि स्वास्थ्य लाभ के दौरान भी वे अपना विनोदी स्वभाव नहीं खोते। यह बात कार्डिनल कोनराड क्रायेस्की ने वाटिकन मीडिया को दिए संदेश में कही, जो कई दिनों से यूक्रेन में हैं, जहां युद्ध की शुरुआत के बाद से उनकी यह दसवीं यात्रा है, जिसके दौरान उन्होंने खाद्य सहायता वितरित की, संत पापा द्वारा दान की गई दवाइयां और एम्बुलेंसें पहुंचाईं। ज़ापोरीज्जिया में एक व्यस्त सुबह के अंत में, कार्डिनल क्रायेस्की को संत पापा फ्राँसिस का फोन आया।

कार्डिनल ने बताया कि संत पापा की ओर से यह एक आश्चर्यजनक कॉल था - वे जानना चाहते थे कि यूक्रेन में मिशन कैसा चल रहा है। उन्होंने मुझे सभी को अभिवादन करने को कहा और अपना आशीर्वाद दिया। मैंने उनसे कहा कि बहुत ठंड है और वे, जो अच्छे मूड में थे, ने कहा: ‘आप जानते हैं कि खुद को कैसे गर्म रखना है।’ क्राजेवस्की कहानी बताते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि फोन कॉल का तत्काल प्रभाव पड़ा और सभी के दिलों में गर्माहट आ गई।

इसके बाद कार्डिनल ने अपनी प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला तथा उन गरीब लोगों की पंक्ति को याद किया जो भोजन वितरण के लिए सुबह 5 बजे से ही इंतजार कर रहे थे, जो 4 घंटे बाद शुरू हुआ, जिससे स्थानीय लोगों द्वारा अनुभव की गई बड़ी कठिनाइयों का पता चलता है। उन्होंने आगे कहा, "यह एक बहुत ही सार्थक मुलाकात थी - उन लोगों की आँखों में मैंने आशा, प्रेम देखा और ठंड के बावजूद उन्होंने हमें गर्मजोशी से धन्यवाद दिया, उन्हें उम्मीद है कि यह सारी आपदा जल्द ही समाप्त हो जाएगी।" इसके बाद ज़ापोरीज्जिया के स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिन्होंने एम्बुलेंसों की डिलीवरी ली। "हमने वाटिकन पट्टिकाओं को हटा दिया, वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वे कितनी अच्छी तरह सुसज्जित थीं और वे उन स्थानों के लिए भेज दिये गए जहां इसकी अधिक आवश्यकता थी।"

कार्डिनल क्रायेस्की ने यूक्रेन के लिए भेजी जाने वाली दवाओं के संग्रह में विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त महान योगदान को रेखांकित किया। वे बताते हैं, "दवाएँ मुख्य रूप से नेपल्स में ली गई थीं, जहाँ निलंबित कॉफ़ी की परंपरा के अलावा, लगभग सौ दवाखानों में निलंबित दवाएँ भी मिलती हैं। लगभग दो लाख यूरो का संग्रह। उन्होंने हमें यहाँ बताया कि दवाएँ बहुत मददगार हैं।" वाटिकन दवाखाना और जेमेली पॉलीक्लिनिक द्वारा भी प्राथमिक उपचार के लिए निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। एक छोटे से प्रयास से, युद्ध के कारण तीन वर्षों से भारी कष्ट झेल रहे पीड़ित यूक्रेनी लोगों के प्रति उदारता और एकजुटता की एक बड़ी लहर पैदा हुई।

