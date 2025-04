रोम में एकत्रित हुए किशोरों ने ऐतिहासिक जुबली का अनुभव किया

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, सोमवार 28 अप्रैल 2025 : रोम की सड़कों पर पिछले कुछ दिनों से इकट्ठा हो रहे किशोरों से "ऐतिहासिक" शब्द सबसे ज़्यादा सुना गया, जहाँ उन्होंने तीर्थयात्रा अपने बैकपैक और डफ़ल बैग के साथ पर शहर का दौरा किया।

14 वर्षीय बेयात्रिस फ्रांसीसी है, और वह जयंती के लिए अपने धर्मप्रांत ल्योन से आई थी, जिसमें मूल रूप से इतालवी किशोर, धन्य कार्लो अकुतिस के लिए संत घोषणा मिस्सा समारोह शामिल था।

उसने वाटिकन न्यूज़ को बताया, "जब हमें संत पापा की मृत्यु के बारे में पता चला, तो हमें आश्चर्य हुआ कि क्या जयंती अभी भी होगी... सौभाग्य से, ऐसा हुआ! हर बार जब मैं तीर्थयात्रा से वापस आती हूँ, तो मैं फिर से स्वतंत्र महसूस करती हूँ," उसके बगल में आर्थर और ज़ोए थे, जो ल्योन के चार्ल्स डी फौकॉल्ड मिडिल स्कूल से थे, मुस्कुरा रहे थे।

"संत पापा ने अपना मिशन पूरा किया," आर्थर ने टिप्पणी की, दिवंगत संत पापा के अंतिम संस्कार में भाग लेने में सक्षम होने के लिए हम आभारी हैं।

"हम पहले ही असीसी जा चुके हैं," ज़ोए ने ऊर्जावान तरीके से कहा। "अब हम समझते हैं कि संत फ्रांसिस को किस बात ने प्रेरित किया।"

उन्होंने दिवंगत संत पापा फ्राँसिस की प्रशंसा करते हुए कहा, "हम हमेशा से इसी संत पापा को जानते आए हैं," जो उनसे बात करना और उन पर ध्यान देना जानते थे।

शनिवार, 26 अप्रैल को अंतिम संस्कार के समय, जिनेवा, स्विटजरलैंड से आई अन्ना ने कहा: "युवा लोगों के लिए जयंती शोक और धन्यवाद का समय बन गई। ये संत पापा युवा लोगों के बहुत करीब थे। मुझे उनकी मुस्कान और जिस तरह से उन्होंने सभी के दिलों को धीरे से छुआ, वह याद है।"

बेयात्रिस ने साझा किया कि वह रोम के दिवंगत धर्माध्यक्ष को श्रद्धांजलि देने वाले लोगों की भीड़ के बीच यहाँ होने की सराहना करती हैं।

युवा लोगों के लिए इस अनोखे अनुभव को जीना संभव बनाने वाले समूह के नेताओं के लिए, समायोजन करना पड़ा।

दिवंगत संत पापा के साथ एक जागरण की योजना बनाई गई थी, लेकिन सभी अपने अंतिम सम्मान देने के लिए अंतिम संस्कार में शामिल होने में सक्षम थे।

हालांकि किशोरों की इस जयंती के एक अन्य निर्धारित मुख्य समारोह, धन्य कार्लो अकुतिस की संत घोषणा को स्थगित कर दिया गया है, फिर भी रविवार को हजारों की संख्या में किशोरों ने खुशी से भरे हुए दिवंगत संत पापा फ्राँसिस के सम्मान में दूसरे "नोवेमदियालिस" (शोक के नौ दिन) मिस्सा समारोह में भाग लिया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here