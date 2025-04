सृष्टि की देखभाल हेतु विश्व दिवस का विषय "शांति और आशा के बीज"

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, मंगलवार 8 अप्रैल 2025 : सृष्टि की देखभाल के लिए विश्व प्रार्थना दिवस के लिए इस वर्ष संत पापा फ्राँसिस द्वारा "शांति और आशा के बीज" विषय चुना गया है। सृष्टि का मौसम एक अंतर-कलीसियाई पहल है जो एक प्रथा बनती जा रही है और 1 सितम्बर से 4 अक्टूबर तक चलेगा।

जैसा कि समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने हेतु गठित परिषद ने एक प्रेस विज्ञप्ति में रेखांकित किया है, 2025 संस्करण का विषय, "सृष्टि के साथ शांति" है, जो कि जयंती वर्ष और विश्वपत्र लौदातो सी के प्रकाशन की दसवीं वर्षगांठ है, और इस पहल के लिए संदर्भ के बाइबिल पाठ के रूप में इसायाह 32:14-18 को चुना गया है। जैसा कि संत पापा फ्राँसिस और उनके हाल के पूर्ववर्तियों के उपदेशों में रेखांकित किया गया है, शांति और सृष्टि की देखभाल के बीच संबंध बहुत घनिष्ठ है (विश्व शांति दिवस 1990 और 2010 के लिए संदेश)। इसी प्रकार, एक ओर युद्ध और हिंसा के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध है, तथा दूसरी ओर हमारे साझा घर का क्षरण और संसाधनों की बर्बादी (विनाश और शस्त्रीकरण) के बीच भी बहुत घनिष्ठ संबंध है।

संदेश में प्रार्थना करने का आग्रह किया गया है ताकि शांति के लिए परिस्थितियां निर्मित हो सकें, एक स्थायी शांति का निर्माण हो सके, जो आशा को प्रेरित करे। बीज रूपक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता को इंगित करता है। यह संदेश विभिन्न महाद्वीपों की अच्छी प्रथाओं और शांति एवं आशा के बीजों को दर्शाता है।

