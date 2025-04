संत पापा की मृत्यु के बाद क्या होता है?

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, शुक्रवार 25 अप्रैल 2025 : संत पापा की मृत्यु घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान करती है - परंपराएँ जो संत पापा के निधन और उनके अंतिम संस्कार से लेकर कॉन्क्लेव (निर्वाचिका सभा) की शुरुआत और उनके उत्तराधिकारी के चुनाव तक के क्षणों को चिह्नित करती हैं।

लेकिन इस सेदे वाकेंट या "रिक्त सीट" के दौरान वाटिकन में वास्तव में क्या होता है?

22 फरवरी, 1996 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा पेत्रुस के सिहासन की पवित्रता पर प्रख्यापित, प्रेरितिक उत्तराधिकार के संबंध में तब तक लागू मानदंडों को संशोधित और अद्यतन किया, जिसे संत पापा पॉल षष्टम के प्ररितिक संविधान रोमानो पोंटिफ़िकी एलिजेंदो (1975) द्वारा विनियमित किया गया था।

दस्तावेज़ को दो भागों में विभाजित किया गया है:

- पहला भाग प्रेरितिक परमधर्मपीठ या सेदे वाकेंट को नियंत्रित करता है, जिसका अर्थ है कलीसिया के संत पापा के शासन की समाप्ति और उनके उत्तराधिकारी के चुनाव के बीच की अवधि।

- दूसरा भाग रोमन परमाध्यक्ष के चुनाव की तैयारी और संचालन के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।

जैसा कि परिचय में कहा गया है, इन मानदंडों का संशोधन "आज कलीसिया जिस बदली हुई स्थिति में जी रही है, उसके बारे में जागरूकता और कैनन लॉ के सामान्य संशोधन को ध्यान में रखने की आवश्यकता [...] द्वितीय वाटिकन परिषद से प्रेरित है। [...] नए अनुशासन को तैयार करते समय, हमारे समय की जरूरतों पर विचार करते हुए, मैंने अब तक पालन की जाने वाली बुद्धिमान और आदरणीय परंपरा से सार रूप में विचलित न होने का ध्यान रखा है।" (पृष्ठ 4-5 यूडीजी)

संविधान नए परमाध्यक्ष के चुनाव के संबंध में पहले से मौजूद नियमों की आंशिक रूप से पुष्टि करता है।

कार्डिनल मंडल संत पापा के चुनाव के लिए जिम्मेदार है, जो सटीक विहित मानदंडों में निहित सहस्राब्दी परंपरा का पालन करता है:

"यदि, वास्तव में, यह विश्वास का सिद्धांत है कि सर्वोच्च परमाध्यक्ष की शक्ति सीधे मसीह से प्राप्त होती है, जिसके वे पृथ्वी पर प्रतिनिधि हैं, तो यह भी संदेह से परे है कि कलीसिया में ऐसी सर्वोच्च शक्ति उन्हें एक वैध चुनाव के माध्यम से दी जाती है, जिसे उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है, साथ ही धर्माध्यक्षीय अभिषेक भी।" (पृष्ठ 5 यूडीजी)

21 अप्रैल 2025 तक, कार्डिनल मंडल में 135 निर्वाचक कार्डिनल शामिल हैं (यूनिवर्सिटी डोमिनिकी ग्रेगिस ने 120 निर्वाचक कार्डिनलों की सीमा निर्धारित की है), जिनमें से 108 संत पापा फ्राँसिस द्वारा नियुक्त किए गए हैं, और 117 गैर- निर्वाचक हैं।

जो लोग सेदे वाकेंट शुरू होने के दिन पहले ही 80 वर्ष के हो चुके हैं, उन्हें निर्वाचन के बाहर रखा गया है। हालाँकि, 80 से अधिक उम्र के कार्डिनल अभी भी तैयारी बैठकों (चुनाव से पहले आम सभा) में भाग ले सकते हैं।

निर्वाचक मंडल में केवल कार्डिनल होते हैं:

“उनमें, लगभग एक अद्भुत संश्लेषण में, रोमन परमाध्यक्ष के व्यक्तित्व और पद की विशेषता वाले दो पहलू व्यक्त किए गए हैं: रोमन, क्योंकि उन्हें रोम में कलीसिया के धर्माध्यक्ष के रूप में पहचाना जाता है और इसलिए, इस शहर के पुरोहितों के साथ घनिष्ठ संबंध में हैं, जिसका प्रतिनिधित्व रोम के प्रेस्बिटेरियल और डियाकोनल शीर्षकों के कार्डिनलों और उपनगरीय क्षेत्रों के कार्डिनल धर्माध्यक्ष करते हैं; विश्वव्यापी कलीसिया के परमाध्यक्ष, क्योंकि उन्हें अदृश्य चरवाहे का स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया जाता है जो पूरे झुंड को शाश्वत जीवन के चरागाहों की ओर ले जाता है। कलीसिया की सार्वभौमिकता, इसके अलावा, कार्डिनल मंडल की संरचना में अच्छी तरह से दर्शाई गई है, जो हर महाद्वीप से सदस्यों को इकट्ठा करता है।” (पृष्ठ 6 यूडीजी)

कॉन्क्लेव, एक "प्राचीन संस्था" के रूप में, नए संत पापा के चुनाव के लिए सेटिंग के रूप में पुष्टि की गई है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इसकी आवश्यक संरचना की पुष्टि की और अनिवार्य किया कि सभी चुनाव कार्यवाही विशेष रूप से प्रेरितिक भवन के सिस्टिन चैपल में होगी:

अतीत की तरह, रोमन परमाध्यक्ष के चुनाव को बाहरी प्रभावों से सुरक्षित रखने और इसे एक योग्य और पूर्वनिर्धारित निर्वाचन निकाय को सौंपने की आवश्यकता को मान्यता दी गई है।

इसके अलावा, कॉन्क्लेव की प्रक्रियाओं का उद्देश्य न केवल स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, बल्कि प्रत्येक निर्वाचक कार्डिनल के निर्णय की स्वतंत्रता की गारंटी देना भी है, जिससे उन्हें अनुचित जिज्ञासा और अनुचित दबावों से बचाया जा सके।

प्रेरितिक संविधान यूनिवर्सि डोमिनिकी ग्रेगिस द्वारा तीन मुख्य परिवर्तन पेश किए गए:

1. चुनाव की पूरी अवधि के लिए, कार्डिनल निर्वाचकों और चुनाव के उचित संचालन को सुनिश्चित करने में शामिल लोगों के निवास वाटिकन सिटी (पृष्ठ 42 यूडीजी) में कासा सांता मार्था में स्थित हैं। पहले, कार्डिनलों को मतदान प्रक्रिया की पूरी अवधि के लिए सिस्टिन चैपल छोड़ने की अनुमति नहीं थी।

2. निर्वाचक कार्डिनल परमाध्यक्ष के चुनाव के लिए केवल गुप्त मतदान (पृष्ठ 9 यूडीजी) के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। यह पिछले नियमों द्वारा प्रेरणा (अर्ध पूर्व प्रेरणा) द्वारा चुनाव के लिए दिए गए विकल्पों को समाप्त करता है, जिन्हें इस तरह के व्यापक और विविध चुनावी निकाय के विचारों को प्रतिबिंबित करने के लिए अब उपयुक्त नहीं माना जाता था। समझौते द्वारा चुनाव को भी समाप्त कर दिया गया क्योंकि इसे लागू करना मुश्किल था और इससे मतदाताओं के बीच एक निश्चित सीमा तक गैरजिम्मेदारी हो सकती थी, जिन्हें इस मामले में व्यक्तिगत वोट डालने की आवश्यकता नहीं होगी (पृष्ठ 9 यूडीजी)। चुनाव की इस पद्धति के अंतर्गत, यदि कई चरणों के मतदान के बाद भी अपेक्षित बहुमत वाला उम्मीदवार सामने नहीं आता, तो निर्वाचक कार्डिनल एक अलग बहुमत मानदंड अपनाते हुए सर्वसम्मति से समझौता कर सकते हैं।

3. नए परमाध्यक्ष के वैध चुनाव के लिए आवश्यक मतों के बारे में, यूनिवर्सी डोमिनिकी ग्रेगिस के अनुच्छेद 75 ने शुरू में स्थापित किया कि 33वें या 34वें मतदान के बाद, यदि कोई आम सहमति नहीं बनती है, तो केवल पूर्ण बहुमत के साथ मतदान आगे बढ़ सकता है। हालाँकि, इस प्रावधान को संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें ने मोतु प्रोप्रियो “एलिकिबस म्यूटेशनिबस इन नॉर्मिस डे इलेक्शन रोमानी पोंटिफिस” (“रोमन पोप के चुनाव के मानदंडों में कुछ बदलाव के साथ”) के माध्यम से संशोधित किया, जिस पर 11 जून, 2007 को हस्ताक्षर किए गए और उसी वर्ष 26 जून को अधिनियमित किया गया। इसने पारंपरिक नियम को बहाल कर दिया कि नए परमाध्यक्ष के वैध चुनाव के लिए, उपस्थित कार्डिनल निर्वाचकों के वोटों का दो-तिहाई बहुमत हमेशा आवश्यक होता है।

शब्द "सेदे वाकेंट" (लैटिन में रिक्त पद) कलीसिया के परमाध्यक्ष के शासन के अंत और उसके उत्तराधिकारी के चुनाव के बीच की अवधि को संदर्भित करता है।

यह अवधि 22 फरवरी, 1996 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा जारी किए गए प्रेरितिक संविधान "यूनिवर्सिटी डोमिनिकी ग्रेगिस" द्वारा विनियमित है।

इसके प्रावधानों के अनुसार, प्रेरितिक पद की रिक्तता के दौरान, कलीसिया की देखभाल कार्डिनल मंडल को सौंपा जाता है। हालाँकि, उनका अधिकार केवल सामान्य या ज़रूरी मामलों को संभालने और नए परमाध्यक्ष के चुनाव की तैयारी तक ही सीमित है। कार्डिनल मंडल वाटिकन सिटी के मंत्रालय के बारे में परमाध्यक्ष की सभी नागरिक शक्तियों को भी संभालता है। हालाँकि, उनके पास उन मामलों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है जो उनके जीवनकाल के दौरान विशेष रूप से परमाध्यक्ष के विशेषाधिकार थे।

संत पापा की मृत्यु के बाद, रोमन कूरिया के सभी विभाग के प्रमुख वाटिकन के नियमित संचालन को बनाए रखने के उद्देश्य से कुछ अपवादों के साथ इस्तीफा दे देते हैं। अपने कर्तव्यों को बनाए रखने वालों में शामिल हैं: कार्डिनल कैमरलेंगो (कार्डिनल केविन फारेल), जो

रिक्त पद के समय अपोस्टोलिक पद की लौकिक वस्तुओं और अधिकारों की देखरेख और प्रशासन का कार्य है; मेजर पेनिटेंशियरी (कार्डिनल एंजेलो डी दोनाटिस); रोम धर्मप्रांत के कार्डिनल विकार जनरल (कार्डिनल बाल्डासारे रेना); वाटिकन महागिरजाघऱ के प्रधानयाजक और वाटिकन सिटी के विकार जनरल (कार्डिनल मौरो गैम्बेता); संत पापा के दानदाता (कार्डिनल कोनराड क्रायेस्की); राज्य सचिवालय के सामान्य मामलों के लिए स्थानापन्न (महाधर्माध्यक्ष एडगर पेना पारा); राज्यों के साथ संबंधों के सचिव (महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर); और, परमधर्मपीठीय धार्मिक समारोहों के मास्टर (महाधर्माध्यक्ष डिएगो जोवान्नी रवेली)। इसके अलावा, विभागों के सचिव भी अपने पद पर बने रहते हैं।

रिक्त पद के दौरान, कार्डिनल मंडल (जो स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं के मामलों को छोड़कर, रोम में ही इकट्ठा होते हैं) दो प्रकार की सभा में शामिल होते हैं:

1. आम सभा : इनमें कार्डिनल मंडल के सभी सदस्य शामिल होते हैं (नए संत पापा के चुनाव के लिए आयु सीमा से अधिक वाले लोगों सहित)। ये आम सभायें प्रेरितिक भवन में आयोजित की जाती हैं और मंडल के डीन (कार्डिनल जोवान्नी बत्तिस्ता रे) द्वारा अध्यक्षता की जाती हैं। यदि डीन और सब-डीन अध्यक्षता करने में असमर्थ हैं, तो वरिष्ठ निर्वाचक कार्डिनल कार्यभार संभालते हैं।

2. विशेष समिति: इनमें निम्न शामिल हैं:

- पवित्र रोमन कलीसिया के कार्डिनल कैमरलेंगो और तीन कार्डिनल, प्रत्येक ऑर्डर ( धर्माध्यक्ष, पुरोहित और डीकन) से एक, कार्डिनल निर्वाचकों में से लॉटरी द्वारा चुने जाते हैं।

- ये तीन सहायक कार्डिनल तीन दिनों तक सेवा करते हैं, जिसके बाद उन्हें से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया चुनाव के दौरान भी जारी रहती है।

- विशेष समिति दैनिक सामान्य मामलों को संभालती है, जबकि अधिक गंभीर मामलों को आम सभा में भेजा जाना चाहिए।

नए पोप को वैध रूप से चुनने के लिए, उपस्थित निर्वाचकों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि निर्वाचकों की कुल संख्या तीन से समान रूप से विभाज्य नहीं है, तो एक अतिरिक्त वोट आवश्यक है (यूनिवर्सिटी डोमिनिकी ग्रेगिस का पैराग्राफ 62)।

यदि मतदान पहले दिन दोपहर को शुरू होता है, तो केवल एक मतपत्र होगा। बाद के दिनों में, दो मतपत्र सुबह और दो दोपहर में आयोजित किए जाते हैं।

मतदान की प्रक्रियाएँ यूनिवर्सिटी डोमिनिकी ग्रेगिस में विस्तृत हैं, जिसमें उन निर्वाचकों के लिए प्रावधान शामिल हैं जो अस्वस्थ हैं और उन्हें डोमुस सान्ता मार्था में अपने कमरों से मतदान करने की आवश्यकता है। मतों की गिनती के बाद, सभी मतपत्र जला दिए जाते हैं।

यदि निर्वाचक तीन दिनों के अनिर्णीत मतदान के बाद किसी उम्मीदवार पर सहमति बनाने में विफल रहते हैं, तो प्रार्थना, मतदाताओं के बीच मुक्त चर्चा और कार्डिनल प्रोटो-डेकन (कार्डिनल डोमिनिक मैम्बर्टी) द्वारा संक्षिप्त आध्यात्मिक उपदेश के लिए एक दिन तक का ब्रेक दिया जाता है।

इसके बाद मतदान फिर से शुरू होता है, और यदि सात अतिरिक्त मतपत्रों के बाद भी कोई चुनाव नहीं होता है, तो एक और ब्रेक लिया जाता है।

यह प्रक्रिया अन्य सात असफल मतपत्रों के बाद दोहराई जाती है। इस बिंदु पर, कैमरलेंगो कार्डिनलों के साथ परामर्श करेगा कि आगे कैसे बढ़ना है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यूनीवर्सिटी डोमिनिकी ग्रेगिस के अनुच्छेद 75 को संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें द्वारा 26 जून, 2007 को जारी किए गए मोटू प्रोप्रियो द्वारा संशोधित किया गया था, जिसने नए पोप के वैध चुनाव के लिए उपस्थित मतदाताओं के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता वाले पारंपरिक नियम को बहाल किया। इस नियम की पुष्टि संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें द्वारा 25 फरवरी 2013 को जारी किए गए मोटू प्रोप्रियो में भी की गई थी, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि वोटों की गणना उपस्थित और मतदान करने वाले मतदाताओं के आधार पर की जानी चाहिए।

चुनाव हो जाने के बाद, कार्डिनल डीकनों में से अंतिम कार्डिनल, मंडल के सचिव और परमधर्मपीठीय धार्मिक समारोहों के मास्टर को सिस्टिन चैपल में बुलाता है।

मंडल के डीन, सभी निर्वाचकों की ओर से, निम्नलिखित शब्दों के साथ निर्वाचित उम्मीदवार की सहमति मांगते हैं: “क्या आप सर्वोच्च परमाध्यक्ष के रूप में अपने विहित चुनाव को स्वीकार करते हैं?”

सहमति मिलने पर, वह फिर पूछता है: “आप किस नाम से पुकारा जाना चाहते हैं?”

दो औपचारिक अधिकारियों के साथ एक नोटरी के कार्य, परमधर्मपीठीय धार्मिक समारोहों के मास्टर द्वारा किए जाते हैं, जो स्वीकृति के दस्तावेज़ का मसौदा तैयार करते हैं और चुने गए नाम को रिकॉर्ड करते हैं।

इस क्षण से, निर्वाचित उम्मीदवार सार्वभौमिक कलीसिया पर पूर्ण और सर्वोच्च अधिकार प्राप्त करता है। इस बिंदु पर कॉन्क्लेव तुरंत समाप्त हो जाता है।

इसके बाद निर्वाचक कार्डिनल नए निर्वाचित संत पापा को बधाई देते हैं और आज्ञाकारिता की प्रतिज्ञा करते हैं, और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं।

कार्डिनल प्रोटो-डिकन फिर प्रसिद्ध पंक्ति के साथ विश्वासियों के सामने नए संत पापा के चुनाव और नाम की घोषणा करते हैं: "अन्नुंटियो वोबिस गौडियुम मैग्नम; हेबेमुस पापम।" (“मैं आपको बहुत खुशी की घोषणा करता हूँ; हमारे पास संत पापा हैं।”)

इसके तुरंत बाद, नए संत पापा संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रझान झरोखे से प्रेरितिक आशीर्वाद उर्बी एत ओरबी देते हैं। (यूडीजी पृष्ठ 87-91)

अंतिम चरण यह है कि, परमाध्यक्ष के औपचारिक उद्घाटन समारोह के बाद और उपयुक्त समय के भीतर, नए परमाध्यक्ष निर्धारित संस्कार के अनुसार औपचारिक रूप से संत जॉन लातेरन के महागिरजाघर को अपने अधिकार में लेते हैं।

