नया डिक्री मिस्सा के मतलबों और सामूहिक दान पर अनुशासन को स्पष्ट करता है

वाटिकन सिटी, मंगलवार 15 अप्रैल 2025 : खजूर रविवार 13 अप्रैल, 2025 को संत पापा फ्राँसिस द्वारा स्वीकृत एक डिक्री में, याजकों के लिए गठित विभाग ने मिस्सा के मतलबों के अनुशासन को नियंत्रित करने वाले संशोधित मानदंडों को प्रख्यापित किया है। अद्यतन कानून, जो पास्का रविवार 20 अप्रैल से प्रभावी होता है, यूखरिस्तीय बलिदान की आध्यात्मिक अखंडता और कलीसिया द्वारा उनके दान के संचालन में विश्वासियों के भरोसे दोनों की रक्षा करना चाहता है। मौजूदा कैनन लॉ और 1991 के डिक्री मोस इयुगिटर पर आधारित, नए मानदंड इस बात पर जोर देते हैं कि जबकि विश्वासीगण विशिष्ट मतलबों के अनुसार मनाए जाने वाले मिस्सा के लिए दान देना जारी रख सकते हैं, इस पवित्र परंपरा को किसी भी तरह के वाणिज्यिक आदान-प्रदान से मुक्त रहना चाहिए। डिक्री कलीसिया के मिशन के लिए आध्यात्मिक भागीदारी और समर्थन के रूप में इस तरह के दान के मूल्य की पुष्टि करती है।

डिक्री "सामूहिक मतलबों" की अनुमति देती है - एक ऐसी प्रथा जिसमें एक ही मिस्सा में कई मतलब एक साथ चढ़ाए जाते हैं - केवल सख्त शर्तों के तहत: दानकर्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए और स्वतंत्र रूप से सहमति देनी चाहिए। डिक्री ऐसे सामूहिक समारोहों की आवृत्ति को और भी सीमित करती है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक चढ़ावे और एक अलग यूखरीस्तीय समारोह के बीच मानक लिंक को संरक्षित करना है।

मानदंड मिस्सा के दौरान वादा किए गए मिस्सा के किसी भी प्रतिस्थापन को भी प्रतिबंधित करते हैं, इस तरह की प्रथाओं को गंभीर रूप से अवैध के रूप में वर्गीकृत करते हैं। विश्वासियों के लिए न्याय और सिमोनी (याजकीय पद के क्रय-विक्रय का अपराध) से बचने पर जोर देते हुए, विभाग ने धर्माध्यक्षों से सतर्कता बरतने का आह्वान किया है, जिन्हें विश्वासियों को उपदेश देने, कार्यान्वयन की निगरानी करने और मिस्सा मतलबों और चढ़ावे का सटीक रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया गया है।

प्रेरिताई संबंधी चिंता इस आदेश का केंद्रबिंदु बनी हुई है। पुरोहितों को गरीबों के लिए मिस्सा समारोह मनाने करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, यहां तक ​​कि बिना चढ़ावे के भी। धर्मप्रांतीय धर्माध्यक्ष अधिशेष चढ़ावों को ज़रूरतमंद मिशन क्षेत्रों या पल्लियों में पुनर्निर्देशित कर सकते हैं।

परमधर्मपीठ की कार्रवाई कलीसिया की लंबे समय से चली आ रही परंपरा के प्रति निष्ठा को नवीनीकृत करने, यूखरीस्त की गरिमा की रक्षा करने और ईश्वर के लोगों के बीच अधिक पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

