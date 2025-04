नोवेमदियालेस मिस्सा में कार्डिनल गम्बेत्ती: ईश्वर की पूर्णता को हर व्यक्ति में देखें

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, बुधवार 30 अप्रैल 2025 : संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में मनाए गए चौथे नोवेमदियालिस मिस्सा में, कार्डिनल मौरो गम्बेत्ती ने संत मत्ती के सुसमाचार से अंतिम निर्णय का वर्णन करते हुए विचार किया, जब दुनिया के सभी लोग मसीह, मनुष्य के पुत्र के सामने एकत्र होंगे।

सुसमाचार हमें बताता है, कि कुछ आनंद के राज्य में प्रवेश करेंगे। अन्य लोग खुद को अकेला पाएंगे - प्रेम से बाहर, ईश्वर से बाहर। कार्डिनल गम्बेत्ती ने कहा, " ईश्वर के राज्य से बाहर होने पर, वे अपनी आत्मा में बेहद अकेले रहते हैं।"

सुसमाचार भेड़ और बकरियों की बात करता है, जो एक परिचित छवि है। लेकिन कार्डिनल गम्बेत्ती ने विश्वासियों को गहराई से देखने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने समझाया कि भेड़ें वफादार और कोमल होती हैं, जो झुंड के सबसे कमजोर भेड़ों लोगों की देखभाल करती हैं। इसके बजाय, बकरियाँ अधिक स्वतंत्र और अभिमानी होती हैं, जो अक्सर केवल अपने बारे में ही चिंतित रहती हैं। उन्होंने पूछा, "हम इनमें से कौन सा दृष्टिकोण व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से अपनाते हैं?"

उन्होंने विश्वासियों को याद दिलाया कि ईश्वर के राज्य से संबंधित होने का मतलब सभी उत्तरों को जानना या सभी सही कार्य करना नहीं है। सुसमाचार में, स्वर्गराज्य में स्वागत किए गए लोग पूछते हैं, "प्रभु, हमने आपको कब देखा?" इस्तेमाल किया गया शब्द - ग्रीक में ओराओ - का अर्थ केवल देखने से कहीं अधिक है। इसका अर्थ है वास्तव में समझना, पहचानना। संदेश स्पष्ट है: हम मसीह से तब मिलते हैं जब हम दूसरों से, विशेष रूप से सबसे कमज़ोर लोगों से, करुणा के साथ मिलते हैं।

धर्मशास्त्री एलिया सिटरियो को उद्धृत करते हुए कार्डिनल ने आगे कहा, "शब्द देह बना," "इसलिए जो कोई मनुष्य को छूता है वह ईश्वर को छूता है, जो कोई मनुष्य का सम्मान करता है वह ईश्वर का सम्मान करता है, जो कोई मनुष्य का तिरस्कार करता है वह ईश्वर का तिरस्कार करता है।"

यह सुसमाचार का हृदय है। यह कलीसिया का हृदय है और यही मानवता है जिसे कार्डिनल गम्बेत्ती ने संत पापा फ्राँसिस में देखा। उन्होंने एडिथ ब्रुक द्वारा लिखे गए संत पापा को विदाई संदेश को याद किया, जिसमें उन्होंने संत पापा को "एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो प्यार करता था, भावुक था, रोया, शांति के लिए विनती की... उसकी मानवता संक्रामक थी, इसने पत्थरों को भी नरम कर दिया।"

जब कलीसिया दिवंगत संत पापा फ्राँसिस के लिए प्रार्थना करती है और शोक के इन दिनों से गुजरती है, तो कार्डिनल गम्बेत्ती ने विश्वासियों को याद दिलाया कि "ख्रीस्तीय मानवता" कलीसिया के मिशन के केंद्र में होनी चाहिए। संत पापा फ्राँसिस ने एक बार कहा था, "हर कोई, हर कोई, हर किसी को कलीसिया में रहने के लिए बुलाया गया है" - ये शब्द आज पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं।

पहले पाठ में, कॉर्नेलियुस के साथ पेत्रुस की मुलाकात एक आदर्श प्रस्तुत करती है: खुलापन, भरोसा, और भय के बजाय रिश्ते के माध्यम से सुसमाचार की घोषणा करने का साहस।

अंत में, कार्डिनल गम्बेत्ती ने उल्लेख किया कि सिएना की संत काथरीन के इस पर्व पर, जिनका मसीह के प्रति साहसिक प्रेम की कोई सीमा नहीं थी, कलीसियाको मानवता के साथ मिलकर चलने के आह्वान की याद दिलाई जाती है - क्योंकि ईश्वर ने भी ऐसा ही किया है।

