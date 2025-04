नए संत पापा के चुनाव के लिए सम्मेलन 7 मई से शुरू होगा

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, सोमवार 28 अप्रैल 2025 : रोम में उपस्थित कार्डिनलों ने 7 मई, 2025 को सम्मेलन शुरू करने पर सहमति जताई है। यह तिथि सोमवार की सुबह वाटिकन में पाँचवीं आम सभा के लिए एकत्रित हुए लगभग 180 कार्डिनलों (जिनमें से लगभग सौ से ज़्यादा निर्वाचक हैं) द्वारा तय की गई।

यह सम्मेलन वाटिकन के सिस्टिन चैपल में होगा, जो उन दिनों आगंतुकों के लिए बंद रहेगा।

सम्मेलन से पहले एक पवित्र मिस्सा समारोह मनाया जाएगा, जिसमें सभी निर्वाचक कार्डिनल भाग लेंगे। दोपहर में, निर्वाचक कार्डिनल एक पवित्र जुलूस में सिस्टिन चैपल की ओर बढ़ेंगे, जहाँ नए संत पापा का चुनाव करने के लिए सम्मेलन शुरू होगा।

सिस्टिन चैपल के अंदर जुलूस के अंत में, प्रत्येक कार्डिनल निर्वाचक यूनिवर्सी डोमिनिकी ग्रेगिस के पैराग्राफ 53 के अनुसार शपथ लेता है।

इस शपथ के माध्यम से, वे, यदि चुने जाते हैं, तो विश्वव्यापी कलीसिया के चरवाहे के रूप में परमाध्यक्षीय पद को ईमानदारी से निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वे रोमन परमाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित हर चीज़ के बारे में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने और चुनाव में बाहरी हस्तक्षेप के किसी भी प्रयास का समर्थन करने से परहेज़ करने की भी प्रतिज्ञा करते हैं।

इस बिंदु पर, परमधर्मपीठीय धर्मविधि समारोह के मास्टर अतिरिक्त ओमनेस की घोषणा करते हैं, जिसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति जो कॉन्क्लेव का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें सिस्टिन चैपल छोड़ना होगा।

केवल मास्टर स्वयं और दूसरा मनन चिंतन देने के लिए नियुक्त पुरोहित ही बचे रहते हैं।

यह मनन चिंतन मतदाताओं पर आने वाली गंभीर जिम्मेदारी और सार्वभौमिक कलीसिया की भलाई के लिए शुद्ध इरादों के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर केंद्रित है, जिसमें केवल ईश्वर को अपनी आँखों के सामने रखना शामिल है।

मनन चिंतन देने के बाद पुरोहित और परमधर्मपीठीय धार्मिक समारोहों के मास्टर दोनों चले जाते हैं।

इसके बाद कार्डिनल मतदाता ऑर्डो साक्रोरम रितुम कॉन्क्लेविस के अनुसार प्रार्थना करते हैं और कार्डिनल डीन की बात सुनते हैं, जो पूछते हैं कि क्या वे मतदान के लिए तैयार हैं या नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं।

सभी चुनाव प्रक्रियाएँ विशेष रूप से वाटिकन प्रेरितिक भवन के भीतर सिस्टिन चैपल में होती हैं, जो चुनाव समाप्त होने तक पूरी तरह से बंद रहता है।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान, कार्डिनल मतदाताओं को अत्यधिक अत्यावश्यक मामलों को छोड़कर, पत्र भेजने या फोन कॉल सहित बातचीत करने से बचना चाहिए।

उन्हें किसी भी प्रकार का संदेश भेजने या प्राप्त करने, किसी भी प्रकार के समाचार पत्र या पत्रिका प्राप्त करने, या रेडियो या टेलीविजन प्रसारण को सुनने की अनुमति नहीं है।

नए संत पापा को वैध रूप से चुनने के लिए, उपस्थित निर्वाचकों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

यदि निर्वाचकों की कुल संख्या तीन से समान रूप से विभाज्य नहीं है, तो एक अतिरिक्त वोट आवश्यक है।

यदि मतदान पहले दिन दोपहर को शुरू होता है, तो केवल एक मतपत्र होगा। बाद के दिनों में, दो मतपत्र सुबह और दो दोपहर में आयोजित किए जाते हैं।

मतों की गिनती के बाद, सभी मतपत्र जला दिए जाते हैं। यदि मतपत्र अनिर्णीत था, तो सिस्टिन चैपल के ऊपर स्थित एक चिमनी से काला धुआँ निकलता है। यदि संत पापा चुने जाते हैं, तो चिमनी से सफ़ेद धुआँ निकलेगा।

यदि अनिर्णीत मतदान के तीन दिनों के बाद निर्वाचक किसी उम्मीदवार पर सहमति बनाने में विफल रहते हैं, तो प्रार्थना, मतदाताओं के बीच स्वतंत्र चर्चा और कार्डिनल प्रोटो-डेकन (कार्डिनल डोमिनिक मैम्बर्टी) द्वारा संक्षिप्त आध्यात्मिक उपदेश के लिए एक दिन तक का ब्रेक दिया जाता है।

जब कार्डिनलों ने नए संत पापा का चुनाव कर लिया, तो कार्डिनल डीकन में से अंतिम कार्डिनल मंडल के सचिव और परमधर्मपीठीय धार्मिक समारोहों के मास्टर को सिस्टिन चैपल में बुलाता है।

कार्डिनल मंडल के डीन, कार्डिनल जोवानी बतिस्ता रे, सभी निर्वाचकों की ओर से बोलते हुए, निम्नलिखित शब्दों के साथ निर्वाचित उम्मीदवार की सहमति मांगते हैं: "क्या आप संत पापा के रूप में अपने विहित चुनाव को स्वीकार करते हैं?"

सहमति मिलने पर, वह फिर पूछते हैं: "आप किस नाम से पुकारा जाना चाहते हैं?"

दो औपचारिक अधिकारियों के साथ एक नोटरी के कार्य, परमधर्मपीठीय धार्मिक समारोहों के मास्टर द्वारा किए जाते हैं, जो स्वीकृति के दस्तावेज़ का मसौदा तैयार करते हैं और चुने गए नाम को रिकॉर्ड करते हैं।

इस क्षण से, नव-निर्वाचित संत पापा सार्वभौमिक कलीसिया पर पूर्ण और सर्वोच्च अधिकार प्राप्त करता है। कॉन्क्लेव इस बिंदु पर तुरंत समाप्त हो जाता है।

इसके बाद कार्डिनल निर्वाचक नये संत पापा को शुभकामनायें देते हैं तथा आज्ञाकारिता की शपथ लेते हैं, तथा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं।

इसके बाद कार्डिनल प्रोटो-डेकन प्रसिद्ध पंक्ति के साथ विश्वासियों को नए संत पापा के चुनाव और नाम की घोषणा करते हैं: "अन्नुंतियुम वोबिस गौदियुम माग्नुम; हाबेमुस पापम।" “(मैं आपको बहुत खुशी की घोषणा करता हूँ; हमारे पास एक संत पापा हैं।”)

इसके तुरंत बाद, नए संत पापा संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रधान झरोखे से प्रेरितिक आशीर्वाद उर्बी एत ओरबी देते हैं।

अंतिम चरण यह है कि,परमाध्यक्ष के औपचारिक उद्घाटन समारोह के बाद और उपयुक्त समय के भीतर, नए संत पापा औपचारिक रूप से संत जॉन लातेरन महागिरजाघर पर अपना अधिकार और आसन ग्रहण कर लेते हैं।

