संत पापा ने संत घोषणा प्रकरण में प्रस्तावित छह आज्ञप्तियों को अनुमोदन दिया

वाटिकन सिटी, मंगलवार 15 अप्रैल 2025 : संत पापा फ्राँसिस ने धन्य कुंवारी की एलिसवा द्वारा किए गए चमत्कार को मान्यता दी है; फादर नज़रेनो लांचोत्ती की शहादत और अंतोनी गौदी, फादर पीटर जोसेफ त्रिएस्त, फादर अंजेलो बुगेत्ती और फादर अगोस्तिनो कोज़ोलिनो के वीर गुणों को मान्यता दी है।

संत प्रकरण के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल मार्चेलो सेमेरारो, के साथ एक बैठक में, संत पापा ने इन छह लोगों के प्रस्तावित आज्ञप्तियों को अनुमोदन दिया ।

1852 में जन्मे, अंतोनी गौदी आई कॉर्नेट ने 1883 में बार्सिलोना में बसिलिका ऑफ़ द सग्राडा फ़मिलिया की परियोजना का निर्देशन करने का कार्य स्वीकार किया। उनका ध्यान कला को ईश्वर की स्तुति का एक भजन बनाने पर था और उन्होंने ईश्वर को जानना और लोगों को उनके करीब लाना अपना मिशन माना।

7 जून, 1926 को, उन्हें एक ट्राम ने टक्कर मार दी। पहचाने न जाने पर, उन्हें शहर के गरीबों के अस्पताल, हॉस्पिटल डे ला सांता क्रेउ में ले जाया गया। अंतिम संस्कार प्राप्त करने के बाद, तीन दिन बाद, 10 जून को उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में लगभग 30,000 लोग शामिल हुए।

ईशसेविका धन्य कुंवारी की एलिसवा (उर्फ़ एलिसवा वाकायिल), का जन्म 15 अक्टूबर, 1831 को वरपुझा केरल, भारत में हुआ था और उन्हें संत घोषित किया जाना तय है। 16 साल की उम्र में, उन्होंने एक अमीर व्यवसायी से शादी की और 1851 में उनकी एक बेटी हुई। अगले साल विधवा होने के बाद, उन्होंने प्रार्थना और एकांत का जीवन चुना, जिसमें अक्सर संस्कारों में भाग लेना शामिल था। उन्होंने गरीबों की देखभाल की और एक साधारण झोपड़ी को अपना घर बना लिया।

1862 में, उनकी मुलाकात इतालवी डिस्काल्ड कार्मेलाइट फादर लियोपोल्डो बेकारो से हुई और उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन में, उन्होंने केरल में पहली स्थानीय धर्मसमाज ‘डिस्काल्ड कार्मेलाइट्स का तीसरा ऑर्डर’ की स्थापना की।

3 मार्च 1940 को जन्मे और रोम में कई वर्षों तक सेवा देने के बाद 1966 में पुरोहित नियुक्त किये गये, रोम के धर्मप्रांतीय पुरोहित ईशसेवक नज़रेनो लांचोत्ती ऑपरेशन माटो ग्रोसो से जुड़े और 1971 में मिशनरी के रूप में ब्राजील चले गये।

उन्होंने खुद को गरीबों के लिए समर्पित कर दिया और वेश्यावृत्ति और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे विभिन्न प्रकार के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनके पादरी के काम ने उन्हें निशाना बनाया। 11 फरवरी, 2001 की रात को, कुछ सहकर्मियों के साथ डिनर खत्म करते समय, फादर लैंसियोटी दो नकाबपोश हमलावरों द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए, जो उनके घर में घुस आए थे। 22 फरवरी को 61 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।

ब्रदर्स ऑफ चैरिटी, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी और सिस्टर्स ऑफ द चाइल्डहुड ऑफ जीसस के संस्थापक फादर पीटर जोसेफ त्रिएस्ट, जिन्हें अब ईशसेवक घोषित किया गया है, का जन्म 31 अगस्त, 1760 को ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में हुआ था।

9 जून, 1786 को पुरोहिताभिषेक के बाद, उन्हें बेल्जियम क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान छिपकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि हैब्सबर्ग-लोरेन के सम्राट जोसेफ द्वितीय के अधीन याजक के नागरिक संविधान की शपथ लेने से बचा जा सके।

फादर त्रिएस्ट ने गरीब और परित्यक्त बच्चों के लिए एक अनाथालय की स्थापना की, जिसमें कई महिलाओं ने उनकी सहायता की, और उनके साथ मिलकर 1804 में सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी की स्थापना की। 24 जून 1836 को गेन्ट (बेल्जियम) में मृत्यु हो गई।

27 अगस्त, 1877 को जन्मे फादर एंजेलो बुगेत्ती एक इतालवी धर्मप्रांतीय पुरोहित थे और अब उन्हें ईशसेवक घोषित किया गया है। वे युवाओं में ख्रीस्तीय और नागरिक चेतना का निर्माण करने के उद्देश्य से विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों में प्रचार और सेवा करने के लिए समर्पित थे। उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं के लिए लेख भी लिखे।

एक याजर-विरोधी, समाजवादी और मेसोनिक माहौल में, उन्होंने खुद को बच्चों और युवाओं के लिए समर्पित कर दिया, उनके संघर्षों को पहचाना और उनकी क्षमता विकसित करने में उनकी मदद की।

उनकी मृत्यु 5 अप्रैल, 1935, बोलोग्ना (इटली) में हुई।

ईश्सेवक फादर अगोस्तिनो कोज़ोलिनो कैंपानिया का जन्म 16 अक्टूबर, 1928 को एर्कोलानो इटली में हुआ था। 1952 में पुरोहिताभिषेक के बाद, उन्होंने खुद को पल्लियों में युवा लोगों और वयस्कों के प्रशिक्षण और धर्मशिक्षा हेतु समर्पित कर दिया और बाद में उन्हें नेपल्स के मेजर सेमिनरी का उप-रेक्टर नियुक्त किया गया, जहाँ उन्होंने शब्दों और उदाहरणों से कई युवाओं का मार्गदर्शन किया।

30 सितंबर, 1960 को, उन्हें नेपल्स के पोंटिसेली जिले में सांता मारिया देल्ला नेवे के तीर्थालय महागिरजाघऱ में नियुक्त किया गया, जहाँ 2 नवंबर 1988 को उनकी मृत्यु हो गई।

