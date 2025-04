वाटिकन और रूस ने यूक्रेन में युद्ध को रोकने के उद्देश्य से पहल पर चर्चा की

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार 05 अप्रैल 2025 : राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के लिए वाटिकन सचिव और रूसी संघ के विदेश मामलों के मंत्री ने शुक्रवार, 4 अप्रैल को टेलीफोन पर बात की, जिसमें वर्तमान मामलों और विशेष रूप से यूक्रेन में युद्ध की स्थिति पर चर्चा की गई।

वाटिकन प्रेस कार्यालय के बयान के अनुसार, महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर और सर्गेई लावरोव ने एक चर्चा में भाग लिया, जो "वैश्विक राजनीति के सामान्य ढांचे पर केंद्रित थी, जिसमें यूक्रेन में युद्ध की स्थिति और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने के उद्देश्य से कुछ पहलों पर विशेष ध्यान दिया गया।"

बयान में कहा गया, "कैदियों के आदान-प्रदान के संबंध में अपने मानवीय प्रयासों को जारी रखने की परमधर्मपीठ की इच्छा की भी पुष्टि की गई।" अंत में, धार्मिक जीवन से संबंधित कुछ मुद्दों की भी जांच की गई, विशेष रूप से काथलिक कलीसिया की स्थिति के संबंध में

मार्च में, रूस और यूक्रेन ने कहा कि उन्होंने तीन साल पहले यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद से सबसे बड़े आदान-प्रदान में से एक में 175 कैदियों की अदला-बदली की है।

रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूक्रेन के साथ हाल ही में कैदियों की अदला-बदली के दो मामलों में एक दर्जन से अधिक रूसी सैनिकों की वापसी में मध्यस्थता करने में वाटिकन की भूमिका को स्वीकार किया है। जनवरी में, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रेस निदेशक मारिया ज़खारोवा ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर संत पापा फ्राँसिस की स्थिति और रूस और वाटिकन के बीच सहयोग के ठोस मानवीय परिणामों की प्रशंसा की।

संत पापा फ्राँसिस ने कैदियों की अदला-बदली के लिए अपनी अपील को अथक रूप से दोहराया है, इस संबंध में प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए परमधर्मपीठ की तत्परता की पुष्टि की है।

