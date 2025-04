परमधर्मपीठ : मध्यम आय वाले देशों को विकास के लिए अधिक ऋण-मुक्त की आवश्यकता है

वाटिकन न्यूज

न्यूयार्क, बुधवार 02 अपैल 2025 : संयुक्त राष्ट्र में परमधर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष गाब्रिएल काच्चा ने मंगलवार को मध्यम आय वाले देशों पर एक उच्च स्तरीय बैठक में बात की। उन्होंने विकासशील देशों के सामने आने वाली “संरचनात्मक बाधाओं” पर ध्यान दिलाया, भले ही वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हों।

हालाँकि वे वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग एक-तिहाई हिस्सा हैं, लेकिन मध्यम आय वाले देश दुनिया के 62 प्रतिशत गरीबों के घर हैं।

विश्व बैंक के अनुसार, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) वाले देश लगभग 1,100 डॉलर से 14,000 डॉलर के बीच है।

महाधर्माध्यक्ष गाब्रिएल ने कहा कि उन्हें अपने सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें “संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन और अधिक लगातार और तीव्र मौसम की घटनाएँ” शामिल हैं।

एक और बोझ उच्च स्तर का ऋण है जो उन्होंने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लिया है। उन्होंने कहा, "कई मध्यम आय वाले देश पहले से ही भारी कर्ज के बोझ का सामना कर रहे हैं, और ऐसे वित्तपोषण से जो और अधिक कर्ज पैदा करता है, उनके वित्तीय संकट को और गहरा करने का जोखिम है।"

महाधर्माध्यक्ष गाब्रिएल ने कहा कि मध्यम आय वाले देशों को विदेशी निवेश की आवश्यकता है जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने और अपने भारी कर्ज के बोझ को बढ़ाए बिना सतत विकास हासिल करने में मदद कर सके। उन्होंने कहा, "परमधर्मपीठ सुलभ, कर्ज मुक्त विकास वित्तीय सहायता में वृद्धि का आह्वान करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये देश पुनर्भुगतान चक्रों में फंसने के डर के बिना भविष्य में निवेश कर सकें।"

परमधर्मपीठ के प्रतिनिधि ने आगे कहा कि दुनिया विकास को इस तरह से मापती है जो मध्यम आय वाले देशों को दंडित करती है।

महाधर्माध्यक्ष गाब्रिएल ने कहा कि जीडीपी पर ध्यान केंद्रित करने से उनके सामने आने वाली विकास चुनौतियों को समझने में विफलता मिलती है, जबकि संसाधनों तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है। उन्होंने कहा, "जीडीपी पर अत्यधिक निर्भरता," "कई मध्यम आय वाले देशों को रियायती वित्तपोषण और अन्य प्रकार के आवश्यक समर्थन तक पहुँच से वंचित करती है, जिससे उनकी विकास संबंधी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं।"

महाधर्माध्यक्ष गाब्रिएल ने आर्थिक संकेतकों के उपयोग का आह्वान किया जो विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को सटीक रूप से दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, "केवल इन अतिरिक्त संकेतकों के साथ ही हम प्रगति का सटीक आकलन कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग मध्यम आय वाले देशों सहित सभी देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हो।"

अंत में, महाधर्माध्यक्ष गाब्रिएल ने परमधर्मपीठ की उम्मीदों को व्यक्त किया कि विकास के लिए वित्तपोषण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मध्यम आय वाले देशों के लिए अधिक समर्थन को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने विकसित देशों से वित्तपोषण तक अपनी पहुँच का विस्तार करने का आग्रह किया जो "देशों को कर्ज में नहीं फंसाता, बल्कि उन्हें सतत विकास प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है।"

