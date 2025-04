बीमारों की जयंती पवित्र वर्ष के आयोजनों की सूची में 7वीं जयंती है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार 05 अप्रैल 2025 : 5-6 अप्रैल को आयोजित बीमारों और स्वास्थ्य सेवा की दुनिया को समर्पित 7वें जयंती कार्यक्रम में 90 से ज़्यादा देशों से करीब 20,000 लोग, जिनमें मरीज, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य सेवा कर्मी और तकनीशियन शामिल हैं, भाग लेने के लिए अनन्त शहर रोम आये हुए हैं।

शनिवार, 5 अप्रैल को, दो दिवसीय कार्यक्रम संत पेत्रुस महागिरजाघर में पवित्र द्वार की तीर्थयात्रा के साथ शुरू होगा। दोपहर में, रोम के चौराहों पर “शहर के साथ संवाद” नामक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कलात्मक प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसका आयोजन संघों, संगठनों और आंदोलनों द्वारा किया जाएगा।

दोपहर में, पियाज़ा दी स्पानिया में, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित “दान और एकजुटता का मूल्य” नामक एक बैठक में महाधर्माध्यक्ष रिनो फिसिकेला, इतालवी स्वास्थ्य मंत्री, रोम के मेयर और अन्य नागर अधिकारी सभा को संबोधित करेंगे।

उस दिन बाद में, जयंती कार्यक्रम “होस्पिस = आशा” नामक एक सम्मेलन होगा, जिसका विषय उपशामक देखभाल है, जिसकी मेजबानी होली क्रॉस के पोंटिफ़िकल विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी और रोम के कैंपस बायो-मेडिको विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी।

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अंग्रेजी, स्पानी, फ्रेंच, पोलिश और जर्मन में सीपीआर तकनीक सिखाने के लिए एक सत्र का नेतृत्व करके व्यावहारिक सहायता प्रदान करेगा।

फ्रेट्रेस एसोसिएशन, सेंट्रल यूरोपियन पहल के स्वास्थ्य प्रेरितिक देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यालय के सहयोग से, शाम को पियाज़ा संत जोवान्नी में होने वाले रक्तदान अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा।

संत मोनिका गिरजाघर में, धन्य बेनेदेत्ता बिआंची पोरो पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, वे एक दुर्लभ बीमारी से मरने वाली एक मेडिकल छात्रा थी। उनकी बहन, इमानुएला और उनके जीवनीकार और पोस्टुलेटर, फादर एंड्रिया वेना संदेश देंगे।

बीमारों के लिए प्रार्थना के क्षण भी होंगे, जिसमें पवित्र साक्रामेंट की आराधना और धर्मशिक्षा भी शामिल है। अन्य नियुक्तियों में "धन्य लुइगी नोवारेसे के पदचिह्नों पर चलना। जब जीवन नाजुकता से चिह्नित हो, तो आशीर्वाद पाना" शीर्षक से प्रार्थना का क्षण शामिल है, जो सेंट मैरी ऑफ द सफ़रेज गिरजाघर में आयोजित किया जाएगा।

बीमारों के लिए जयंती और स्वास्थ्य सेवा की दुनिया के दूसरे और अंतिम दिन संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पवित्र मिस्सा समारोह होगा, जिसकी अध्यक्षता महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला करेंगे। वे इस अवसर के लिए संत पापा फ्राँसिस द्वारा लिखित प्रवचन को पढ़ेंगे।

