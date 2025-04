वाटिकन ने ख्रीस्तीय जीवन की सोडालिटी का विधटन कर दिया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 16 अप्रैल 2025 : सोमवार से, ख्रीस्तीय जीवन की सोडालिटी (एस.सी.वी.), जिसे 'सोडालिसियो' के नाम से भी जाना जाता है, अब अस्तित्व में नहीं है। 1970 के दशक में स्थापित और लैटिन अमेरिका में व्यापक रूप से फैला यह समाज - जहाँ यह सबसे सक्रिय धर्मप्रचारकों में से एक था, इसके कुछ नेताओं के खिलाफ कथित दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के घोटाले के बाद 14 अप्रैल 2025 को हस्ताक्षरित एक डिक्री के माध्यम से समाप्त दिया गया। विलय के इस डिक्री की घोषणा एस.सी.वी. ने खुद अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक बयान में की थी, जिसमें कहा गया था कि डिक्री पर इसके वरिष्ठ जनरल, जोस डेविड कोर्रिया ने प्रीफेक्ट, सिस्टर सिमोना ब्रैम्बिला की उपस्थिति में, धर्मसंघियों और समर्पित जीवन के लिए गठित विभाग के मुख्यालय में हस्ताक्षर किए थे।

मोनसिन्योर जोर्डी बर्टोम्यू फ़ार्नोस को सोडालिटी के विलय से संबंधित गतिविधियों के लिए प्रेरितिक कमिश्नर नियुक्त किया गया था।

संत पापा फ्राँसिस ने पहले ही महाधर्माध्यक्ष चार्ल्स सिक्लुना के साथ मिलकर चिली और लैटिन अमेरिका के अन्य स्थानों में दुर्व्यवहार के मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त किया था, जिसमें सोडालिटी के संस्थापक लुइस फर्नांडो फिगारी का जन्मस्थान पेरू भी शामिल है। अगस्त 2024 में फिगारी को नाबालिगों के खिलाफ शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और यौन हिंसा के आरोपों के कारण सोडालिटी से निष्कासित कर दिया गया था, जिसकी उन्होंने खुद स्थापना की थी।

यह मामला लगभग 20 साल पहले, 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था, जब पूर्व सदस्यों की शिकायतों ने जांच और मीडिया रिपोर्टों को मुख्य रूप से "सोडालिटीज" के युवा सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार, अपमान और दुर्व्यवहार के बारे में बताया।

2015 में, पत्रकार पेड्रो सेलिनास और पावला उगाज़ ने पीड़ितों की गवाही की एक पुस्तक प्रकाशित की। पेरू के लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा कई उपाय किए गए और सोडालिटी के भीतर आंतरिक जांच की गई, जिसके बाद संत पापा फ्राँसिस ने हस्तक्षेप किया, जिन्होंने हमेशा मामले पर पूरा ध्यान दिया है।

पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में, संत पापा ने पत्रकार एलिस हैरिस एलन के साथ प्रेरितिक भवन में सेलिनास और उगाज़ का स्वागत किया, जिन्होंने कानूनी शिकायतों और हमलों के बारे में बताया, खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से, जो उन्हें उनके काम के कारण मिले थे। उस अवसर पर, क्रूक्स की वेबसाइट पर दर्शकों के एक खाते के अनुसार, संत पापा ने सोडालिटी के खिलाफ प्रक्रिया के आगामी समापन की घोषणा की थी।

सोमवार को सोडालिटी के विघटन की आधिकारिक घोषणा को सदस्यों ने "शोक और आज्ञाकारिता के साथ" स्वीकार किया। सोडालिटी के बयान में मई 2016 से लेकर अब तक आंदोलन द्वारा किए गए क्षतिपूर्ति कार्यों से भी संबंधित है, जिसमें शैक्षणिक सहायता, चिकित्सा और वित्तीय मुआवज़ा शामिल है।

सोडालिटी के सदस्यों ने कहा कि वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने "विभिन्न देशों के कई लोगों को हमारे साथ प्रामाणिक विश्वास, भाईचारे और प्रेरितिक उत्साह का एक साझा अनुभव जीने दिया, जिसने बहुत फल दिया है।"

साथ ही, उनके विचार पीड़ितों के लिए हैं, जिनसे वे एक बार फिर "हमारे समुदाय में किए गए दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं।" बयान में पूरी कलीसिया और समाज से "पीड़ा के लिए" क्षमा करने का अनुरोध किया गया है, और निष्कर्ष निकाला गया है, "हमें विश्वास है कि क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया में किए गए प्रयास फल देंगे और हम अपनी प्रार्थनाएँ जारी रखेंगे ताकि प्रभु दुर्व्यवहार के कारण हुए घावों को ठीक कर सकें।"

सोडालिटी का कथन उन लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करता है जो समुदाय का हिस्सा रहे हैं और जिन्होंने उदारतापूर्वक अपने जीवन के कई वर्षों को कलीसिया के मिशन के लिए समर्पित किया है। यह उन पुरोहितों का भी धन्यवाद करता है जिन्होंने धर्मप्रांत में समुदायों की देखभाल की है, संत पापा के प्रतिनिधि जिन्होंने "हमारे नवीनीकरण की प्रक्रिया में बहुत समर्पण, दान और बुद्धिमत्ता के साथ हमारा मार्गदर्शन किया है और साथ दिया है," और उन परिवारों और दोस्तों का भी जिन्होंने निकटता और समर्थन दिखाया है।

नोट के अंत में लिखा है, "ईश्वर के पास रहस्यमय तरीके हैं, जिनके माध्यम से वे हमेशा सभी चीजों को नया बना सकते हैं," यह आशा व्यक्त करते हुए कि अब जो कुछ भी है वह "हृदयपरिवर्तन का एक विशेष समय हो सकता है और हमेशा संत पापा और हमारी माता कलीसिया के साथ संवाद में ईश्वर की आवाज़ को नए सिरे से सुनना।"

