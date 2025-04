पास्का और साधारण मछुआरों का विश्वास

अंद्रेया तोर्निएली

जेवियर सेर्कास ने लगभग पाँच सौ पृष्ठों का अपना संपूर्ण उपन्यास-सत्य, “द फ़ूल ऑफ़ गॉड एट द एंड ऑफ़ द वर्ल्ड”, संत पापा फ्राँसिस की मंगोलिया यात्रा को समर्पित किया है, जो शरीर के पुनरुत्थान के बारे में एक ही प्रश्न के इर्द-गिर्द है। वह, एक स्व-घोषित अज्ञेयवादी और याजक-विरोधी लेखक, अपनी बीमार माँ के प्रति प्रेम के कार्य और इस निश्चितता से प्रेरित था कि वह अपने पति को, जो वर्षों से मर चुका था, स्वर्ग में देखेगी। पाठक को उत्तर तक पहुँचने से पहले, एक जासूसी उपन्यास के लंबे समय से प्रतीक्षित समापन की तरह, एक लंबी और रोमांचक यात्रा करनी होगी।

हम विश्व भर के ख्रीस्तियों के लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण दिनों की पूर्व संध्या पर हैं, जिसके दौरान हम उस घटना को याद करते हैं जो हमारे विश्वास का मूल है: नाजरेत के येसु का दुःखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान, जो रोमन साम्राज्य के एक सुदूर और सीमांत प्रांत में वर्ष 30 के आसपास हुआ था। रुककर विचार करना तथा उस प्रश्न को अपना प्रश्न बनाना उपयोगी है, ताकि चौंकाने वाली खबरों तथा घटना के मूल से हमारा ध्यान हटाने वाली हजारों दैनिक चिंताओं से बचा जा सके।

प्रामाणिक सुसमाचारों की रचना सदियों बाद किसी भक्ति कथा के लेखकों या धार्मिक विचारधारा के कट्टर प्रचारकों द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि वे प्रत्यक्षदर्शियों के विवरणों पर आधारित हैं: वे तथ्यों का मात्र विवरण प्रस्तुत करते हैं, चमत्कारों से कोसों दूर हैं और पुनरुत्थान के क्षण का वर्णन नहीं करते हैं। वे यह नहीं बताते कि अरिमतियाह के यूसुफ की कब्र के अन्दर क्या हुआ था, जिसे येसु नाज़रीन को दफ़नाने के लिए “उधार” दिया गया था। वे केवल वही बताते हैं जो बताना मानवीय रूप से संभव है और जो देखा गया है: वह मनुष्य, जो मानवता के इतिहास में एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने स्वयं को "मार्ग, सत्य और जीवन" के रूप में परिभाषित किया तथा जो दिव्य प्रकृति का दावा करता है, उसे एक अपराधी की तरह बर्बरतापूर्वक क्रूस की कुख्यात यातना पर लटका दिया गया था और वह मर गया था। उसके शव को जल्दबाजी में रखा गया था और उतनी ही जल्दबाजी में दफना दिया गया था। योहन को छोड़कर उसके सभी मित्र उसे कलवारी पर अकेला छोड़ गये थे, जहां महिलाएं उनसे अधिक साहसी साबित हुईं। फिर, तीसरे दिन भोर में, जबकि प्रेरित भयभीत होकर कमरे में बंद थे, महिलाओं ने एक चौंकाने वाली खोज की: खाली कब्र और येसु जीवित थे।

दफनाने की कहानी, साथ ही खाली कब्र की कहानी की ऐतिहासिकता पर अब विद्वानों द्वारा गंभीर सवाल नहीं उठाया जाता है: यदि कब्र खाली नहीं थी, तो शव की चोरी का आरोप किसी ने क्यों गढ़ा होगा? लेकिन मरियम मगदलेना, पतरस और योहन, थॉमस और अन्य प्रेरितों का विश्वास, खाली कब्र और बरकरार सनी के कपड़ों के संकेतों पर आधारित नहीं है, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों। एक अनुपस्थिति, एक ऐसे "पागलपन भरे" विश्वास को जन्म देने के लिए पर्याप्त नहीं है, जैसे कि एक शरीर का पुनरुत्थान, जिसे छुआ जा सकता है, लेकिन साथ ही वह दूसरे आयाम में रहता है और दीवारों को पार कर सकता है। यह सच है कि योहन ने कब्र में पड़े कपड़ों को देखकर "देखा और विश्वास किया", परन्तु उन बारह खोए हुए पुरुषों के विश्वास के मूल में, तथा उन महिलाओं के छोटे समूह में, जिन्होंने क्रूस के नीचे येसु की माता की सहायता की थी, केवल एक उपस्थिति ही हो सकती थी जो किसी संकेत से कहीं अधिक चौंकाने वाली थी। जो मर गया था और दफना दिया गया था, वह फिर से जीवित हो गया है। और उन्होंने उसे देखा, उससे बातें कीं, उसे छुआ, उसके साथ खाया। मरिया मगदलेना और अन्य महिलाएँ पहली गवाह थीं।

ख्रीस्तीय धर्म के मूल में एक बिग बैंग है जो समाजशास्त्रीय श्रेणियों की समझ से परे है। वह कौन सी बात थी जिसने भयभीत और निराश शिष्यों के एक छोटे समूह को मसीह की मृत्यु और पुनरूत्थान के अथक संदेशवाहकों में बदल दिया, जो उन्होंने जो कुछ देखा था, उसकी गवाही देने के लिए तथा इसके बारे में बताने के लिए शहीदों के रूप में मरने के लिए तैयार थे? जो बात उन्हें प्रेरित करती थी, वह शुरू से ही कुरिन्थियों को लिखे संत पौलुस के पहले पत्र में इन शब्दों में प्रमाणित होती है: «क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी, जो मुझे पहुँची थी: कि पवित्रशास्त्र के अनुसार येसु मसीह हमारे पापों के लिये मरा और गाड़ा गया, और पवित्रशास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, और कैफा को तब बारहों को दिखाई दिया। इसके बाद वह एक ही समय में पाँच सौ से अधिक भाइयों को दिखाई दिया, जिनमें से अधिकांश अभी भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ सो गये हैं। वह याकूब को भी दिखाई दिया, फिर सभी प्रेरितों को।" विद्वानों का मानना ​​है कि ये शब्द सीधे प्रेरित की कलम से नहीं आए, बल्कि ख्रीस्तीय युग की पहली सदी के तीसवें दशक की पिछली परंपरा से लिए गए हैं। सुसमाचार, जो बाद में लिखे गए थे, पास्का के रहस्य के इस संश्लेषण से पूरी तरह सहमत हैं।

बोस्टन विश्वविद्यालय में धर्मग्रंथ की सेवानिवृत प्रोफेसर यहूदी विद्वान पावला फ्रेडरिक्सन ने अपनी पुस्तक “जीसस ऑफ नाजरेथ: किंग ऑफ द जूस” में लिखा है: "मैं जानती हूँ कि उनके शब्दों में उन्होंने जो देखा वह पुनर्जीवित येसु था। शिष्यों का यही कहना है। हमारे पास अब तक के सभी ऐतिहासिक साक्ष्य उनके इस विश्वास को प्रमाणित करते हैं कि उन्होंने यही देखा था। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने वास्तव में पुनर्जीवित येसु को देखा था। मैं वहाँ नहीं थी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या देखा। लेकिन एक इतिहासकार के रूप में मुझे पता है कि उन्होंने कुछ देखा होगा। शिष्यों का यह विश्वास कि उन्होंने पुनर्जीवित मसीह को देखा था... ऐतिहासिक आधार रखता है, निस्संदेह येसु की मृत्यु के बाद पहले समुदाय के बारे में ज्ञात तथ्य।"

वेनिस के तत्कालीन प्राधिधर्माध्यक्ष, अल्बिनो लुसियानी ने 1973 के एक यादगार पास्का प्रवचन में कहा था: «अतः, प्रारंभिक अविश्वास केवल थॉमस का ही नहीं था, बल्कि सभी प्रेरितों का था, जो स्वस्थ, सुदृढ़, यथार्थवादी लोग थे, जिन्हें किसी भी प्रकार के भ्रम से एलर्जी थी, जिन्होंने केवल तथ्यों के प्रमाण के सामने ही आत्मसमर्पण किया। ऐसी मानवीय सामग्री के साथ, हृदय में आध्यात्मिक रूप से पुनर्जीवित होने योग्य मसीह के विचार से आगे बढ़कर, चिंतन और उत्साह के माध्यम से शारीरिक पुनरुत्थान के विचार की ओर बढ़ना भी अत्यधिक असंभव था। इसके अलावा, मसीह की मृत्यु के बाद, उत्साह के बजाय, प्रेरितों में केवल हतोत्साह और निराशा थी। फिर समय नहीं था: यह पंद्रह दिनों में नहीं होता कि लोगों का एक मजबूत समूह, जो अटकलें लगाने का आदी नहीं है, ठोस सबूतों के समर्थन के बिना सामूहिक रूप से अपनी मानसिकता बदल सकता है!

