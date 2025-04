महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने दिव्यांग लोगों की जयंती के लिए मिस्साअर्पित किया

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, मंगलवार 29 अप्रैल 2025 : दीवारों के बाहर संत पौलुस महागिरजाघर में सुसमाचार प्रचार के लिए गठित विभाग के सेवानिवृत प्रो-प्रीफेक्ट महाधर्माध्यक्ष रिनो फिसिकेला ने दिव्यांग लोगों की जयंती के लिए पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता की।

अपने प्रवचन में, महाधर्माध्यक्ष ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसमें “हिम्मत करना” और “क्रांति” के साथ-साथ “साधारण” भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये तीन शब्द एक साथ मिलकर विरोधाभासी लगते हैं, फिर भी वे एकीकरण के धड़कते दिल को प्रकट करते हैं: बयानबाजी या असाधारण कार्यों की आवश्यकता के बिना “उन्हें” को “हम” में बदलना।

इस लालसा को व्यक्त करते हुए दिव्यांग लोगों और उनके साथियों की आवाज़ें हैं, एक ऐसे समुदाय के आलिंगन के भीतर, जहाँ महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने कहा, “कोई भी,” अगर वास्तव में स्वागत किया जाता है, तो “अकेला नहीं रह सकता।”

दीवारों के बाहर संत पौलुस महागिरजाघर, जो गैर-यहूदियों के प्रेरित संत पौलुस के पार्थिव अवशेषों को सुरक्षित रखता है और जिसने दो सहस्राब्दियों से भी अधिक समय से निर्बाध तीर्थयात्राएँ देखी हैं। महागिरजाघऱ ने स्वागत और देखभाल के नए संकेतों के माध्यम से अपने प्राचीन हाथों को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है, जिसमें पोर्टिको की ओर जाने वाली छोटी संगमरमर की सीढ़ियों के साथ व्हीलचेयर रैंप शामिल हैं।

यूखरिस्तीय पूजा-पद्धति में परंपरा के भीतर नवाचार की गयी, सभी भजनों और प्रार्थनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा में अनुवाद किया गया।

प्रारंभिक अनुष्ठानों में, महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने समुदाय को एक प्रार्थना सौंपी कि संत पापा फ्राँसिस द्वारा दया और समावेश के अपने परमाध्यक्षीय पद में बोए गए बीज, फल-फूल और "कलीसिया में बने रहें।"

अपने प्रवचन के दौरान, महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने प्रेरितों के कार्य से उस अंश को याद किया जहाँ पेत्रुस और योहन एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को "सोने या चांदी" के बिना, केवल येसु के नाम पर चंगा करते हैं।

उन्होंने कहा कि इस चमत्कार ने उस व्यक्ति के उद्धार की मांग की, ताकि वह अपनी "स्वायत्तता", गरिमा और फिर से उठने की ताकत हासिल कर सके।

महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने जोर देकर कहा कि पहली कलीसियाई समुदाय इस कार्रवाई का जवाब विशेषाधिकारों की मांग करके नहीं बल्कि "चुप न रहने" के साहस के लिए देता है।

कई लोग इस सपने के शिल्पकार बन गए हैं, जैसे कि क्रिस्टीना बोरलोटी, जो पाँच सौ साथियों के साथ इटली के शहर बर्गामो से रोम पहुँची थीं।

अपने धर्मप्रांत के विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रेरितिक कार्यालय की प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में, उन्होंने वाटिकन न्यूज़ को अपनी दोहरी प्रतिबद्धता के बारे में बताया: "विशेष" रास्ते बनाने के लिए नहीं बल्कि दैनिक संदर्भों में समावेशन के बीज बोने के लिए; और शब्दों से शुरू करके "संस्कृति" को बदलने के लिए।

उन्होंने कहा, "अब 'विकलांग' नहीं, बल्कि दिव्यांग व्यक्ति हैं", उन्होंने कहा कि भाषा पुल बना सकती है या दीवारें खड़ी कर सकती है।

सुश्री बोरलोटी ने सोमवार सुबह "हम: आशा के तीर्थयात्री" नामक सम्मेलन में भाग लेने की बात बताई, जिसे इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के विकलांग व्यक्तियों की प्रेरितिक देखभाल के लिए राष्ट्रीय सेवा द्वारा बढ़ावा दिया गया था।

इस कार्यक्रम में, "दिरित्ति दिरेत्ति" (प्रत्यक्ष अधिकार) एसोसिएशन की अध्यक्ष मार्था रूसो ने, जिसका उद्देश्य पर्यटन के अधिक सुलभ रूपों और "पहुंच प्रभावक" को बढ़ावा देना है, स्कूलों और छात्रों को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना के बारे में बात की, जिसका शीर्षक "मार्था के विचार" है।

सुश्री रूसो ने कहा कि दिवंगत संत पापा फ्राँसिस ने विकलांग लोगों के संबंध में "सांस्कृतिक क्रांति" का आह्वान किया है और उन्होंने युवाओं को एक अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी दुनिया बनाने के लिए आगे आने के लिए आमंत्रित किया।

